מי יעצור אותה? 1:2 גדול לבאיירן על פ.ס.ז' בחוץ

כל אוהד כדורגל ידע שמצפה לנו ערב כדורגל ענק אמש (שלישי), והוא אכן עמד בציפיות. במוקד, באיירן מינכן ניצחה 1:2 ענק את פאריס סן ז’רמן בחוץ במשחק מלא באירועים. במקביל, יובנטוס סיימה בתיקו 1:1 עם ספורטינג ליסבון, טוטנהאם חגגה על קופנהאגן עם 0:4, מונאקו ניצחה 0:1 את בודו גלימט ופ.ס.וו איינדהובן סחטה תיקו 1:1 מאולימפיאקוס בדקה האחרונה.

פאריס סן ז’רמן – באיירן מינכן 2:1

זה היה המשחק בין אולי שתי הקבוצות הטובות באירופה, והוא גם התנהל כך. הבווארים פתחו בסערה, כשלואיס דיאז כבש צמד מהיר בדקות הראשונות של המשחק. בדקה ה-25, אוסמן דמבלה ירד מהמגרש בשל פציעה. הבעיות של הקבוצה מעיר האורות נמשכו, כשאשרף חכימי ירד מהמגרש ממרר בבכי בגלל כניסה של כובש הצמד עבור האורחת, אך ה-VAR הוביל את השופט להוציא לקולומביאני את הכרטיס האדום. בחצי השני, אלופת אירופה לחצה ולחצה על מנת להשיג את השוויון, אך הצליחה רק לצמק, משער של ז’ואאו נבש. הגרמנים עם ניצחון 16 רצוף בכל המסגרות מתחילת העונה, ונראים כמו הקבוצה הכי טובה באירופה.

דקה 4, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:1: איזו פתיחה! מייקל אוליסה נשלח פנימה ושחרר בעיטה, אך השוער הצליח להדוף. הכדור התגלגל לרגל של לואיס דיאז, שלא התבלבל ובעט לרשת.

דקה 33, שער! באיירן מינכן עלתה ל-0:2: צמד ללואיס דיאז! הקולומביאני חטף את הכדור למרקיניוס, נותר מול השוער וסיים בקלילות.

דקה 45+6: איזו דרמה. לואיס דיאז נכנס חזק באשרף חכימי, שירד מהמגרש בדמעות. אחרי בדיקה ב-VAR השופט הראה לקולומביאני את הכרטיס האדום.

דקה 74: שער! פאריס סן ז’רמן צימקה ל-2:1: האם היא תחזור? ז’ואאו נבש קלט הרמה בתוך הרחבה, ובוולה תוך כדי נפילה שם את הכדור ברשת.

יובנטוס – ספורטינג ליסבון 1:1

אחרי שקיבלה את לוצ’יאנו ספאלטי כמאמנה החדש, הקבוצה מארץ המגף לא הצליחה לנצח גם הערב. מקסימיליאנו אראוחו העלה את הקבוצה האורחת ליתרון בדקה ה-12 אחרי מבצע קבוצתי אדיר. עוד במחצית הראשונה, דושאן ולאחוביץ’ השיג את השוויון, אך הגברת הזקנה נשארה רק עם נקודה ביד בסיום ההתמודדות.

דקה 12, שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:1: אחרי מהלך קבוצתי נהדר וחילופי מסירות, פרנסיסקו טרינקאו מצא את מקסימיליאנו אראוחו, שבעט עם רגל שמאל חזק לקורה ופנימה.

דקה 34, שער! יובנטוס השוותה ל-1:1: כדור רוחב מצד שמאל הגיע לדושאן ולאחוביץ’ שכמובן סיים בנגיעה לרשת.

טוטנהאם – קופנהאגן 0:4

חגיגה אדירה בצפון לונדון. המארחת המשיכה ללהוט באירופה, כשכבר בדקה ה-19 עלתה ליתרון משער של ברנאן ג’ונסון, שגם הורחק מאוחר יותר. שש דקות לפתיחת החצי השני, ווילסון אודוברט הכפיל את התוצאה, כשבדקה ה-64, מיקי ואן דה ון עשה מבצע מדהים על כל המגרש ושם את השלישי. זה לא הסתיים כאן, כששלוש דקות בלבד לאחר מכן, פלהיניה שם את הרביעי. רישארלסון החמיץ פנדל בתוספת הזמן.

דקה 19, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: הכדור נשלח לברנאן ג’ונסון, שעקף את השוער שיצא גבוה מדי. הוולשי נשאר מול שער חשוף מזווית קשה ובעט פנימה.

דקה 51, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: הכדור נבעט קדימה. קולו מואני פשוט טס וניצל אי הבנה בהגנה, כשהוא מפרגן לווילסון אודוברט, ששלח פס לפינה ולרשת.

דקה 56: ברנאן ג’ונסון קיבל את הצהוב השני שלו תוך שתי דקות והשאיר את טוטנהאם בעשרה שחקנים.

דקה 64, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:3: זה מיקי ואן דה ון או ליאו מסי? מבצע פשוט אדיר של הבלם, שסחב את הכדור על כל המגרש וסיים בשמאל לפינה הקרובה.

דקה 67, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:4: התרנגולים יצאו לעוד מתפרצת. הפעם זה היה כריסטיאן רומרו שפרץ קדימה, מסר רוחב לפלהיניה, ששם את הכדור ברשת.

דקה 90+1: טוטנהאם קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, רישארלסון שלח את הכדור למשקוף והחוצה.

מונאקו – בודה גלימט 0:1

הקבוצה מהנסיכות השיגה את הניצחון הראשון שלה במפעל העונה, ואיזה חשוב זה היה עבורה. שתי דקות לסיום המחצית הראשונה, פולארין בלוגון החליט שהוא מבקיע לבד, כשחדר פנימה והפציץ מזווית קשה ביותר. הנורבגים מצידם, המשיכו בכושר הלא טוב שלהם אחרי שגם איבדו את פסגת הליגה המקומית.

דקה 43, שער! מונאקו עלתה ל-0:1: פולארין בלוגון החליט שהוא עושה גול. החלוץ האמריקני נכנס פנימה ושלח פצצה אדירה עם רגל שמאל מזווית קשה. הכדור פגש את הרשת העליונה.

אולימפיאקוס – פ.ס.וו איינדהובן 1:1

זה לא היה המשחק הנוצץ של הערב, אבל האם הוא הדרמטי של הערב? הקבוצה היוונית כבשה ראשונה בדקה ה-18, אחרי ביצוע פנומנלי של גלסון מרטינס. המארחת כבר ראתה את שלוש הנקודות נשארות אצלה, אבל במהלך האחרון במשחק, ריקרדו פפי שם את הכדור ברשת והשאיר נקודה אצל ההולנדים.

דקה 18, שער! אולימפיאקוס עלתה ל-0:1: הכדור נכנס לצד הימני של הרחבה, ונחת אצל גלסון מרטינס, שפשוט קרע את הרשת בבעיטה מפתיעה.

דקה 90+3, שער! פ.ס.וו איינדהובן השוותה ל-1:1: ריקארדו פפי השיג את הגול הכל כך חשוב להולנדים, ששמרו על נקודה אצלם.