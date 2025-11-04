יום שלישי, 04.11.2025 שעה 16:07
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"כשאתה מסיים נוער אתה מקבל את הסטירה"

בר לין, שמשחק בקריבבאס, התראיין ב"שיחת היום": "ואן לוון רצה אותי ורציתי לשחק, ידעתי שאם אני על הדשא יקרו דברים". וגם: מכבי ת"א והפועל חיפה

|
בר לין כובש (IMAGO)
בר לין כובש (IMAGO)

את צעדיו הראשונים בכדורגל בר לין עשה במכבי ת”א, אך הוא לא ממש קיבל הזדמנות אמיתית בבוגרת של הצהובים. אחרי השאלה להפועל חיפה אצלה כן הרשים, הוא החליט לנסות את מזלו בחו”ל וחתם בקריבבאס האוקראינית, שם הוא משחק מתחילת העונה. הכישרון בן ה-21 התראיין היום (שלישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתה מרגיש עם היכולת והשער שלך שהגיע?
”אני מרגיש נפלא, בעיקר פיזיולוגית”.

אמרו עלייך שאתה ילד מפונק, בסוף בחרת במסלול הקשה ועברת לקבוצה שמשחקת במדינה שבמלחמה. מה אתה יכול לספר על העיר?
”אני נמצא בקריברי, שזו עיר תעשייתית. פחות אטרקטיבית לעומת קייב או לביב למשל, אבל זה מה שגורם להיות בפוקוס רק בכדורגל”.

כמה היא מרוחקת מקייב?
”רוב משחקי החוץ בקייב וזו נסיעה של שש או שבע שעות. משחק החוץ הבא שלי הוא 12 שעות, ללביב. אנחנו מבלים הרבה שעות באוטובוס, זה הקושי הכי גדול”.

בר לין חוגג (IMAGO)בר לין חוגג (IMAGO)

איך השתלבת בקבוצה?
”האמת שמצוין, ממוצע הגילאים בקבוצה מאוד צעיר, אז אנחנו כולנו באותו הראש, חבר’ה צעירים, עובדים קשה, אז היה מאוד קל בפן הזה. עם האנגלית אני מסתדר מאוד טוב. יש קושי עם החבר’ה מדרום אמריקה, אבל אנחנו מסתדרים. התחלתי ללמוד אוקראינית”.

איך הולך מקצועית בקבוצה?
”אני מרגיש שהולך טוב. לא הייתי רגיל לעבוד כל כך חזק. בעיקר במחנה האימונים שהיה ישר כשבאתי. ככל שהזמן עבר, הרגשתי שיותר קל לי לבוא לידי ביטוי, ושיפרתי דברים שפחות הייתי עושה כמו הצטרפויות מקו שני”.

כמה זה שונה מקבוצות ששיחקת בהן כמו הפועל חיפה לדוגמה בשנתיים האחרונות?
”הקצבים שונים, אנחנו כל הזמן רצים, אין כזה דבר לעמוד, אנחנו לוחצים תמיד”.

בר לין (רועי כפיר)בר לין (רועי כפיר)

כמה עזר לך שפטריק ואן לוון שהכיר אותך מהנוער, וגם אורי דוד נמצאים שם איתך?
”זה מאוד עזר לי להתאקלמות, אנחנו גם הרבה פעמים יושבים גם לבד. הם גם עזרו לי להתאקלם עד שהתחברתי לכולם. וגם אורי, תמיד כיף לשמוע עברית במקום שאין”.

זה לא סוד שסומנת מגיל צעיר ופטריק הזכיר אותך בראיון הראשון שלו בישראל בנשימה אחת עם אוסקר גלוך. הפריצה שלך אולי מעט מאוחרת ביחס לאוסקר, אבל איך אתה רואה את הקריירה שלך כרגע?
”אני חושב שעברתי את הדרך שלי בדרך אחרת. עברתי שנתיים מאתגרות שחישלו אותי, הביאו אותי לפה ואני מרגיש שבעיקר מנטלית אני מסתדר מאוד יפה, עברתי הרבה בשנתיים האחרונות שחישלו אותי והפכו אותי לבוגר יותר. יש כאלו שלוקח להם קצת יותר זמן לבוא לידי ביטוי”.

למה בחרת לבחור דווקא במסלול היותר קשה? היו לך הצעות מהארץ.
”ידעתי שהמאמן רוצה אותי, ואחרי שנתיים שהיו לי פחות דקות משחק, זה היה לי הכי חשוב כי ידעתי שאם אני על המגרש יקרו דברים”.

פטריק ואן לוון ואורי דוד (מדיה מטאליסט 1925 חראקוב)פטריק ואן לוון ואורי דוד (מדיה מטאליסט 1925 חראקוב)

מה הרמה של הליגה האוקראינית בהשוואה אלינו?
”מבחינת רמה היא די דומה, אבל השוני בה היא שתי קצוות שונים, בעיקר מהפן הפיזי. המשחקים פה לרוב נשענים על מעברים, אין דבר כזה רוגע”.

אמרת שהדרך שלך הייתה קצת שונה ועברת התחשלות רצינית בשנתיים האחרונות. כשאתה גדל במכבי תל אביב ואז יוצא להשאלות, איך מתמודדים עם הדבר הזה?
”כשאתה מסיים נוער אתה מקבל סטירה של החיים האמיתיים, מבין שאתה לא כוכב כזה גדול וצריך לעבוד בשביל הדברים, אבל אני חושב שעברתי דרך מאוד יפה. יצאתי להשאלה בהפועל חיפה, עברתי שם מבחנים, צברתי שם לאט לאט מוניטין אחרי חצי שנה שלא שיחקתי, בסוף זה השפיע אבל אתה מבין את מעמדך ומבין מה אתה רוצה בסופו של דבר”.

איפה אתה משחק היום אצל פטריק?
”גם פה אני משחק בכנף, אבל יותר נוח לי להתבטא בקישור. היום הכדורגל באוקראינה בא לידי ביטוי במהירות ובמעברים, אבל זה אחד הדברים ששיפרתי”.

פטריק ואן לוון (רויטרס)פטריק ואן לוון (רויטרס)

אלו דברים שאתה חושב שיכולים להחזיר אותך למכבי תל אביב מהדלת הראשית?
”זה מאוד מוקדם להגיד, כי עברה רק שליש עונה, אבל אנחנו נחשוב ונחליט בהמשך מה לעשות”.

איך החיים שם בצל המלחמה? היה לכם משחק שהייתה לכם בו אזעקה באמצע?
”אני ממלחמה למלחמה, אז אני לא מפחד. זה לא דבר מפתיע, זה דבר שקורה. פה זה שונה מהארץ. אם יש אזעקה, אין את הפחד של לרוץ לממ”ד, פה ממשיכים כרגיל כאילו אין כלום. אני חושב שמה שמשפיע זה הטון של האזעקה, זה פחות מרתיע אותך”.

זה היה במהלך המשחק?
“כן, אנחנו מפסיקים את המשחק ואז ממשיכים אותו”.

אתה מרגיש את המלחמה באזור שבו אתה נמצא?
“האמת שלא, אני לא מרגיש את המלחמה, זה מאוד רגוע פה”.

בר לין חוגג (IMAGO)בר לין חוגג (IMAGO)

מה אתה עושה חוץ מאימונים שם?
”רוב הזמן אני מתאמן, זו האטרקציה הכי גדולה בעיר – להתאמן. אבל פתחו פה מקום נחמד עם ספא, פאדל, ומסעדות”.

אז זה טוב לך שאתה מתמקד בכדורגל.
”כן, אני לא מתלונן”.

איך אתה מסכם את התקופה שלך בהפועל חיפה כמושאל?
”אלו היו שנתיים מאוד מאתגרות, עברתי שם הרבה דברים ששחקן צעיר צריך לעבור. באתי הרי לשם למבחנים, אבל לאט לאט הצלחתי להתברג ואחרי זה דברים קרו קצת אחרת, אבל זה קורה, לפעמים צריך להתחשל וברוך השם, אני מרגיש שאני במקום שאני יותר פורח”.

היו בעיות בהתנהלות מולך שם?
”לא היו בעיות, גם מערכת היחסים שלי עם רוני לוי הייתה מאוד טובה, אבל לפעמים דברים לא הולכים כמו שאתה רוצה, אבל היו הרבה דברים טובים שאני לוקח, נתנו לי דברים מקצועיים שלקחתי איתי גם לאוקראינה”.

