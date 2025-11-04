שרון אביטן: הפועל ב"ש הקבוצה הטובה בליגה

הפועל באר שבע ראתה את מכבי תל אביב עולה לפסגה אתמול (שני) אחרי החלטת בין הדין לתת לצהובים ניצחון טכני בדרבי, אך הדרומיים דאגו שזה יהיה זמני בלבד ושבו למקום הראשון עם 0:1 קטן-גדול באצטדיון טדי על בית”ר ירושלים. שרון אביטן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על ההתמודדות.

צהריים טובים, מה דעתך על ההופעה אתמול של הפועל באר שבע?

”לא הופעה גדולה, אבל זה הספיק. אנחנו נותנים לבית”ר ירושלים קצת יותר מדי קרדיט. היא בנויה על עומר אצילי, ירדן שועה וירין לוי, בעוד שבאר שבע מגיעה כקבוצה וזה מה שנותן לה עליונות”.

אי אפשר להתעלם מההופעה של מיגל סילבה אתמול שסיפק הצלות רבות, אבל בפועל באר שבע כבשה חמישה שערים בחמשת המשחקים האחרונים. החלוץ של הקבוצה, איגור זלאטנוביץ’, כבש רק שני שערים מפתיחת העונה.

”קודם כל, באר שבע חזרה מפגרת הנבחרות פחות טוב. הנסיבות די ברורות, שחקני הנבחרות עברו שבוע מאוד קשה. אם אסתכל על עמדת הפתיחה מהמצב הזה, אז אני חושב שהפועל באר שבע, גם כשהיא משחקת לא טוב, תמיד יהיה שחקן שימצא את הפתרון. לגבי זלאטנוביץ’, הוא תמיד עובד קשה על המגרש והמאמן מעריך אותו, אני חושב שאולי היה צריך סקורר, אבל זה בינתיים מספיק. בחודש האחרון ב”ש מובילה את הטבלה”.

הלדר לופס ודן ביטון מאושרים (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את המצב בליגה מבחינת אליפות? הפועל באר שבע פייבוריטית?

“הפועל באר שבע לדעתי הקבוצה הכי טובה בליגה ואם לא יקרה משהו בלתי צפוי, היא אמורה להוביל, או לפחות לרוץ כתף אל כתף עם מכבי תל אביב, שהיא קבוצה נהדרת בפני עצמה. איבוד האליפות בעונה שעברה השאיר את הרעב לקחת את התואר העונה, מעבר לעובדה שהקבוצה של רן קוז’וק, שהוא מאמן אדיר, גורמת ליריבות לצאת מתבניות המשחק שלה. אני חושב שזו שנה שאפשר לעשות את זה, כי אם לוקחים בחשבון את זה שמכבי תל אביב נמצאת בקמפיין אירופי, הפועל באר שבע מגיעה רעננה בכל משחק, יכולה לנצל את זה וזה יכול להיות הישג אדיר”.

עוד לא שליש עונה ונותרו רק שתי קבוצות במרוץ.

”אכזבה גדולה ממכבי חיפה ובית”ר ירושלים. ציפיתי שיהיה מרוץ מרובע, כי אם לקחנו את חבלי הלידה של בית”ר בעונה שעברה, ציפינו שהעונה זה יהיה יותר טוב. הם יהיו במקום השלישי או הרביעי. לדעתי זו תהיה או הפועל באר שבע או כתף אל כתף עם מכבי תל אביב עד הסוף”.