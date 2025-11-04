קמארה שב להתאמן, הערכה שיהיה בסגל בחמישי

הסיפור סביב מוחמד עלי קמארה הגיע היום (שלישי) לסיומו, כאשר הבלם הגינאי שב לאימוני מכבי תל אביב בקריית שלום עם חבריו לראשונה אחרי שבוע של השעיה. כזכור, כפי שנחשף ב-ONE בסיום המשחק מול עירוני קריית שמונה לפני שמונה ימים, הבלם הכה את רז שלמה בפניו בחדר ההלבשה וכתוצאה מכך הושעה על ידי המועדון, עמד לוועדת משמעת ובמהלכה ספג קנס כספי של 20% משכרו החודשי והוא כמובן חויב להתנצל בפני שלמה והקבוצה כולה.

הקנס הכספי הוא לא רק העונש היחיד, שכן העובדה שלא שיחק במשחק האחרון מול בני ריינה גם תפגע לו במענקים, שהם חלק משמעותי מאוד בשכר השחקנים במכבי ת”א. מבחינת המועדון האירוע הסתיים ועם חזרתו לאימונים, מאמינים כי הוא יהיה חלק מהסגל של ז’רקו לאזטיץ’ כבר ביום חמישי הקרוב למשחק מול אסטון וילה. זה כמובן לא אומר שהוא יחזור להרכב, אך הוא לכל הפחות יהיה עם הקבוצה באנגליה.

מחר תערוך מכבי ת”א את האימון המסכם שלה בקריית שלום ולאחר מכן תמריא לבירמינגהאם בטיסה ישירה. לאזטיץ’ עוד צריך להחליט סופית על המערך בו ישחק, האם ימשיך במערך המשחק הרגיל שלו או ישנה למערך שבו חמישה שחקני הגנה. בקבוצה חולמים על הפתעה גדולה באנגליה ומקווים לעשות משחק טוב, כאשר מיד לאחר החזרה מאנגליה מחכה להם משחק גדול בבלומפילד מול בית”ר ירושלים, ביום ראשון הקרוב.

לקראת המשחק נגד אסטון וילה ביום חמישי הקרוב, התארח במתחם האימונים של הקבוצה סגן שגריר בריטניה, תומס פיפס. השגריר פגש את המנהל המקצועי בן מנספורד, המאמן ז׳רקו לאזטיץ׳ וקפטן הקבוצה דור פרץ ואיחל להם בהצלחה.