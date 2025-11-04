יום שלישי, 04.11.2025 שעה 13:46
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"לבית"ר קשה להסתכל בעיניים של ב"ש ומכבי"

שחקן העבר של הירושלמים, אבירם ברוכיאן, ב"שיחת היום" אחרי ה-1:0 של הקבוצה נגד ב"ש: "המועדון צריך לשאוף למקום השלישי". וגם: ההמלצה לאלמוג כהן

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים יורדים מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים ידעה שאם היא תנצח אתמול (שני) את הפועל באר שבע, אז היא תוכל לשלוח הצהרת כוונות לכל הליגה, אך החבורה של ברק יצחקי נכנעה 1:0 להפועל באר שבע בתום משחק נהדר ויצאה ללא נקודות. שחקן העבר של המועדון, אבירם ברוכיאן, עלה לדבר על ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

אכזבה גדולה מבית”ר אתמול, שמוכיחה שהיא לא בתמונת האליפות.
”זה בדיוק מה שדיברתי לפני שבוע. אני לא חושב שבית”ר צריכה להסתכל בעיניים של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. אתמול, אחרי הטקסים המרגשים שהיו אמורים להשפיע על השחקנים והצוות, באר שבע באה עם חוסן מנטלי וניצחה את בית”ר ירושלים בטדי, זה לא משהו מובן מאליו. אני לא חושב שיש קבוצה שהיא לא ב”ש או מכבי ת”א שהייתה יכולה לצלוח את המשחק אתמול בטדי”.

איך אתה רואה את ההמשך? איך הקבוצה תתרומם?
”צריך לעשות תיאום ציפיות, אבל באמת המקצועית לבית”ר ירושלים קשה מאוד להסתכל בעיניים של מכבי ת”א והפועל ב”ש, לכן היא צריכה לכוון למקום השלישי. אם היא לא תסיים במקום הזה זו תהיה אכזבה. היא סתם תירה לעצמה ברגל אם היא תצהיר שהיא רצה לאליפות. זה נכון שברק יצחקי ואלמוג כהן רוצים להתמודד עם הכלים הקיימים מול שתי הקבוצות, אבל בפועל מיגל סילבה בתצוגת שוערות במחצית הראשונה השאיר את בית”ר בחיים. לא יגידו את זה בקול ברור שהקבוצה לא יכולה להתמודד איתן, אבל המקום השלישי זה הכי ראוי וריאלי עבורה. בשביל להיות ברמת הפועל ב”ש ומכבי ת”א צריך להביא אקס פקטור, שחקן קו שיהיה שובר שוויון. זה היה ברור שב”ש תשלוט באמצע, יש לה שחקני קו מדהימים, מאיר גנאח התעלל ברועי אלימלך ובגלל זה הצהוב הראשון גרם לו לצאת ויצחקי הכניס את מורוזוב כדי לאזן טיפה”.

אבירם ברוכיאן (אחר)אבירם ברוכיאן (אחר)

“אם אני אלמוג כהן, ההמלצה שלי היא להביא שחקן קו שיעשה את ההבדל. שחקן קו שאתה מבודד אותו נגד המגן והוא הולך אחורה כי הוא מפחד שיעבור אותו. שחקן קו שייצר הזדמנויות לאחרים. בית”ר צריכה להביא בינואר שחקן שיודע לעבור באחד על אחד, שזו עבודתו, שהוא מצליח לעבור את השומר שלו. כמו שגנאח עשה במחצית הראשונה מול אלימלך. בית”ר חייבת להיות טיפה יותר יצירתית. היא קבוצה מאוד מאוד טובה, אבל חסר לה את הדבר הזה כדי להדביק את הפער. אם מצליחים להביא שחקן כמו טוני וואקמה לדוגמה, בית”ר ירושלים יכולה לקחת אליפות עוד העונה. אותו דבר כמו ווסלי פטאצ’י, שבדקה 20-30 משחרר את ההתקפה. דור מיכה אתמול היה פנטסטי, ירין לוי היה פנטנסטי. זה נכון שזה לא הספיק מול הזרים המעולים בקישור של ב”ש ואליאל פרץ שהוא מנהיג, גם בהגנה וגם בהתקפה, אבל בית”ר צריכה עוד יצירתיות בחלק ההתקפי”.

