ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"אם מלמד היה בבית"ר, התוצאה הייתה אחרת"

אגדת הירושלמים, דני נוימן, ב"שיחת היום": "כרגע ב"ש ומכבי ת"א טובות מבית"ר, אבל אם יגיע שחקן אחד עוד שניים, הכל פתוח. היא חייבת גולר אמיתי"

|
טקס לאגדות בית
טקס לאגדות בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים אמנם נכנעה להפועל באר שבע 1:0 בטדי אתמול (שני) במשחק גדול בטדי, אך לפני המשחק ראינו שני טקסים מרגשים במיוחד. אחד היה לשורד השבי בר קופרשטיין שהגיע לאצטדיון, והשני היה לאגדות בית”ר שזכו בגביע הראשון של המועדון. אחד מהם הוא דני נוימן, והוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך היה אתמול על הדשא עם כל האגדות?
”מאוד מרגש. אני חושב שברק אברמוב וכפיר אדרי עשו מחווה יוצאת מן הכלל. היה בהחלט טקס מרשים מול 30 אלף אנשים, זה חימם את הלב”.

היה נראה שהתרגשת מאוד.
”זה היה מאוד מרגש. הדבר המרכזי היה לעמוד לצד בר קופרשטיין, כשהוא חי, בריא ונושם אחרי יותר מ-730 ימים בשבי, זה היה הדבר הכי מרגש עבורי”.

בר קופרשטיין עולה לדשא (אורן בן חקון)בר קופרשטיין עולה לדשא (אורן בן חקון)

איך אתה ראית את המשחק אתמול?
“במחצית הראשונה באר שבע היו טובים יותר, מיגל סילבה הציל את בית”ר, אין ספק בכלל. דווקא אחרי שהיא ספגה, בית”ר התחילה להשתלט על מרכז המגרש, ולקראת הסיום היו לה ארבעה מצבים שהיו יכולים לקבוע תוצאה אחרת, אבל אין לבית”ר רגל מסיימת. אם גיא מלמד היה בבית”ר, התוצאה הייתה אחרת”.

היא מסוגלת ללכת עד הסוף?
“אני לא יודע אם הקבוצה תתמודד על האליפות, כי כרגע ב”ש ומכבי ת”א טובות יותר מבית”ר, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה בינואר. ראינו אתמול שבית”ר לא נפלה מב”ש. אם יגיע שחקן אחד או שניים, הכל יהיה פתוח. המרחק הוא שבע נקודות מהפסגה, זה לא סוף העולם. אבל בית”ר צריכה להתחזק לפחות בחלוץ אחד, גולר אמיתי”.

גיא מלמד (עמרי שטיין)גיא מלמד (עמרי שטיין)
