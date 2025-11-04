האקסים של ברצלונה פורחים, מוליירו שוב זורח

המחזור ה-11 בלה ליגה זימן מספר משחקים חד צדדיים במיוחד, כשבמוקד ה-0:4 של ריאל מדריד על ולנסיה וה-0:4 של ויאריאל על ראיו וייקאנו. אתלטיקו מדריד וברצלונה כבשו שלישיות ושחקנים רבים חצו את רף 10 הנקודות. כדאי לכם לראות מי הם, כדי לבחור אותם במחזורים הבאים ולהדביק פערים בצמרת.

נתחיל מהמוליכה הדורסנית ריאל מדריד, שאולי במשחקה הכי טוב העונה נהנתה מ-17 נקודות של אלברו קאררס: שער, רשת נקייה, 2 מסירות מפתח, 2 חטיפות ו-5 תיקולים. פדריקו ואלוורדה תרם 10 נקודות, ג’וד בלינגהאם חזר לעצמו בענק עם 13 והצמד של קיליאן אמבפה שהוסיף שתי מסירות מפתח הביא אותו ל-14 נקודות. ויניסיוס שהחטיא פנדל סיים עם 4 נקודות בלבד.

מגדילה את הפער בענק! 0:4 לריאל על ולנסיה

בוויאריאל, חדשות רעות למנור סולומון שלא שותף: אלברטו מוליירו שמתחרה איתו על העמדה נראה פשוט מדהים לאחרונה וסיים עם 15 נקודות בזכות שער, בישול, 4 דריבלים, מסירת מפתח ושתי חטיפות. סנטי קומסאניה (11), ג’רארד מורנו (10), סנטיאגו מוריניו (12) ואלפונסו פדראסה (13) קבעו 5 שחקנים בצוללת הצהובה עם 10 נקודות או יותר במשחק אחד. משבוע לשבוע ויאריאל מתבררת כאחת הקבוצות האיכותיות העונה בספרד, וסולומון נראה מעולה בדקות שקיבל, אבל כשהמתחרה שלך מציג את היכולת והמספרים של מוליירו, קשה לפתוח בהרכב.

האלופה ברצלונה התאוששה מהקלאסיקו. פרמין לופס שבישל פעמיים הצטיין עם 12 נקודות, לאמין ימאל ופראן טורס שכבשו סיימו עם 9 נקודות כל אחד וגם מרקוס רשפורד שהבקיע את אחד השערים היה בולט עם 8 נקודות, כמו גם אלחנדרו באלדה שבישל (8).

פרמין לופס חוגג את הבישול שלו כמו שהוא חוגג שערים שלו (IMAGO)

אתלטיקו מדריד רשמה 0:3 חלק על סביליה כאשר תיאגו אלמדה שכבש ובישל סיים עם 12 נקודות, חוליאן אלברס שהמשיך לכבוש והוסיף 3 מסירות מפתח תרם 9 נקודות וגם ג’וליאנו סימאונה (9), אלכס באאנה (10) ומטאו רוג’רי (9) בלטו בקבוצתו של דייגו סימאונה.

עוד בליגה הספרדית הדרבי הבאסקי בו ריאל סוסיאדד גברה 2:3 על אתלטיק בילבאו עם ברייס מנדס המצוין שכבש ובישל בדרך ל-13 נקודות, וסלטה ויגו שניצחה 1:2 את לבאנטה במשחק בו המגן אוסקר מינגסה, אקס ברצלונה, הבקיע ובישל בדרך ל-15 נקודות אישיות.

אלאבס גברה 1:2 על אספניול ונהנתה מ-12 נקודות של לוקאס בוז’ה עם שער, 4 מסירות מפתח, 6 דריבלים ו-2 תיקולים, אצל היריבה קרלוס רומרו המשיך ביכולת היציבה עם בישול ו-10 נקודות. בטיס גברה 0:3 על מיורקה ונהנתה מ-17 נקודות של הקטור ביירין, 12 של מארק ברטרה (שניהם אקסים של ברצלונה), 16 של אנתוני כולל צמד ובישול, ו-10 נקודות של קוצ’ו הרננדס.

ביירין בימיו בברצלונה (רויטרס)

את הדירוג הכללי בפנטזי הספרדי מוביל המנג’ר טנצר המניאק עם 1,034 נקודות, אחריו F.C LUGAMESSI עם 1,031. במחזור האחרון ניצח ib.ha91 על חודה של נקודה כשצבר לא פחות מ-139 נקודות, אחת יותר מפנאלדו שסיים שני. ההרכב הזוכה: לואיז ג’וניור, אלחנדרו קטאנה, הקטור ביירין, קרלוס רומרו, אלברטו מוליירו, פרמין לופס, ג’וד בלינגהאם, אלכס באאנה, לאמין ימאל, קוצ’ו הרננדס וקיליאן אמבפה (קפטן).