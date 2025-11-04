יום שלישי, 04.11.2025 שעה 13:34
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1413-1211אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1216-1311ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

האקסים של ברצלונה פורחים, מוליירו שוב זורח

הצגות אישיות אדירות בפנטזי למינגסה, ביירין וברטרה, קאררס היה מעל כולם בריאל הדורסנית וכוכב ויאריאל הוא אחת הסיבות למיעוט הדקות של סולומון

|
מינגסה, ביירין ומוליירו (IMAGO)
מינגסה, ביירין ומוליירו (IMAGO)

המחזור ה-11 בלה ליגה זימן מספר משחקים חד צדדיים במיוחד, כשבמוקד ה-0:4 של ריאל מדריד על ולנסיה וה-0:4 של ויאריאל על ראיו וייקאנו. אתלטיקו מדריד וברצלונה כבשו שלישיות ושחקנים רבים חצו את רף 10 הנקודות. כדאי לכם לראות מי הם, כדי לבחור אותם במחזורים הבאים ולהדביק פערים בצמרת.

לעמוד המשחק לחצו כאן.

נתחיל מהמוליכה הדורסנית ריאל מדריד, שאולי במשחקה הכי טוב העונה נהנתה מ-17 נקודות של אלברו קאררס: שער, רשת נקייה, 2 מסירות מפתח, 2 חטיפות ו-5 תיקולים. פדריקו ואלוורדה תרם 10 נקודות, ג’וד בלינגהאם חזר לעצמו בענק עם 13 והצמד של קיליאן אמבפה שהוסיף שתי מסירות מפתח הביא אותו ל-14 נקודות. ויניסיוס שהחטיא פנדל סיים עם 4 נקודות בלבד.

מגדילה את הפער בענק! 0:4 לריאל על ולנסיה

בוויאריאל, חדשות רעות למנור סולומון שלא שותף: אלברטו מוליירו שמתחרה איתו על העמדה נראה פשוט מדהים לאחרונה וסיים עם 15 נקודות בזכות שער, בישול, 4 דריבלים, מסירת מפתח ושתי חטיפות. סנטי קומסאניה (11), ג’רארד מורנו (10), סנטיאגו מוריניו (12) ואלפונסו פדראסה (13) קבעו 5 שחקנים בצוללת הצהובה עם 10 נקודות או יותר במשחק אחד. משבוע לשבוע ויאריאל מתבררת כאחת הקבוצות האיכותיות העונה בספרד, וסולומון נראה מעולה בדקות שקיבל, אבל כשהמתחרה שלך מציג את היכולת והמספרים של מוליירו, קשה לפתוח בהרכב.

האלופה ברצלונה התאוששה מהקלאסיקו. פרמין לופס שבישל פעמיים הצטיין עם 12 נקודות, לאמין ימאל ופראן טורס שכבשו סיימו עם 9 נקודות כל אחד וגם מרקוס רשפורד שהבקיע את אחד השערים היה בולט עם 8 נקודות, כמו גם אלחנדרו באלדה שבישל (8).

פרמין לופס חוגג את הבישול שלו כמו שהוא חוגג שערים שלו (IMAGO)פרמין לופס חוגג את הבישול שלו כמו שהוא חוגג שערים שלו (IMAGO)

אתלטיקו מדריד רשמה 0:3 חלק על סביליה כאשר תיאגו אלמדה שכבש ובישל סיים עם 12 נקודות, חוליאן אלברס שהמשיך לכבוש והוסיף 3 מסירות מפתח תרם 9 נקודות וגם ג’וליאנו סימאונה (9), אלכס באאנה (10) ומטאו רוג’רי (9) בלטו בקבוצתו של דייגו סימאונה.

עוד בליגה הספרדית הדרבי הבאסקי בו ריאל סוסיאדד גברה 2:3 על אתלטיק בילבאו עם ברייס מנדס המצוין שכבש ובישל בדרך ל-13 נקודות, וסלטה ויגו שניצחה 1:2 את לבאנטה במשחק בו המגן אוסקר מינגסה, אקס ברצלונה, הבקיע ובישל בדרך ל-15 נקודות אישיות.

אלאבס גברה 1:2 על אספניול ונהנתה מ-12 נקודות של לוקאס בוז’ה עם שער, 4 מסירות מפתח, 6 דריבלים ו-2 תיקולים, אצל היריבה קרלוס רומרו המשיך ביכולת היציבה עם בישול ו-10 נקודות. בטיס גברה 0:3 על מיורקה ונהנתה מ-17 נקודות של הקטור ביירין, 12 של מארק ברטרה (שניהם אקסים של ברצלונה), 16 של אנתוני כולל צמד ובישול, ו-10 נקודות של קוצ’ו הרננדס.

ביירין בימיו בברצלונה (רויטרס)ביירין בימיו בברצלונה (רויטרס)

את הדירוג הכללי בפנטזי הספרדי מוביל המנג’ר טנצר המניאק עם 1,034 נקודות, אחריו F.C LUGAMESSI עם 1,031. במחזור האחרון ניצח ib.ha91 על חודה של נקודה כשצבר לא פחות מ-139 נקודות, אחת יותר מפנאלדו שסיים שני. ההרכב הזוכה: לואיז ג’וניור, אלחנדרו קטאנה, הקטור ביירין, קרלוס רומרו, אלברטו מוליירו, פרמין לופס, ג’וד בלינגהאם, אלכס באאנה, לאמין ימאל, קוצ’ו הרננדס וקיליאן אמבפה (קפטן).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */