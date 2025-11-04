יום שלישי, 04.11.2025 שעה 21:37
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
5256-2743ריטאס וילנה1
5245-2363פרומיתאס2
4246-2423היידלברג3
4228-2233לגיה ורשה4
 בית 2 
6242-2623שאלון1
5235-2553אלבה ברלין2
4256-2663נימבורק3
3262-2123סבאח באקו4
 בית 3 
6205-2663חובנטוד בדאלונה1
6341-3444הפועל חולון2
6358-3434שולה3
3262-2133בורסאספור4
 בית 4 
6223-2703טנריפה1
5253-2413טופאש בורסה2
4249-2443טראפני שארק3
3275-2453בני הרצליה4
 בית 5 
6255-2743גלאטסראיי1
5220-2313וירצבורג2
4240-2413איגוקאה3
3260-2293טרייסטה4
 בית 6 
6199-2313א.א.ק. אתונה1
5221-2383סולנוקי אולאי2
4228-2153לוויצה פטריוטי3
3238-2023ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
6201-2713מלאגה1
5256-2513מרסין2
4246-2233קרדיצה3
3301-2593אוסטנד4
 בית 8 
6212-2643גראן קנאריה1
5240-2473סובוטיקה ספרטק2
4216-2303לה מאן3
3277-2043בנפיקה ליסבון4

נעצרה: הפועל חולון הפסידה 94:92 לשולה

פרנקו וחניכיו שהגיעו לאחר 4 ניצחונות רצופים, נכנעו לצרפתים בהארכה במשחק עם שינויי מומנטום. מקריי כיכב (37) וזה לא הספיק, אייאי בלט בצד השני

|
חסן מרטין (רועי כפיר)
חסן מרטין (רועי כפיר)

רבע ראשון: 15:22 לשולה

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, חאבייר מונפורד, חסאן מרטין, ליאור קררה, ג’ורדן מקריי.

חמישיית שולה: דיגווה דיאווארה, ז’אמוני מקניס, ג’ראלד אייאי, טי ג’יי קמפבל, מוחמד דיארה.

דריק וולטון ג’וניור פתח טוב עם קליעה חלקה מחצי מרחק. בצד השני, ג’ראלד אייאי סיים מתפרצת בלייאפ קליל. אסיסט נהדר של וולטון סידר לחסאן מרטין נקודות ראשונות מהצבע. אודוס וואהאב סיים בקלות מתחת לסל ונתן את היתרון לצרפתים. מנגד, הטעיה מעולה של ליאור קררה סידרה לו חדירה פנויה לסל.

ג’ורדן מקריי דייק ג’אמפ שוט מחצי מרחק. אהרון טואו נאנסי בן ה-16 צלף את השלשה הראשונה בהתמודדות. אייאי הוסיף שתי נקודות מתחת לסל. הריצה של הצרפתים המשיכה כשדיאווארה דייק מחוץ לקשת. מקריי צלף את השלשה הראשונה של חולון במשחק. 

רבע שני: 34:47 לשולה

צ’יבוזו אגבו פתח עם שלשה נהדרת מהתקפת מעבר והעניק יתרון דו ספרתי ראשון בהתמודדות. חולון הגיבה עם ארבע נקודות רצופות מקו העונשין, תחילה עידן זלמנסון קלע ולאחר מכן וולטון הוסיף. זלמנסון חדר נהדר על השומר שלו עם מספר הטעיות וקלע שתי נקודות. זלמנסון נכנס לקצב וצלף גם מחוץ לקשת, 24:27 לשולה. 

חאבייר מונפורד השלים ריצת 2-12 לחולון, הוא לקח ריבאונד התקפה וקלע שתי נקודות מתחת לסל. וואהאב עצר את הריצה עם שתי נקודות מהצבע. אך, שלשה מדויקת של טוד וויטרס העלתה את חולון ליתרון ראשון ברבע השני. לחץ מצוין של הצרפתים סידר עו שתי נקודות לשולה.

ריצת, 0-11 לצרפתים העניקה לשולה יתרון דו ספרתי פעם נוספת. לאחר מספר דקות ללא נקודות משני הצדדים הצרפתים המשיכו בריצה עם שתי נקודות מתחת לסל. טי ג’יי קמפבל צלף מחוץ לקשת. לאורך כל המחצית הראשונה, חולון הרבתה לאבד כדורים בצורה רשלנית מאוד.  

רבע שלישי: 60:71 לשולה

ז’אמוני מקניסה פתח את הרבע עם ריבאונד התקפה ושתי נקודות מתחת לסל. מנגד, ליאור קררה צלף מחוץ לקשת. קררה הוסיף שתי נקודות נוספות מהצבע לאחר שקיבל כדור מהוצאת חוץ. קררה המשיך ללהוט כשצלף שלשה נוספת. הריצה של חולון נמשכה, מונפורד הוסיף שלוש נקודות כשדייק מרחוק. מרטין לקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל בזכות הרבה אגרסיביות.

ריצה נוספת של הצרפתים סידרה יתרון דו ספרתי. טי ג’יי קמפבל מסר אסיסט נהדר לאייזיה מיילס. המומנטום המשיך להיות בצד של האורחת כשדילן קונץ צלף מחוץ לקשת. מקריי דייק פעמיים מקו העונשין. זלמנסון קלע שתי נקודות וסחט עבירה, אך החטיא מהקו. מקריי חדר נהדר לכיוון הצבע וסיים בלייאפ מדויק. וויטרס הוסיף שתי נקודות במתפרצת לאחר אסיסט של נתנאל ארצי. דיאווארה צלף שלשה על הבאזר. 

רבע רביעי: 84:84

וויטרס פתח את הרבע המכריע עם שלשה נהדרת. מנגד, דיאווארה קלע מתחת לסל לאחר מתפרצת של הצרפתים. מקריי ניצל איבוד כדור על מנת לקלוע בקלות שתי נקודות. זלמנסון השלים מהלך יפה לאחר שהטעה את השומר שלו וקלע שתי נקודות מתחת לסל. מנגד, אייאי צלף מחוץ לקשת. מקריי המשיך לככב כשתפר שלשה נוספת. ריצה אדירה של חולון בדקות ההכרעה הובילה את המשחק להארכה.

הארכה: 92:94 לשולה

מקריי פתח את הארכה עם שתי נקודות מקו העונשין. מרטין הורחק לאחר שביצע עבירה חמישית. מקריי השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע מתחת לסל, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. מנגד, קמפבל צלף שלשה. מונפורד צלף שלשה אדירה שנתנה תקווה לחולון. חולון קיבלה הזדמנות לנצח את המשחק, אך זלמנסון החטיא את הכדור האחרון.

