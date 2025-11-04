נעצרה: הפועל חולון הפסידה 94:92 לשולה

רבע ראשון: 15:22 לשולה

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, חאבייר מונפורד, חסאן מרטין, ליאור קררה, ג’ורדן מקריי.

חמישיית שולה: דיגווה דיאווארה, ז’אמוני מקניס, ג’ראלד אייאי, טי ג’יי קמפבל, מוחמד דיארה.

דריק וולטון ג’וניור פתח טוב עם קליעה חלקה מחצי מרחק. בצד השני, ג’ראלד אייאי סיים מתפרצת בלייאפ קליל. אסיסט נהדר של וולטון סידר לחסאן מרטין נקודות ראשונות מהצבע. אודוס וואהאב סיים בקלות מתחת לסל ונתן את היתרון לצרפתים. מנגד, הטעיה מעולה של ליאור קררה סידרה לו חדירה פנויה לסל.

ג’ורדן מקריי דייק ג’אמפ שוט מחצי מרחק. אהרון טואו נאנסי בן ה-16 צלף את השלשה הראשונה בהתמודדות. אייאי הוסיף שתי נקודות מתחת לסל. הריצה של הצרפתים המשיכה כשדיאווארה דייק מחוץ לקשת. מקריי צלף את השלשה הראשונה של חולון במשחק.

רבע שני: 34:47 לשולה

צ’יבוזו אגבו פתח עם שלשה נהדרת מהתקפת מעבר והעניק יתרון דו ספרתי ראשון בהתמודדות. חולון הגיבה עם ארבע נקודות רצופות מקו העונשין, תחילה עידן זלמנסון קלע ולאחר מכן וולטון הוסיף. זלמנסון חדר נהדר על השומר שלו עם מספר הטעיות וקלע שתי נקודות. זלמנסון נכנס לקצב וצלף גם מחוץ לקשת, 24:27 לשולה.

חאבייר מונפורד השלים ריצת 2-12 לחולון, הוא לקח ריבאונד התקפה וקלע שתי נקודות מתחת לסל. וואהאב עצר את הריצה עם שתי נקודות מהצבע. אך, שלשה מדויקת של טוד וויטרס העלתה את חולון ליתרון ראשון ברבע השני. לחץ מצוין של הצרפתים סידר עו שתי נקודות לשולה.

ריצת, 0-11 לצרפתים העניקה לשולה יתרון דו ספרתי פעם נוספת. לאחר מספר דקות ללא נקודות משני הצדדים הצרפתים המשיכו בריצה עם שתי נקודות מתחת לסל. טי ג’יי קמפבל צלף מחוץ לקשת. לאורך כל המחצית הראשונה, חולון הרבתה לאבד כדורים בצורה רשלנית מאוד.

רבע שלישי: 60:71 לשולה

ז’אמוני מקניסה פתח את הרבע עם ריבאונד התקפה ושתי נקודות מתחת לסל. מנגד, ליאור קררה צלף מחוץ לקשת. קררה הוסיף שתי נקודות נוספות מהצבע לאחר שקיבל כדור מהוצאת חוץ. קררה המשיך ללהוט כשצלף שלשה נוספת. הריצה של חולון נמשכה, מונפורד הוסיף שלוש נקודות כשדייק מרחוק. מרטין לקח ריבאונד התקפה וקלע מתחת לסל בזכות הרבה אגרסיביות.

ריצה נוספת של הצרפתים סידרה יתרון דו ספרתי. טי ג’יי קמפבל מסר אסיסט נהדר לאייזיה מיילס. המומנטום המשיך להיות בצד של האורחת כשדילן קונץ צלף מחוץ לקשת. מקריי דייק פעמיים מקו העונשין. זלמנסון קלע שתי נקודות וסחט עבירה, אך החטיא מהקו. מקריי חדר נהדר לכיוון הצבע וסיים בלייאפ מדויק. וויטרס הוסיף שתי נקודות במתפרצת לאחר אסיסט של נתנאל ארצי. דיאווארה צלף שלשה על הבאזר.

רבע רביעי: 84:84

וויטרס פתח את הרבע המכריע עם שלשה נהדרת. מנגד, דיאווארה קלע מתחת לסל לאחר מתפרצת של הצרפתים. מקריי ניצל איבוד כדור על מנת לקלוע בקלות שתי נקודות. זלמנסון השלים מהלך יפה לאחר שהטעה את השומר שלו וקלע שתי נקודות מתחת לסל. מנגד, אייאי צלף מחוץ לקשת. מקריי המשיך לככב כשתפר שלשה נוספת. ריצה אדירה של חולון בדקות ההכרעה הובילה את המשחק להארכה.

הארכה: 92:94 לשולה

מקריי פתח את הארכה עם שתי נקודות מקו העונשין. מרטין הורחק לאחר שביצע עבירה חמישית. מקריי השלים מהלך של שלוש נקודות לאחר שקלע מתחת לסל, סחט עבירה ודייק מקו העונשין. מנגד, קמפבל צלף שלשה. מונפורד צלף שלשה אדירה שנתנה תקווה לחולון. חולון קיבלה הזדמנות לנצח את המשחק, אך זלמנסון החטיא את הכדור האחרון.