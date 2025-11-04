חגגה בענק: 0:3 נהדר לארסנל על סלביה פראג

המחזור הרביעי בליגת האלופות נפתח היום (שלישי) ובמשחקים המוקדמים קיבלנו ניצחון גדול של ארסנל עם 0:3 על סלביה פראג, כשהתותחנים נשארו מושלמים באירופה. בנוסף, נאפולי ואיינטרכט פרנקפורט סיימו ב-0:0 בלבד.

סלביה פראג – ארסנל 3:0

התותחנים הגיעו למשחק בצ’כיה עם רוח גבית מניצחון החוץ 0:2 מול ברנלי וכשהם במקום הראשון בפרמייר ליג. הלונדונים ניצחו היום ולא ספגו כלל, מה שהופך אותם לאחת משתי הקבוצות היחידות שעדיין לא ספגו העונה בליגת האלופות. מנגד, המארחת הצ’כית, הגיעה גם היא כשהיא במקום הראשון בליגה המקומית, אך עדיין לא מצאה ניצחון ראשון בזירה האירופית. החבורה של מיקל ארטטה עלתה ליתרון מפנדל מוצלח של בוקאיו סאקה, מיקל מרינו הוסיף צמד וחתם את הסיפור בעבור האורחים מאנגליה.

דקה 31: ארסנל קיבלה פנדל! לאחר דקות לא טובות של האורחים, כדור הקרן של הלונדונים החליק על ידו של לוקאש פרובוד, קפטן סלביה, השופט הלך ל-VAR וקבע פנדל לזכות האנגלים.

דקה 31: שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:1: בוקאיו סאקה ניגש לבעוט, הכניע את שוער המארחת והעלה את האנגלים על לוח התוצאות לראשונה להיום.

סאקה מבקיע פנדל (IMAGO)

סאקה מבקיע פנדל (IMAGO)

בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

דקה 46: שער! ארסנל עלתה ל-0:2: ליסאנדרו טרוסארד הנהדר, פרץ לכיוון הרחבה מצד שמאל, הרים כדור למיקל מרינו, והספרדי הבקיע לאחר שהכדור הגיע לרגלו בצורה מושלמת.

מיקל מרינו מבקיע (IMAGO)

מיקל מרינו מבקיע שער (IMAGO)

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

מיקל מרינו חוגג (IMAGO)

דקה 69: שער! ארסנל עלתה ל-0:3: התותחנים שולטים במשחק בצ’כיה. דקלן רייס הרים כדור חופשי מאמצע המגרש, הכדור הגיע עד למרינו שהיה ברחבה והספרדי נגח את הכדור פנימה.

מיקל מרינו חוגג (IMAGO)

מיקל מרינו חוגג את השני שלו (IMAGO)

מיקל מרינו רץ לחגוג את השער (IMAGO)

מיקל מרינו מבקיע (IMAGO)

נאפולי – איינטרכט פרנקפורט 0:0

הערב, הפרטנופיי אירחו את היריבה הגרמנית באצטדיון דייגו ארמנדו מראדונה כשהם מוליכים את הליגה האיטלקית. באירופה, הדברים הלכו קצת אחרת בשביל חניכיו של אנטוניו קונטה, שנחלו תבוסה 6:2 מול פ.ס.וו איינדהובן. האורחים גם הם פתחו את העונה האירופית בצורה פחות טובה, כאשר הגיעו לאחר שבמשחק האחרון סיימו בהפסד 5:1 לליברפול. לבסוף, שתי הקבוצות סיימו את המשחק כשהוסיפו עוד משחק ללא ניצחון אירופי למאזניהן.