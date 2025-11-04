יום שלישי, 10.02.2026 שעה 02:00
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

חגגה בענק: 0:3 נהדר לארסנל על סלביה פראג

חניכיו של ארטטה שלטו במשחק מול הצ'כים ונותרו מושלמים באלופות. בוקאיו סאקה הבקיע בפנדל (31'), צמד גדול למיקל מרינו. 0:0 לנאפולי מול פרנקפורט

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

המחזור הרביעי בליגת האלופות נפתח היום (שלישי) ובמשחקים המוקדמים קיבלנו ניצחון גדול של ארסנל עם 0:3 על סלביה פראג, כשהתותחנים נשארו מושלמים באירופה. בנוסף, נאפולי ואיינטרכט פרנקפורט סיימו ב-0:0 בלבד.

סלביה פראג – ארסנל 3:0

התותחנים הגיעו למשחק בצ’כיה עם רוח גבית מניצחון החוץ 0:2 מול ברנלי וכשהם במקום הראשון בפרמייר ליג. הלונדונים ניצחו היום ולא ספגו כלל, מה שהופך אותם לאחת משתי הקבוצות היחידות שעדיין לא ספגו העונה בליגת האלופות. מנגד, המארחת הצ’כית, הגיעה גם היא כשהיא במקום הראשון בליגה המקומית, אך עדיין לא מצאה ניצחון ראשון בזירה האירופית. החבורה של מיקל ארטטה עלתה ליתרון מפנדל מוצלח של בוקאיו סאקה, מיקל מרינו הוסיף צמד וחתם את הסיפור בעבור האורחים מאנגליה.

דקה 31: ארסנל קיבלה פנדל! לאחר דקות לא טובות של האורחים, כדור הקרן של הלונדונים החליק על ידו של לוקאש פרובוד, קפטן סלביה, השופט הלך ל-VAR וקבע פנדל לזכות האנגלים.

דקה 31: שער! ארסנל עלתה ליתרון 0:1: בוקאיו סאקה ניגש לבעוט, הכניע את שוער המארחת והעלה את האנגלים על לוח התוצאות לראשונה להיום.

סאקה מבקיע פנדל (IMAGO)סאקה מבקיע פנדל (IMAGO)
בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)בוקאיו סאקה חוגג (IMAGO)
דקה 46: שער! ארסנל עלתה ל-0:2: ליסאנדרו טרוסארד הנהדר, פרץ לכיוון הרחבה מצד שמאל, הרים כדור למיקל מרינו, והספרדי הבקיע לאחר שהכדור הגיע לרגלו בצורה מושלמת.

מיקל מרינו מבקיע (IMAGO)מיקל מרינו מבקיע (IMAGO)
דקה 69: שער! ארסנל עלתה ל-0:3: התותחנים שולטים במשחק בצ’כיה. דקלן רייס הרים כדור חופשי מאמצע המגרש, הכדור הגיע עד למרינו שהיה ברחבה והספרדי נגח את הכדור פנימה.

מיקל מרינו חוגג (IMAGO)מיקל מרינו חוגג (IMAGO)
נאפולי – איינטרכט פרנקפורט 0:0

הערב, הפרטנופיי אירחו את היריבה הגרמנית באצטדיון דייגו ארמנדו מראדונה כשהם מוליכים את הליגה האיטלקית. באירופה, הדברים הלכו קצת אחרת בשביל חניכיו של אנטוניו קונטה, שנחלו תבוסה 6:2 מול פ.ס.וו איינדהובן. האורחים גם הם פתחו את העונה האירופית בצורה פחות טובה, כאשר הגיעו לאחר שבמשחק האחרון סיימו בהפסד 5:1 לליברפול. לבסוף, שתי הקבוצות סיימו את המשחק כשהוסיפו עוד משחק ללא ניצחון אירופי למאזניהן.

