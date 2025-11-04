הצהרת כוונות: ליברפול ניצחה 0:1 את ריאל

השחקן המצטיין
דומיניק סובוסלאי, ציון: 8
אפשר לבחור בקורטואה כי הוא הציל פעם אחר פעם את הבלאנקוס, אך הוא הפסיד. אז סובוסלאי ניצח את המשחק עם בישול גדול וגם היה נהדר לאורך כל הדרך
השחקן המאכזב
קיליאן אמבפה, ציון: 4
לא הציג את היכולת הרגילה שלו ולא סיפק את מה שהוא צריך לספק
יש בכדורגל קבוצות קטנות, קבוצות גדולות, משחקים קטנים וגדולים, ויש אימפריות, ובכל פעם ששתי אימפריות נפגשות, זה תמיד מרתק במיוחד. הערב (שלישי) אחת מהקלאסיקות הגדולות של ליגת האלופות יצאה לדרך, כשליברפול וריאל מדריד נפגשו לקרב ענק באנפילד במסגרת המחזור הרביעי, כשלבסוף הרדס ניצחו 0:1 בעוד פרק ביריבות האגדית בין שני הצדדים הוותיקים.
המארחת הייתה בשיאו של רצף נורא שכלל שישה הפסדים בשבעה משחקים ושבה לעניינים רק במחזור האחרון בפרמייר ליג, מנגד המכונה של צ’אבי אלונסו נראית מדהים השנה, כשהיא ניצחה כמעט בכל המשחקים שלה למעט אחד, כולל בקלאסיקו עם 1:2 גדול על ברצלונה ומעל כולם קיליאן אמבפה, אך במפגש הערב, רק קבוצה אחת הייתה קיימת על כר הדשא.
כבר התרגלנו למפגשים הללו לא מעט בשנים האחרונות, כשריאל מדריד עם ידה על העליונה עם לא פחות משבעה ניצחונות לעומת ניצחון אחד של ליברפול מאז שנת 2014, כששנים מהחגיגות של הלבנים היו בגמר הצ’מפיונס, פעמיים, ב-2018 וב-2022. הערב, ליברפול כאמור רצתה לשים את הכל בצד ולהצהיר כוונות, והיא עשתה זאת.
במפגש הערב היה הכל מהכל, אמנם לא המון שערים, אך הרבה מצבים, בעיקר בכיוון צד אחד, ולפני זה, הקהל סיפק אווירה מדהימה באצטדיון אנפילד, האוהדים האדומים שרקו בוז לטרנט אלכסנדר ארנולד עוד לפני ששריקת הפתיחה יצאה לדרך. כשהשופט שרק? ליברפול הייתה גדולה על ריאל היום, הייתה טובה יותר, מסוכנת יותר, לוחצת יותר, הגיעה ליותר הזדמנויות ובעצם, רוצה יותר, כשמנגד רק איש אחד הופיע בלבן.
השער היחיד במשחק הערב הגיע בדקה ה-61, אך אם נתייחס ל-60 הדקות שלפני כן, טיבו קורטואה סיפק לא פחות משבע הצלות – ביניהן, הצלה ענקית בדקה ה-27, כשאחרי טעות בהגנת ריאל, דומיניק סובוסלאי היה חייב לכבוש, אך השוער היה במקום. הבלגי המשיך להציג יכולת אדירה, גם בחצי השני, כשהדף ניסיונות של אלכסיס מק אליסטר, וירג’יל ואן דייק ושוב של ההונגרי.
מנגד, ריאל כאמור כמעט ולא הייתה קיימת ברוב דקות המשחק, למעט שתי בעיטות למסגרת, היא כמעט ולא איימה על השער של גיורגי מאמרדשווילי, שלא היה צריך יותר מדי להתאמץ, חוץ מבעיטה אחת של ג’וד בלינגהאם, שהיה קרוב, אך הגיאורגי הדף.
כאמור, בדקה ה-61 השער המיוחל של ליברפול הגיע, בלינגהאם ביצע עבירה, הרדס קיבלו בעיטה חופשית, סובוסלאי ניגש, הגביה נהדר, מק אליסטר עלה מעל כולם ונגח היישר לרשת, הפעם? קורטואה לא היה יכול לעשות יותר מזה ונכנע, 0:1 לליברפול.
עד הסיום, לא היו יותר מדי הזדמנויות לשני הצדדים, ריאל אמנם ניסתה לכבוש, אך לא באמת הייתה מסוכנת. ארנולד נכנס לכר הדשא וספג שריקות בוז, כשעד הסיום התוצאה נותרה על כנה, וכאמור, ליברפול הצהירה כוונות, השיגה ניצחון גדול בדרך ליציאה מהמשברון שלה ועלתה לתשע נקודות באלופות. מנגד, ריאל עם תשע נקודות וספגה את הפסד הבכורה שלה במפעל הבכיר ביבשת.
מחצית שניה
-
'90+6
- זהו זה! השופט אישטבן קובאץ' שרק לסיום ההתמודדות! ליברפול יצאה בהצהרת כוונות עם 0:1 קצבי ונהדר על ריאל מדריד, שניצלה מהפסד גבוה יותר בזכות קורטואה, או שאפשר להגיד נכנעה למרות הצגה של השוער הבלגי בין הקורות
-
'90+5
- רגע לפני שריקת הסיום, אלברו קרראס נכנס לפנקס של השופט
-
'90
- חילוף אחרון בריאל. ואלוורדה יצא, ברהים דיאס נכנס
-
'88
- גם רוברטסון פינה את מקומו, מילוש קרקז נכנס
-
'88
- חילוף כפול בליברפול. וירץ יצא, פדריקו קייזה נכנס
-
'81
- החילוף המעניין ביותר הגיע. ארדה גולר פינה את מקומו, טרנט אלכסנדר ארנולד נכנס וקיבל שריקות בוז מהקהל שעודד אותו עוד לפני מספר חודשים
-
'79
- גם אקטיקה יצא, קודי גאקפו נכנס
-
'79
- חילוף כפול בליברפול. מק אליסטר יצא, קרטיס ג'ונס נכנס
-
'69
- חילוף ראשון בריאל. קמאבינגה יצא, רודריגו נכנס
-
'61
- שער! ליברפול עלתה ל-0:1: אחרי 61 דקות, השער המיוחל של הרדס הגיע, כשקורטאה נעצר לאחר שבע הצלות. סובוסלאי הרים כדור חופשי ומצא את מק אליסטר ברחבה, שעלה מעל כולם ונגח לרשת
-
'60
- בלינגהאם ביצע עבירה וקיבל כרטיס צהוב גם כן
-
'52
- גם מק אליסטר נכנס לפנקס של השופט
-
'48
- שתי הזדמנויות גדולות של ליברפול פעם אחרי פעם, או אם תרצו, שתי הצלות גדולות של קורטואה. בראשונה, ואן דייק נגח חזק והבלגי הציל, כשאחר כך גם אקיטיקה פגש את השוער שממשיך להציל את הבלאנקוס מספיגת שער
מחצית ראשונה
-
'45+2
- רגע לפני הירידה להפסקה, מק אליסטר ניסה להפציץ עם בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, קורטואה שוב היה במקום והתעופף היטב
-
'45+1
- דין האוסן ראה גם כן את הכרטיס הצהוב
-
'45
- ההזדמנות הטובה ביותר של ריאל עד כה. בלינגהאם קיבל את הכדור ברחבה, עבר את השומר שלו ובעט חזק, אך מאמארדשווילי היה במקום והדף נהדר
-
'43
- עוד הזדמנות של ליברפול. שוב סובוסלאי, כשהפעם ההונגרי בעט חזק מחוץ לרחבה, קורטואה התעופף נהדר והדף
-
'32
- אירוע מעורר מחלוקת באנפילד. בעיטה על סף הרחבה ספק פגעה בידו של טשואמני, לאחר בדיקת VAR, השופט קובאץ' בחר לא לשרוק לפנדל
-
'27
- ההזדמנות הכי טובה במשחק. אחרי טעות בהגנת ריאל, וירץ קיבל את הכדור באגף ימין, רץ ושלח עומק נפלא לסובוסלאי, כאשר ההונגרי היה צריך לשים רק רגל ולכבוש, אך קורטואה יצא בצורה מדהימה קדימה וסיפק הצלה מרשימה
-
'23
- ויניסיוס הפיל את קונור בראדלי, עצר התקפה מתפרצת וראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'17
- הזדמנות ראשונה לריאל, אבל לא כפי שהיא רצתה. התקפת מעבר של הבלאנקוס, ויניסיוס מסר לבלינגהאם, שהוריד אחורה לאמבפה, הצרפתי בעט בנגיעה, אך הכדור הלך גבוה מדי
-
'10
- ריאל לא מרוכזת, האוסן איבד כדור לווירץ שחטף ומסר לסובוסלאי, שהעביר פס למק אליסטר, שבעט בנגיעה חזק אך החוצה
-
'2
- חצי מצב ראשון של ליברפול, שלוחצת גבוה מאוד בדקות הראשונות. אקיטיקה ניסה מסירת עקב מתוחכמת בתוך הרחבה אל עבר וירץ, אך זה לא הגיע וקורטואה יצא טוב וקלט את הכדור
-
'1
- השופט אישטבן קובאץ' שרק לפתיחת ההתמודדות בין ריאל מדריד לליברפול!