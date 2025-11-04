הצהרת כוונות: ליברפול ניצחה 0:1 את ריאל

דעת המבקר

השחקן המצטיין דומיניק סובוסלאי, ציון: 8

אפשר לבחור בקורטואה כי הוא הציל פעם אחר פעם את הבלאנקוס, אך הוא הפסיד. אז סובוסלאי ניצח את המשחק עם בישול גדול וגם היה נהדר לאורך כל הדרך

השחקן המאכזב קיליאן אמבפה, ציון: 4

לא הציג את היכולת הרגילה שלו ולא סיפק את מה שהוא צריך לספק

הרכבים וציונים

יש בכדורגל קבוצות קטנות, קבוצות גדולות, משחקים קטנים וגדולים, ויש אימפריות, ובכל פעם ששתי אימפריות נפגשות, זה תמיד מרתק במיוחד. הערב (שלישי) אחת מהקלאסיקות הגדולות של ליגת האלופות יצאה לדרך, כשליברפול וריאל מדריד נפגשו לקרב ענק באנפילד במסגרת המחזור הרביעי, כשלבסוף הרדס ניצחו 0:1 בעוד פרק ביריבות האגדית בין שני הצדדים הוותיקים.

המארחת הייתה בשיאו של רצף נורא שכלל שישה הפסדים בשבעה משחקים ושבה לעניינים רק במחזור האחרון בפרמייר ליג, מנגד המכונה של צ’אבי אלונסו נראית מדהים השנה, כשהיא ניצחה כמעט בכל המשחקים שלה למעט אחד, כולל בקלאסיקו עם 1:2 גדול על ברצלונה ומעל כולם קיליאן אמבפה, אך במפגש הערב, רק קבוצה אחת הייתה קיימת על כר הדשא.

כבר התרגלנו למפגשים הללו לא מעט בשנים האחרונות, כשריאל מדריד עם ידה על העליונה עם לא פחות משבעה ניצחונות לעומת ניצחון אחד של ליברפול מאז שנת 2014, כששנים מהחגיגות של הלבנים היו בגמר הצ’מפיונס, פעמיים, ב-2018 וב-2022. הערב, ליברפול כאמור רצתה לשים את הכל בצד ולהצהיר כוונות, והיא עשתה זאת.

קיליאן אמבפה, לא סיפק את הסחורה (IMAGO)

במפגש הערב היה הכל מהכל, אמנם לא המון שערים, אך הרבה מצבים, בעיקר בכיוון צד אחד, ולפני זה, הקהל סיפק אווירה מדהימה באצטדיון אנפילד, האוהדים האדומים שרקו בוז לטרנט אלכסנדר ארנולד עוד לפני ששריקת הפתיחה יצאה לדרך. כשהשופט שרק? ליברפול הייתה גדולה על ריאל היום, הייתה טובה יותר, מסוכנת יותר, לוחצת יותר, הגיעה ליותר הזדמנויות ובעצם, רוצה יותר, כשמנגד רק איש אחד הופיע בלבן.

השער היחיד במשחק הערב הגיע בדקה ה-61, אך אם נתייחס ל-60 הדקות שלפני כן, טיבו קורטואה סיפק לא פחות משבע הצלות – ביניהן, הצלה ענקית בדקה ה-27, כשאחרי טעות בהגנת ריאל, דומיניק סובוסלאי היה חייב לכבוש, אך השוער היה במקום. הבלגי המשיך להציג יכולת אדירה, גם בחצי השני, כשהדף ניסיונות של אלכסיס מק אליסטר, וירג’יל ואן דייק ושוב של ההונגרי.

מנגד, ריאל כאמור כמעט ולא הייתה קיימת ברוב דקות המשחק, למעט שתי בעיטות למסגרת, היא כמעט ולא איימה על השער של גיורגי מאמרדשווילי, שלא היה צריך יותר מדי להתאמץ, חוץ מבעיטה אחת של ג’וד בלינגהאם, שהיה קרוב, אך הגיאורגי הדף.

טיבו קורטואה, יום גדול שלו לא הספיק (IMAGO)

כאמור, בדקה ה-61 השער המיוחל של ליברפול הגיע, בלינגהאם ביצע עבירה, הרדס קיבלו בעיטה חופשית, סובוסלאי ניגש, הגביה נהדר, מק אליסטר עלה מעל כולם ונגח היישר לרשת, הפעם? קורטואה לא היה יכול לעשות יותר מזה ונכנע, 0:1 לליברפול.

עד הסיום, לא היו יותר מדי הזדמנויות לשני הצדדים, ריאל אמנם ניסתה לכבוש, אך לא באמת הייתה מסוכנת. ארנולד נכנס לכר הדשא וספג שריקות בוז, כשעד הסיום התוצאה נותרה על כנה, וכאמור, ליברפול הצהירה כוונות, השיגה ניצחון גדול בדרך ליציאה מהמשברון שלה ועלתה לתשע נקודות באלופות. מנגד, ריאל עם תשע נקודות וספגה את הפסד הבכורה שלה במפעל הבכיר ביבשת.

