יום רביעי, 05.11.2025 שעה 01:49

אלכסיס מק אליסטר והוגו אקיטיקה חוגגים (IMAGO)

הצהרת כוונות: ליברפול ניצחה 0:1 את ריאל

במשחק במעמד צד אחד עם אנפילד גועש לאור חזרתו של אלכסנדר ארנולד, מק אליסטר הכריע לרדס שהכניעו את הבלאנקוס למרות מופע אדיר של קורטואה בשער

מערכת ONE | 04/11/2025 22:00
יום שלישי, 04/11/2025, 22:00אצטדיון אנפילדליגת האלופות - מחזור 4
ריאל מדריד
הסתיים
1 0
שופט: אישטבן קובאץ'
ליברפול
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
75-84ספורטינג ליסבון10
62-83ניוקאסל11
64-93ברצלונה12
64-73צ'לסי13
69-104אתלטיקו מדריד14
65-63קרבאח אגדם15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
45-23אטאלנטה19
411-74איינטרכט פרנקפורט20
49-44נאפולי21
34-63מארסיי22
38-74יובנטוס23
37-53קלאב ברוז'24
37-43אתלטיק בילבאו25
312-44אוניון סט. ז'ילואז26
28-54בודה גלימט27
25-13פאפוס28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
15-23ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דומיניק סובוסלאי, ציון: 8
אפשר לבחור בקורטואה כי הוא הציל פעם אחר פעם את הבלאנקוס, אך הוא הפסיד. אז סובוסלאי ניצח את המשחק עם בישול גדול וגם היה נהדר לאורך כל הדרך
השחקן המאכזב
קיליאן אמבפה, ציון: 4
לא הציג את היכולת הרגילה שלו ולא סיפק את מה שהוא צריך לספק
הרכבים וציונים
 
 

יש בכדורגל קבוצות קטנות, קבוצות גדולות, משחקים קטנים וגדולים, ויש אימפריות, ובכל פעם ששתי אימפריות נפגשות, זה תמיד מרתק במיוחד. הערב (שלישי) אחת מהקלאסיקות הגדולות של ליגת האלופות יצאה לדרך, כשליברפול וריאל מדריד נפגשו לקרב ענק באנפילד במסגרת המחזור הרביעי, כשלבסוף הרדס ניצחו 0:1 בעוד פרק ביריבות האגדית בין שני הצדדים הוותיקים.

המארחת הייתה בשיאו של רצף נורא שכלל שישה הפסדים בשבעה משחקים ושבה לעניינים רק במחזור האחרון בפרמייר ליג, מנגד המכונה של צ’אבי אלונסו נראית מדהים השנה, כשהיא ניצחה כמעט בכל המשחקים שלה למעט אחד, כולל בקלאסיקו עם 1:2 גדול על ברצלונה ומעל כולם קיליאן אמבפה, אך במפגש הערב, רק קבוצה אחת הייתה קיימת על כר הדשא.

כבר התרגלנו למפגשים הללו לא מעט בשנים האחרונות, כשריאל מדריד עם ידה על העליונה עם לא פחות משבעה ניצחונות לעומת ניצחון אחד של ליברפול מאז שנת 2014, כששנים מהחגיגות של הלבנים היו בגמר הצ’מפיונס, פעמיים, ב-2018 וב-2022. הערב, ליברפול כאמור רצתה לשים את הכל בצד ולהצהיר כוונות, והיא עשתה זאת.

קיליאן אמבפה, לא סיפק את הסחורה (IMAGO)קיליאן אמבפה, לא סיפק את הסחורה (IMAGO)

במפגש הערב היה הכל מהכל, אמנם לא המון שערים, אך הרבה מצבים, בעיקר בכיוון צד אחד, ולפני זה, הקהל סיפק אווירה מדהימה באצטדיון אנפילד, האוהדים האדומים שרקו בוז לטרנט אלכסנדר ארנולד עוד לפני ששריקת הפתיחה יצאה לדרך. כשהשופט שרק? ליברפול הייתה גדולה על ריאל היום, הייתה טובה יותר, מסוכנת יותר, לוחצת יותר, הגיעה ליותר הזדמנויות ובעצם, רוצה יותר, כשמנגד רק איש אחד הופיע בלבן.

השער היחיד במשחק הערב הגיע בדקה ה-61, אך אם נתייחס ל-60 הדקות שלפני כן, טיבו קורטואה סיפק לא פחות משבע הצלות – ביניהן, הצלה ענקית בדקה ה-27, כשאחרי טעות בהגנת ריאל, דומיניק סובוסלאי היה חייב לכבוש, אך השוער היה במקום. הבלגי המשיך להציג יכולת אדירה, גם בחצי השני, כשהדף ניסיונות של אלכסיס מק אליסטר, וירג’יל ואן דייק  ושוב של ההונגרי.

מנגד, ריאל כאמור כמעט ולא הייתה קיימת ברוב דקות המשחק, למעט שתי בעיטות למסגרת, היא כמעט ולא איימה על השער של גיורגי מאמרדשווילי, שלא היה צריך יותר מדי להתאמץ, חוץ מבעיטה אחת של ג’וד בלינגהאם, שהיה קרוב, אך הגיאורגי הדף.

טיבו קורטואה, יום גדול שלו לא הספיק (IMAGO)טיבו קורטואה, יום גדול שלו לא הספיק (IMAGO)

כאמור, בדקה ה-61 השער המיוחל של ליברפול הגיע, בלינגהאם ביצע עבירה, הרדס קיבלו בעיטה חופשית, סובוסלאי ניגש, הגביה נהדר, מק אליסטר עלה מעל כולם ונגח היישר לרשת, הפעם? קורטואה לא היה יכול לעשות יותר מזה ונכנע, 0:1 לליברפול.

עד הסיום, לא היו יותר מדי הזדמנויות לשני הצדדים, ריאל אמנם ניסתה לכבוש, אך לא באמת הייתה מסוכנת. ארנולד נכנס לכר הדשא וספג שריקות בוז, כשעד הסיום התוצאה נותרה על כנה, וכאמור, ליברפול הצהירה כוונות, השיגה ניצחון גדול בדרך ליציאה מהמשברון שלה ועלתה לתשע נקודות באלופות. מנגד, ריאל עם תשע נקודות וספגה את הפסד הבכורה שלה במפעל הבכיר ביבשת.

טרנט אלכסנדר ארנולד וטיבו קורטואה (IMAGO)טרנט אלכסנדר ארנולד וטיבו קורטואה (IMAGO)
וירגוירג'יל ואן דייק ואנדרו רוברטסון (IMAGO)
אלברו קרראס ודין האוסן מתוסכלים (IMAGO)אלברו קרראס ודין האוסן מתוסכלים (IMAGO)
מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט אישטבן קובאץ' שרק לסיום ההתמודדות! ליברפול יצאה בהצהרת כוונות עם 0:1 קצבי ונהדר על ריאל מדריד, שניצלה מהפסד גבוה יותר בזכות קורטואה, או שאפשר להגיד נכנעה למרות הצגה של השוער הבלגי בין הקורות
  • '90+5
  • כרטיס צהוב
  • רגע לפני שריקת הסיום, אלברו קרראס נכנס לפנקס של השופט
  • '90
  • חילוף
  • חילוף אחרון בריאל. ואלוורדה יצא, ברהים דיאס נכנס
ויניסיוס ג'וניור מרוכז (IMAGO)ויניסיוס ג'וניור מרוכז (IMAGO)
אורליאן טשואמני ואלכסיס מק אליסטר (IMAGO)אורליאן טשואמני ואלכסיס מק אליסטר (IMAGO)
  • '88
  • חילוף
  • גם רוברטסון פינה את מקומו, מילוש קרקז נכנס
  • '88
  • חילוף
  • חילוף כפול בליברפול. וירץ יצא, פדריקו קייזה נכנס
  • '81
  • חילוף
  • החילוף המעניין ביותר הגיע. ארדה גולר פינה את מקומו, טרנט אלכסנדר ארנולד נכנס וקיבל שריקות בוז מהקהל שעודד אותו עוד לפני מספר חודשים
פלוריאן וירץ מול פדה ואלורדה (IMAGO)פלוריאן וירץ מול פדה ואלורדה (IMAGO)
מוחמד סלאח מול אודארדו קמאבינגה (IMAGO)מוחמד סלאח מול אודארדו קמאבינגה (IMAGO)
  • '79
  • חילוף
  • גם אקטיקה יצא, קודי גאקפו נכנס
  • '79
  • חילוף
  • חילוף כפול בליברפול. מק אליסטר יצא, קרטיס ג'ונס נכנס
  • '69
  • חילוף
  • חילוף ראשון בריאל. קמאבינגה יצא, רודריגו נכנס
הוגו אקיטיקה ואלכסיס מק אליסטר חוגגים (IMAGO)הוגו אקיטיקה ואלכסיס מק אליסטר חוגגים (IMAGO)
אלקסיס מקאליסטר חוגג (IMAGO)אלקסיס מקאליסטר חוגג (IMAGO)
אלכסיס מק אליסטר רץ לחגוג (IMAGO)אלכסיס מק אליסטר רץ לחגוג (IMAGO)
אלקסיס מק אליסטר מכניע את טיבו קורטואה (IMAGO)אלקסיס מק אליסטר מכניע את טיבו קורטואה (IMAGO)
  • '61
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-0:1: אחרי 61 דקות, השער המיוחל של הרדס הגיע, כשקורטאה נעצר לאחר שבע הצלות. סובוסלאי הרים כדור חופשי ומצא את מק אליסטר ברחבה, שעלה מעל כולם ונגח לרשת
  • '60
  • כרטיס צהוב
  • בלינגהאם ביצע עבירה וקיבל כרטיס צהוב גם כן
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • גם מק אליסטר נכנס לפנקס של השופט
ג'וד בלינגהאם כמעט כובש (IMAGO)ג'וד בלינגהאם כמעט כובש (IMAGO)
אורליאן טשואמני נוגח (IMAGO)אורליאן טשואמני נוגח (IMAGO)
  • '48
  • החמצה
  • שתי הזדמנויות גדולות של ליברפול פעם אחרי פעם, או אם תרצו, שתי הצלות גדולות של קורטואה. בראשונה, ואן דייק נגח חזק והבלגי הציל, כשאחר כך גם אקיטיקה פגש את השוער שממשיך להציל את הבלאנקוס מספיגת שער
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • החמצה
  • רגע לפני הירידה להפסקה, מק אליסטר ניסה להפציץ עם בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, קורטואה שוב היה במקום והתעופף היטב
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • דין האוסן ראה גם כן את הכרטיס הצהוב
ויניסיוס בפעולה (IMAGO)ויניסיוס בפעולה (IMAGO)
קיליאן אמבאפה (IMAGO)קיליאן אמבאפה (IMAGO)
  • '45
  • החמצה
  • ההזדמנות הטובה ביותר של ריאל עד כה. בלינגהאם קיבל את הכדור ברחבה, עבר את השומר שלו ובעט חזק, אך מאמארדשווילי היה במקום והדף נהדר
  • '43
  • החמצה
  • עוד הזדמנות של ליברפול. שוב סובוסלאי, כשהפעם ההונגרי בעט חזק מחוץ לרחבה, קורטואה התעופף נהדר והדף
  • '32
  • אחר
  • אירוע מעורר מחלוקת באנפילד. בעיטה על סף הרחבה ספק פגעה בידו של טשואמני, לאחר בדיקת VAR, השופט קובאץ' בחר לא לשרוק לפנדל
טיבו קורטואה עם הדיפה נהדרת (IMAGO)טיבו קורטואה עם הדיפה נהדרת (IMAGO)
טיבו קורטואה עוצר את דומיניק סובוסלאי (IMAGO)טיבו קורטואה עוצר את דומיניק סובוסלאי (IMAGO)
  • '27
  • החמצה
  • ההזדמנות הכי טובה במשחק. אחרי טעות בהגנת ריאל, וירץ קיבל את הכדור באגף ימין, רץ ושלח עומק נפלא לסובוסלאי, כאשר ההונגרי היה צריך לשים רק רגל ולכבוש, אך קורטואה יצא בצורה מדהימה קדימה וסיפק הצלה מרשימה
  • '23
  • כרטיס צהוב
  • ויניסיוס הפיל את קונור בראדלי, עצר התקפה מתפרצת וראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '17
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לריאל, אבל לא כפי שהיא רצתה. התקפת מעבר של הבלאנקוס, ויניסיוס מסר לבלינגהאם, שהוריד אחורה לאמבפה, הצרפתי בעט בנגיעה, אך הכדור הלך גבוה מדי
ג'וד בלינגהאם (IMAGO)ג'וד בלינגהאם (IMAGO)
אלכסיס מק אליסטר וג'וד בלינגהאם (IMAGO)אלכסיס מק אליסטר וג'וד בלינגהאם (IMAGO)
  • '10
  • החמצה
  • ריאל לא מרוכזת, האוסן איבד כדור לווירץ שחטף ומסר לסובוסלאי, שהעביר פס למק אליסטר, שבעט בנגיעה חזק אך החוצה
  • '2
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון של ליברפול, שלוחצת גבוה מאוד בדקות הראשונות. אקיטיקה ניסה מסירת עקב מתוחכמת בתוך הרחבה אל עבר וירץ, אך זה לא הגיע וקורטואה יצא טוב וקלט את הכדור
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אישטבן קובאץ' שרק לפתיחת ההתמודדות בין ריאל מדריד לליברפול!
מוחמד סלאח מתחמם (IMAGO)מוחמד סלאח מתחמם (IMAGO)
פלוריאן וירץ מתחמם (IMAGO)פלוריאן וירץ מתחמם (IMAGO)
טרנט אלכסנדר ארנולד חוזר לאנפילד (Bing Image Creator)טרנט אלכסנדר ארנולד חוזר לאנפילד (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד בחימום (IMAGO)שחקני ריאל מדריד בחימום (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה