ספרד ליגה שניה 25-26
2518-2812סנטאנדר1
2218-2312אלמריה2
2112-1912בורגוס3
2012-2112לה קורוניה4
207-1212לאס פלמאס5
209-1112קאדיס6
1911-1512ויאדוליד7
1914-1612קורדובה8
1917-1712ספורטינג חיחון9
1814-1112סאוטה10
1620-1812אלבסטה11
1617-1412אנדורה12
159-1112לגאנס13
1515-1512קאסטיון14
1416-1512ליאונסה15
1415-1412מלאגה16
1414-1011הואסקה17
1313-1212אייבר18
1117-1212גרנאדה19
918-1411ריאל סוסיאדד ב'20
920-12 12מיראנדס21
620-612סראגוסה22

הזוי: שחקן נישק יריב, שהגיב באלימות והורחק

רגע ביזארי לחלוטין בליגה השנייה בספרד: אלחו מוויאדוליד נישק את הורמיגו מגרנאדה, האחרון הכה אותו בחזרה ולא הותיר לשופט ברירה אלא להרחיקו. צפו

|
דייגו הורמיגו מורחק (La Liga)
דייגו הורמיגו מורחק (La Liga)

ענף הכדורגל לרוב מלווה ברגעים גדולים. גולים, הצלות, אווירה טובה, אבל לפעמים יש גם רגעים מוזרים מאוד שאנחנו מקבלים. רגע שכזה קיבלנו אמש (שני) במהלך הניצחון של ריאל ויאדוליד על גרנאדה, עם 1:2 דרמטי בדקה ה-88 של ההתמודדות. המשחק שודר בערוץ ONE2.

תכף נגיע לכובשים ומקצועית, אבל לפני זה נתחיל דווקא מהדקה ה-97, ודווקא מכרטיס אדום. דייגו הורמיגו, שחקן המפסידה, קיבל כרטיס אדום ישיר, הסיבה? הוא הכה את איבן אלחו, הסיבה שהכה? אלחו נישק אותו. כן, היה נראה שהשניים לקראת עימות קטן, ואז אלחו ניסה להרגיע עם נשיקה, ואת האקט הזה ממש לא אהב הורמיגו שנתן לו מכה ללא כדור והורחק. צפו בקטע:

שחקן ויאדוליד נישק את יריבו, שהגיב והורחק

במשחק עצמו גרנאדה עלתה ליתרון קודם עם שער של חורחה פסקואל בדקה ה-28, אך אמאת’ אנדיי השווה באמצע המחצית השנייה, כאשר צ’וקי נתן שלוש נקודות למארחת ועלייה למקום השביעי בטבלה. המפסידה במקום ה-19, מתחת לקו האדום בליגה השנייה בספרד, ובצרות.

