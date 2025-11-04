הזוי: שחקן נישק יריב, שהגיב באלימות והורחק

ענף הכדורגל לרוב מלווה ברגעים גדולים. גולים, הצלות, אווירה טובה, אבל לפעמים יש גם רגעים מוזרים מאוד שאנחנו מקבלים. רגע שכזה קיבלנו אמש (שני) במהלך הניצחון של ריאל ויאדוליד על גרנאדה, עם 1:2 דרמטי בדקה ה-88 של ההתמודדות. המשחק שודר בערוץ ONE2.

תכף נגיע לכובשים ומקצועית, אבל לפני זה נתחיל דווקא מהדקה ה-97, ודווקא מכרטיס אדום. דייגו הורמיגו, שחקן המפסידה, קיבל כרטיס אדום ישיר, הסיבה? הוא הכה את איבן אלחו, הסיבה שהכה? אלחו נישק אותו. כן, היה נראה שהשניים לקראת עימות קטן, ואז אלחו ניסה להרגיע עם נשיקה, ואת האקט הזה ממש לא אהב הורמיגו שנתן לו מכה ללא כדור והורחק. צפו בקטע:

שחקן ויאדוליד נישק את יריבו, שהגיב והורחק

במשחק עצמו גרנאדה עלתה ליתרון קודם עם שער של חורחה פסקואל בדקה ה-28, אך אמאת’ אנדיי השווה באמצע המחצית השנייה, כאשר צ’וקי נתן שלוש נקודות למארחת ועלייה למקום השביעי בטבלה. המפסידה במקום ה-19, מתחת לקו האדום בליגה השנייה בספרד, ובצרות.