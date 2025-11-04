1:3 לאתלטיקו על סן ז'ילואז, 85 דקות לחלאילי

השחקן המצטיין
ג'וליאנו סימאונה, ציון: 7
הניע את הקולצ'ונרוס וסיפק בישול נהדר בשער שפתח את הסכר
השחקן המאכזב
רוב שופס, ציון: 5
לא הורגש
המחזור הרביעי של ליגת האלופות נערך הערב (שלישי) כאשר במטרופוליטנו, אתלטיקו מדריד אירחה את אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי, ובתום 90 דקות יצאו הקולצ’ונרוס עם שלוש הנקודות אחרי מאבק עיקש מול הבלגים בזכות 1:3 בסיום.
המשחק נפתח עם לחץ של אלופת בלגיה, כאשר בדקה ה-18 היא הייתה קרובה לעלות ליתרון כשענאן חלאילי דהר על האגף והכניס כדור רוחב נהדר, אליו קווין רודריגז לא הגיע טוב ושלח את הכדור החוצה. הבחורים של סימאונה התעוררו, ובדקה ה-39 ג’וליאנו סימאונה סיפק בישול נהדר לחוליאן אלברס, שבבעיטה עוצמתית מתוך הרחבה נתן לספרדים את היתרון.
במחצית השנייה הקצב הגבוה נשמר והקבוצה מבירת ספרד הצליחה להכפיל את היתרון בדקה ה-73, כאשר מהלך אישי אדיר של אלכסנדר סורלות’ הסתיים דווקא עם שער עוצמתי של קונור גלאגר, שעט על כדור ריבאונד והפציץ את הרשת. הבלגים לא נכנעו, ובדקה ה-80 הצליחו לחזור למשחק כשרוס סייקס צימק בנגיחה, אך, עמוק בתוך תוספת הזמן, מרקוס יורנטה סיים התקפה מתפרצת עם כדור חזק לרשת מול חצי שער חשוף וסגר את הסיפור באופן סופי.
כעת הבחורים של סימאונה רושמים סך הכל את ניצחונם השני במפעל העונה, ויקוו להמשיך ולטפס במעלה הטבלה במחזור הבא, כשיארחו את אינטר למשחק קשה במיוחד. בצד השני, קבוצתו של הישראלי רושמת הפסד שלישי ברציפות במפעל ותקווה לתקן במחזור הבא אצל גלאטסראיי.
מחצית שניה
-
'90+7
- שריקת הסיום במטרופוליטנו! אתלטיקו מדריד מנצחת את אוניון סן ז'ילואז 1:3
-
'90+6
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-1:3 וסגרה את הסיפור! מתפרצת של הקולצ'ונרוס הסתיימה עם כדור אצל מרקוס יורנטה, שמול חצי שער ריק לא התבלבל וקבר את הכדור ברשת
-
'88
- מרקוס יורנטה נכנס במקומו של ג'וליאנו סימאונה
-
'85
- סיים את דרכו במשחק: ענאן חלאילי פינה את מקומו ללואי פטריס
-
'80
- שער! סן ז'ילואז צימקה ל-2:1: סופיאן בופל הגביה כדור נהדר לרחבה, רוס סייקס עלה מעל כולם ונגח פנימה
-
'73
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:2! אלכסנדר סורלות' חדר לרחבה במהלך אדיר אך הבעיטה שלו נעצרה, קונור גלאגר עט על הריבאונד והפציץ פנימה את השני
-
'70
- פרומיס דייויד הגיע לעמדה מצוינת בתוך הרחבה, אך שחרר כדור לא טוב החוצה
-
'62
- אלכס באאנה יצא, קונור גלאגר נכנס במקומו
-
'62
- תיאגו אלמדה נכנס במקום קוקה
-
'62
- חילוף משולש של דייגו סימאונה: אנטואן גריזמן פינה את מקומו לאלכסנדר סורלות'
-
'60
- חילוף ראשון בסן ז'ילואז: רוב שופס פינה את מקומו לפרומיס דייויד
-
'53
- מטאו רוג'רי ניסה את מזלו בבעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה, אך נהדף לקרן
מחצית ראשונה
-
'45+2
- אנטואן גריזמן עט על ריבאונד בתוך הרחבה ומול שער ריק הכפיל את התוצאה, אך לצערו הדגל הונף לנבדל מוקדם יותר של אלכס באאנה
-
'39
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1! ג'וליאנו סימאונה הכניס כדור מצוין לחוליאן אלברס, שהקפיץ לעצמו ומהאוויר שיגר וולה לרשת
-
'26
- רובין לה נורמן נפצע ולא יכול להמשיך! חוסה מריה חימנס נכנס במקומו
-
'23
- חוליאן אלברס ניסה את מזלו מרחוק, אך נעצר אצל קייל שרפן
-
'18
- ענאן חלאילי פתח מבערים על אגף ימין והכניס כדור רוחב נהדר לרחבה, קוין רודריגז לא הצליח להגיע טוב לכדור ושלח אותו החוצה
-
'10
- עשר דקות מהפתיחה, הבלגים לוחצים את השער של אובלק, אך טרם יצרו הזדמנות ממשית לשער
-
'1
- שריקת הפתיחה במטרופוליטנו! אספן אשקאש הוציא את ההתמודדות לדרך