1:3 לאתלטיקו על סן ז'ילואז, 85 דקות לחלאילי

דעת המבקר

השחקן המצטיין ג'וליאנו סימאונה, ציון: 7

הניע את הקולצ'ונרוס וסיפק בישול נהדר בשער שפתח את הסכר ג'וליאנו סימאונה, ציון: 7

השחקן המאכזב רוב שופס, ציון: 5

לא הורגש

לא הורגש רוב שופס, ציון: 5לא הורגש

הרכבים וציונים

המחזור הרביעי של ליגת האלופות נערך הערב (שלישי) כאשר במטרופוליטנו, אתלטיקו מדריד אירחה את אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי, ובתום 90 דקות יצאו הקולצ’ונרוס עם שלוש הנקודות אחרי מאבק עיקש מול הבלגים בזכות 1:3 בסיום.

המשחק נפתח עם לחץ של אלופת בלגיה, כאשר בדקה ה-18 היא הייתה קרובה לעלות ליתרון כשענאן חלאילי דהר על האגף והכניס כדור רוחב נהדר, אליו קווין רודריגז לא הגיע טוב ושלח את הכדור החוצה. הבחורים של סימאונה התעוררו, ובדקה ה-39 ג’וליאנו סימאונה סיפק בישול נהדר לחוליאן אלברס, שבבעיטה עוצמתית מתוך הרחבה נתן לספרדים את היתרון.

במחצית השנייה הקצב הגבוה נשמר והקבוצה מבירת ספרד הצליחה להכפיל את היתרון בדקה ה-73, כאשר מהלך אישי אדיר של אלכסנדר סורלות’ הסתיים דווקא עם שער עוצמתי של קונור גלאגר, שעט על כדור ריבאונד והפציץ את הרשת. הבלגים לא נכנעו, ובדקה ה-80 הצליחו לחזור למשחק כשרוס סייקס צימק בנגיחה, אך, עמוק בתוך תוספת הזמן, מרקוס יורנטה סיים התקפה מתפרצת עם כדור חזק לרשת מול חצי שער חשוף וסגר את הסיפור באופן סופי.

חלאילי לא מצליח לעצור את אלברס (IMAGO)

כעת הבחורים של סימאונה רושמים סך הכל את ניצחונם השני במפעל העונה, ויקוו להמשיך ולטפס במעלה הטבלה במחזור הבא, כשיארחו את אינטר למשחק קשה במיוחד. בצד השני, קבוצתו של הישראלי רושמת הפסד שלישי ברציפות במפעל ותקווה לתקן במחזור הבא אצל גלאטסראיי.