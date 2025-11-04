יום רביעי, 05.11.2025 שעה 01:50

שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)

1:3 לאתלטיקו על סן ז'ילואז, 85 דקות לחלאילי

עם הישראלי שהיה קרוב לבשל, אלופת בלגיה נכנעה במטרופוליטנו לשערים של אלברס (39'), גלאגר (73') ויורנטה (96'). ניצחון שני לסימאונה בצ'מפיונס

מערכת ONE | 04/11/2025 22:00
יום שלישי, 04/11/2025, 22:00אצטדיון המטרופוליטנוליגת האלופות - מחזור 4
אוניון סט. ז'ילואז
הסתיים
3 1
שופט: אספן אשקאש (ציון: 6)
אתלטיקו מדריד
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
75-84ספורטינג ליסבון10
62-83ניוקאסל11
64-93ברצלונה12
64-73צ'לסי13
69-104אתלטיקו מדריד14
65-63קרבאח אגדם15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
45-23אטאלנטה19
411-74איינטרכט פרנקפורט20
49-44נאפולי21
34-63מארסיי22
38-74יובנטוס23
37-53קלאב ברוז'24
37-43אתלטיק בילבאו25
312-44אוניון סט. ז'ילואז26
28-54בודה גלימט27
25-13פאפוס28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
15-23ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ג'וליאנו סימאונה, ציון: 7
הניע את הקולצ'ונרוס וסיפק בישול נהדר בשער שפתח את הסכר
השחקן המאכזב
רוב שופס, ציון: 5
לא הורגש
הרכבים וציונים
 
 

המחזור הרביעי של ליגת האלופות נערך הערב (שלישי) כאשר במטרופוליטנו, אתלטיקו מדריד אירחה את אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי, ובתום 90 דקות יצאו הקולצ’ונרוס עם שלוש הנקודות אחרי מאבק עיקש מול הבלגים בזכות 1:3 בסיום.

המשחק נפתח עם לחץ של אלופת בלגיה, כאשר בדקה ה-18 היא הייתה קרובה לעלות ליתרון כשענאן חלאילי דהר על האגף והכניס כדור רוחב נהדר, אליו קווין רודריגז לא הגיע טוב ושלח את הכדור החוצה. הבחורים של סימאונה התעוררו, ובדקה ה-39 ג’וליאנו סימאונה סיפק בישול נהדר לחוליאן אלברס, שבבעיטה עוצמתית מתוך הרחבה נתן לספרדים את היתרון.

במחצית השנייה הקצב הגבוה נשמר והקבוצה מבירת ספרד הצליחה להכפיל את היתרון בדקה ה-73, כאשר מהלך אישי אדיר של אלכסנדר סורלות’ הסתיים דווקא עם שער עוצמתי של קונור גלאגר, שעט על כדור ריבאונד והפציץ את הרשת. הבלגים לא נכנעו, ובדקה ה-80 הצליחו לחזור למשחק כשרוס סייקס צימק בנגיחה, אך, עמוק בתוך תוספת הזמן, מרקוס יורנטה סיים התקפה מתפרצת עם כדור חזק לרשת מול חצי שער חשוף וסגר את הסיפור באופן סופי.

חלאילי לא מצליח לעצור את אלברס (IMAGO)חלאילי לא מצליח לעצור את אלברס (IMAGO)

כעת הבחורים של סימאונה רושמים סך הכל את ניצחונם השני במפעל העונה, ויקוו להמשיך ולטפס במעלה הטבלה במחזור הבא, כשיארחו את אינטר למשחק קשה במיוחד. בצד השני, קבוצתו של הישראלי רושמת הפסד שלישי ברציפות במפעל ותקווה לתקן במחזור הבא אצל גלאטסראיי. 

מחצית שניה
שחקני אתלטיקו מאושרים (IMAGO)שחקני אתלטיקו מאושרים (IMAGO)
  • '90+7
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום במטרופוליטנו! אתלטיקו מדריד מנצחת את אוניון סן ז'ילואז 1:3
  • '90+6
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-1:3 וסגרה את הסיפור! מתפרצת של הקולצ'ונרוס הסתיימה עם כדור אצל מרקוס יורנטה, שמול חצי שער ריק לא התבלבל וקבר את הכדור ברשת
  • '88
  • חילוף
  • מרקוס יורנטה נכנס במקומו של ג'וליאנו סימאונה
ענאן חלאילי מוחלף (IMAGO)ענאן חלאילי מוחלף (IMAGO)
  • '85
  • חילוף
  • סיים את דרכו במשחק: ענאן חלאילי פינה את מקומו ללואי פטריס
סייקס חוגג וממהר לקו האמצע (IMAGO)סייקס חוגג וממהר לקו האמצע (IMAGO)
השער של רוס סייקס (IMAGO)השער של רוס סייקס (IMAGO)
  • '80
  • שער
  • שער! סן ז'ילואז צימקה ל-2:1: סופיאן בופל הגביה כדור נהדר לרחבה, רוס סייקס עלה מעל כולם ונגח פנימה
שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)
קונור גלאגר חוגג (IMAGO)קונור גלאגר חוגג (IMAGO)
  • '73
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:2! אלכסנדר סורלות' חדר לרחבה במהלך אדיר אך הבעיטה שלו נעצרה, קונור גלאגר עט על הריבאונד והפציץ פנימה את השני
ג'וליאנו סימאונה במאבק (IMAGO)ג'וליאנו סימאונה במאבק (IMAGO)
  • '70
  • החמצה
  • פרומיס דייויד הגיע לעמדה מצוינת בתוך הרחבה, אך שחרר כדור לא טוב החוצה
דייגו סימאונה (IMAGO)דייגו סימאונה (IMAGO)
  • '62
  • חילוף
  • אלכס באאנה יצא, קונור גלאגר נכנס במקומו
  • '62
  • חילוף
  • תיאגו אלמדה נכנס במקום קוקה
  • '62
  • חילוף
  • חילוף משולש של דייגו סימאונה: אנטואן גריזמן פינה את מקומו לאלכסנדר סורלות'
ענאן חלאילי במאבק עם מטאו רוג'רי (IMAGO)ענאן חלאילי במאבק עם מטאו רוג'רי (IMAGO)
  • '60
  • חילוף
  • חילוף ראשון בסן ז'ילואז: רוב שופס פינה את מקומו לפרומיס דייויד
ענאן חלאילי עם הכדור (IMAGO)ענאן חלאילי עם הכדור (IMAGO)
  • '53
  • החמצה
  • מטאו רוג'רי ניסה את מזלו בבעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה, אך נהדף לקרן
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • נבדל
  • אנטואן גריזמן עט על ריבאונד בתוך הרחבה ומול שער ריק הכפיל את התוצאה, אך לצערו הדגל הונף לנבדל מוקדם יותר של אלכס באאנה
שחקני אתלטיקו בטירוף (IMAGO)שחקני אתלטיקו בטירוף (IMAGO)
שחקני אתלטיקו חוגגים את השער של אלברס (IMAGO)שחקני אתלטיקו חוגגים את השער של אלברס (IMAGO)
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)
השער של חוליאן אלברס (IMAGO)השער של חוליאן אלברס (IMAGO)
  • '39
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1! ג'וליאנו סימאונה הכניס כדור מצוין לחוליאן אלברס, שהקפיץ לעצמו ומהאוויר שיגר וולה לרשת
אנטואן גריזמן במאבק (IMAGO)אנטואן גריזמן במאבק (IMAGO)
  • '26
  • חילוף
  • רובין לה נורמן נפצע ולא יכול להמשיך! חוסה מריה חימנס נכנס במקומו
  • '23
  • החמצה
  • חוליאן אלברס ניסה את מזלו מרחוק, אך נעצר אצל קייל שרפן
אדם זורגאנה בין שחקני אתלטיקו (IMAGO)אדם זורגאנה בין שחקני אתלטיקו (IMAGO)
  • '18
  • החמצה
  • ענאן חלאילי פתח מבערים על אגף ימין והכניס כדור רוחב נהדר לרחבה, קוין רודריגז לא הצליח להגיע טוב לכדור ושלח אותו החוצה
חוליאן אלברס במהלך (IMAGO)חוליאן אלברס במהלך (IMAGO)
  • '10
  • אחר
  • עשר דקות מהפתיחה, הבלגים לוחצים את השער של אובלק, אך טרם יצרו הזדמנות ממשית לשער
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה במטרופוליטנו! אספן אשקאש הוציא את ההתמודדות לדרך
ענאן חלאילי ושחקני אוניון סן ז'ילואז מתחממים (IMAGO)ענאן חלאילי ושחקני אוניון סן ז'ילואז מתחממים (IMAGO)
שחקני אתלטיקו מדריד בחימום (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד בחימום (IMAGO)
