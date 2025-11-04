הגרלת גביע נוער ונערים א'-ג' תתקיים בחמישי

בעוד יומיים (חמישי) תתקיים הגרלת סיבוב ג' בגביע המדינה לנוער, לנערים א', לנערים ב' ולנערים ג', כלומר לשנתוני 2006 (חריגי גיל) ועד ל-2011 הצעירים (בני 14-13), במשרדי ההתאחדות לכדורגל כהגרלה ממוחשבת שתשבץ את הקבוצות אחת מול השנייה באופן רנדומלי, כך שצפונית תוכל לפגוש דרומית וההפך, או שמא שנקבל קבוצות הצמודות זו לזו גיאוגרפית.

החל מסיבוב ג' (נוער), יצטרפו בנוער קבוצות ליגת העל לנוער. סיבוב זה צפוי להתקיים ב-29/11. סיבוב ד' יתקיים ב-10/01/2026, משחקי שמינית הגמר יתקיימו ב-10/02/2026, משחקי רבע הגמר יתקיימו ב-10/03/2026, משחקי חצי הגמר יתקיימו ב-29/04/2026 ומשחק הגמר יתקיים ב-26/05/2026. בעונה החולפת, מכבי פתח תקווה הניפה הגביע, לאחר 1:3 על הפועל חדרה.

בגביע נערים א', סיבוב ג' יתקיים ב-29/11, סיבוב ד' יתקיים ב-10/01/2026, שמינית הגמר ב-10/02/2026, רבע הגמר ב-10/03/2026, חצי הגמר ב-28/04/2026 והגמר ב-26/05/2026. בגביע נערים ב', סיבוב ג' יתקיים ב-29/11, סיבוב ד' יתקיים ב-16/12, שמינית הגמר ב-10/01/2026, רבע הגמר ב-10/03/2026, חצי הגמר ב-31/03/2026 והגמר ב-13/05/2026.

בגביע נערים ג', סיבוב ג' יתקיים ב-29/11, סיבוב ד' יתקיים ב-16/12, סיבוב ה' יתקיים ב-10/01/2026, שמינית הגמר ב-10/02/2026, רבע הגמר ב-10/03/2026, חצי הגמר ב-24/03/2026 והגמר ב-13/05/2026.

| העפילו לסיבוב ג' בגביע המדינה לנוער (2008-2006)

הכח מכבי עמידר רמת גן, מ.ס צעירי כפר כנא, הפועל בית שאן, עירוני טבריה, הפועל עלייה כפר סבא, הפועל ירושלים, מכבי עמק חפר, מכבי יפו, מכבי אחי נצרת, בני סכנין, מ.כ נוה יוסף, בית"ר כפר סבא, הפועל עפולה, הפועל חוף הכרמל, מ.ס רמלה, מ.ס שפרעם.

הפועל פרדסייה, שמשון תל אביב, הפועל הוד השרון, מכבי באר שבע, מ.כ נהלל יזרעאל, הפועל רמת גן, מכבי עירוני אשדוד, הפועל לוד, בית"ר נורדיה ירושלים, מכבי יבנה, גדנ"ע תל אביב, הפועל נוף הגליל, הפועל מרמורק, מכבי קריית מלאכי, הפועל הרצליה, סקציה נס ציונה.

| העפילו לסיבוב ג' בגביע המדינה לנערים א' (2009)

מ.כ. גליל גולן, מכבי סקציה מעלות, מכבי חיפה עלמני, מכבי נתניה, מכבי יפו, מ.כ. נהלל יזרעאל, הפועל ירושלים, בית"ר טוברוק, גדנ"ע תל אביב, הפועל הרצליה, עירוני נשר, הפועל קריית שמונה, שמשון תל אביב, בני יהודה ת"א, הפועל טירת הכרמל, הפועל רעננה, הפועל כפר שלם, א.ס רמת אליהו, מ.כ ירמיהו חולון, הפועל מטה אשר, הפועל תל אביב, מ.כ ירושלים.

הפועל רמת גן, מ.ס קריית ים, מ.כ. שדרות, מכבי הרצליה, הפועל עירוני כרמיאל, הפועל נוף הגליל, מכבי צור שלום, מכבי תל אביב, מ.ס. באר שבע, בית"ר ירושלים, איחוד בני באקה, מ.כ עירוני אור יהודה, הפועל לב השרון, מ.כ נוה יוסף, מכבי פתח תקווה, מ.ס כפר קאסם, בני סכנין, עירוני טבריה, הועל ראשון לציון, הפועל פתח תקווה, הפועל חדרה, הפועל מרמורק.

מכבי חיפה שמעון, מכבי עמישב פתח תקווה, מ.ס אשדוד, הפועל הוד השרון, מכבי עירוני בת ים, מכבי עמק חפר. שתי משחקים טרם התקיימו ואלו הם: בית"ר עירוני קריית גת – מ.ס נתניה (12/11, קריית גת סינתטי אגוז, 18:50) ומכבי עירוני כפר יונה – מ.כ נהלל יזרעאל, משחק שעתיד להתקיים ב-14/11 וטרם נקבעו השעה והמגרש.

גביע המדינה לנערים א' (שחר גרוס)

| העפילו לסיבוב ג' בגביע המדינה לנערים ב' (2010)

מכבי השקמה רמת חן, הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב, הפועל טירת הכרמל, הפועל ניר רמת השרון, הפועל חדרה מערב, מכבי עירוני אשדוד, מכבי נתניה, הפועל רעננה, מכבי יפו, מכבי בני ריינה, הפועל קריית שמונה, הפועל נוף הגליל, מכבי יבנה 2, מכבי השרון נתניה, הפועל כפר סבא, מכבי יבנה, מכבי עמק חפר, מ.כ נוה יוסף, מכבי הרצליה.

הפועל עלייה כפר סבא, מכבי צור שלום, עירוני טבריה, הפועל תל אביב אלון שמלי צפון, בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי יבנה "צו פיוס", הפועל חיפה, מכבי קריית גת 2, סקציה נס ציונה, הפועל עכו, בית"ר נורדיה ירושלים, בני יהודה ת"א, מ.ס באר שבע, הפועל רעננה "צו פיוס", מכבי באר שבע, שמשון תל אביב, מ.כ נהלל יזרעאל, הפועל מרמורק.

מ.ס דימונה, הפועל הרצליה, מ.ס אשדוד, מכבי באר יעקב, בית"ר עירוני מעלה אדומים, בני סכנין, מכבי חיפה, הפועל חדרה, הפועל הוד השרון, איחוד בני באקה, הפועל ירושלים, מכבי כפר סבא, עירוני מודיעין, מכבי עמישב פתח תקווה. משחק אחד טרם התקיים והוא: מכבי פתח תקווה – בית"ר נהריה, שעתיד להתקיים ב-19/11. טרם נקבעו השעה והמגרש.

| העפילו לסיבוב ג' בגביע המדינה לנערים ג' (2011)

מכבי אחי נצרת, מכבי נתניה, מ.ס רמלה, בית"ר עירוני מעלה אדומים, מכבי כפר סבא מזרח, הפועל פתח תקווה, הפועל לב השרון, הפועל מחנה יהודה, בית"ר חיפה, הפועל עכו, הפועל הוד השרון, הפועל תל אביב מרדכי גרינברג, הפועל חדרה מערב, מכבי תל אביב אלדד, הפועל הוד השרון צפון, מכבי הרצליה, הפועל רמת גן דרום.

הפועל בית שאן, מ.ס קדימה צורן, הפועל עירוני באקה אל גרבייה, בית"ר נהריה 2, בית"ר תל אביב חולון 1, הפועל עירוני כרמיאל, מכבי קריית גת, מכבי אשקלון, מ.ס רובי שפירא חיפה, הפועל ירושלים, מ.ס איחוד דרום השרון, מכבי סקציה מעלות תרשיחא, גדנ"ע תל אביב, מכבי הרצליה ב', בני יהוד.

הפועל עלייה כפר סבא, מ.כ גליל גולן, מ.כ נהלל יזרעאל, מ.כ נוה יוסף, עירוני מודיעין, בית"ר נהריה, מכבי עירוני אשדוד, הפועל ע.ס. אבו גוש מבשרת ציון, בית"ר ירושלים, מ.כ הפועל גלבוע, צעירי אום אל פאחם, מכבי בני ריינה, מ.כ ירמיהו חולון, מכבי פתח תקווה, הפועל באר שבע, מכבי אחי איכסאל.

הפועל אום אל פאחם, בני אילת, בני סכנין, מכבי עמק חפר, הפועל קריית שמונה, הפועל חדרה, הפועל קריית אונו, מכבי שוהם, מכבי צור שלום, הפועל מרמורק, הפועל מטה אשר, מ.ס אשדוד, מכבי באר שבע 2, מכבי אשקלון, הפועל ניר רמת השרון, מכבי עמישב פתח תקווה, מכבי חיפה גולדשנפלד.

הפועל כפר סבא מערב, סקציה נס ציונה, מכבי רחובות, שמשון תל אביב, מ.כ.ע. אור יהודה, עירוני מודיעין, מ.ס פרדס חנה כרכור, מ.ס דימונה, מ.ס באר שבע 2, מ.כ. מזכרת בתיה, מק. גולן קצרין, מכבי השקמה חן דרום, מ.ס קריית ים "צו פיוס", מכבי עירוני כפר יונה, בית"ר פתח תקווה, מכבי עתלית.

הפועל איחוד בני ג'ת, מכבי חיפה מקס, הפועל ראשון לציון, בית"ר נורדיה ירושלים, מכבי באר יעקב, מכבי יפו, הפועל כפר שלם, בני יהודה ת"א, הפועל חיפה 1, הפועל הרצליה, אתלטיקו שפרעם, מכבי השרון נתניה, מכבי יהוד מונסון, הפועל עירוני עראבה, הפועל נוף הגליל, בית"ר פרדס חנה, מכבי יבנה "צו פיוס", הפועל כפר סבא.