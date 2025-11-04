המהומה תעלה ביוקר? יבנה וכפר סבא יעמדו לדין

ברחובות יבנה וכפר סבא, השיח אודות אירועי המשחק שהפגיש בין מכבי יבנה למ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים, מסרב לדעוך. עם תום ההתמודדות, שהסתיימה ב-0:1 למכבי יבנה, עופר טסלפפה, מאמן יבנה, ציין בפני ONE כי "יש הרבה מה לשפר, בדיבורים זה לא עוזר". בתוך כך, איגוד השופטים העביר תגובה ל-ONE לשאלה 'האם הפנדל היה מוצדק?'. "אירוע גבולי", ציינו באיגוד.

והנה, ארבעה ימים לאחר המשחק שהספורטיביות בו ירדה, נוכח חגיגתו של קובי מור, הגיע לידי ONE דו"ח השופט, אופק מלכה, כפי שהועבר לאגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל, שהחליט להעמיד לדין הן את יבנה והן את כפר סבא בגין: "התנהגות בלתי הולמת", "התפרעות אוהדים" וכן "פגיעה על ידי אוהדים", סעיף שהתווסף למ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים.

בתום ההתמודדות, לאחר דבריו של עידן דוד, מאמן מ.כ כפר סבא 1928 של האוהדים לעברו של שופט המשחק, אופק מלכה, ראה הוא את הכרטיס האדום הישיר ועל כן לא יעמוד על הקווים במשחק הקבוצה הקרוב, שייערך ביום חמישי הקרוב (06/10) במגרש 'טוטו חולון', שם תפגוש הקבוצה את מ.כ ירמיהו חולון, בשעה 19:30. עידן דוד הורחק משני משחקים בפועל.

שחקני מכבי יבנה חוגגים את שער הניצחון (יונתן גינזבורג)

מתוך דו"ח השופט, אופק מלכה: "בדקה ה-94 של המשחק ולאחר הבקעת השער של קבוצת מכבי יבנה, רץ כובש השער (קובי מור) לחגוג את השער בהתרסה וחגיגה מוגזמת מול הקהל של הקבוצה האורחת מכפר סבא. הקהל של כפר סבא מנגד זרק חפצים מהיציע כולל מקל של תוף שפגע באחד משחקני יבנה. בעקבות החגיגה המוגזמת, נוצרה מהומה המונית במגרש בין שחקני שתי הקבוצות".

הוסיף מלכה בדו"ח שלו: "כולל שחקנים מחליפים ואנשי צוות שנכנסו אל המגרש. העימות כלל דחיפות וקללות בין השחקנים. אני וצוות השיפוט ניסינו להרגיע את הרוחות וזה לקח לנו כארבע דקות לחדש את המשחק. במהלך העימות בין שתי הקבוצות, המאמן של כפר סבא, עידן דוד, נכנס גם הוא למגרש כדי למחוא בפניי ואמר לי ‘אתה אפס, בושה וחרפה, הרסת את המשחק’".

מתוך דו"ח המשקיף שנכח במשחק: "לאחר כיבוש השער של יבנה, כובש השער, שחקן מספר 3, התיישב מול היציע של אוהדי כפר סבא וחגג בהתרסה יחד עם שחקן נוסף מהקבוצה את כיבוש השער. המעשה הצית את אוהדי כפר סבא שהחלו להשליך חפצים למגרש. במקביל, פרצו שחקנים משני ספסלי הקבוצות למגרש והחלו לדחוף אלה את אלה".

המהומה בין שחקני מכבי יבנה למ.כ כפר סבא (יונתן גינזבורג)

המשיך המשקיף וציין: "חשוב לציין כי היו גם כאלה שניסו להפריד. אני עמדתי בצד הרחוק של האירועים ומנעתי מכאלה שלא היו רשומים בטופס המשחק להיכנס לתוך תחומי המגרש. בתוך כל האירועים החלו אוהדי שתי הקבוצות להשליך חפצים אלה על אלה. היו גם אוהדי יבנה שניסו לחדור ליציע של אוהדי כפר סבא, אך נבלמו על ידי המאבטחים".

לסיכומו של דבר, ציין המשקיף, בדו"ח שלו: "בסיום המשחק התלונן בפניי חבר הנהלת כפר סבא, עומר אהביה, כי נפגע לדבריו בפניו ממקל של תוף שהושלך לדבריו מהיציע של יבנה".