יום חמישי, 06.11.2025 שעה 11:18
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
183-157מכבי אחי נצרת1
1512-178מ.ס. טירה2
145-127מכבי אתא ביאליק3
146-107מכבי נווה שאנן4
138-127הפועל ב.א.גרבייה5
129-98בני מוסמוס6
118-107הפועל כרמיאל7
1110-107עירוני נשר8
105-76צעירי אום אל פאחם9
811-107מ.כ. צעירי טירה10
79-77הפועל טירת הכרמל11
713-77צעירי טמרה12
614-87הפועל בית שאן13
68-27הפועל מגדל-העמק14
511-77הפועל עראבה15
312-68הפועל א.א. פאחם16
212-27מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
175-197מכבי קרית גת1
156-117מכבי קרית מלאכי2
148-137הפועל הרצליה3
139-147מ.כ. ירושלים4
137-127מכבי עירוני אשדוד5
114-67הפועל אזור6
119-97מ.ס. דימונה7
106-97מ.כ. כפ"ס8
810-117מ.כ. חולון ירמיהו 9
811-97מכבי יבנה10
713-67בית"ר יבנה11
713-57הפועל ניר רמה"ש12
615-77הפועל מרמורק13
513-87שמשון תל אביב14
511-67בית"ר נורדיה ירושלים15

מאמן ושחקני עירוני אשדוד ביקרו נער ששבר את ידו

במוצאי שבת אריאל זגורסקי, שחקן התקפה בשנתון 2014, היה מביא כדורים בניצחון של הבוגרים, ובראשון הוא נפל ונפצע, כשלאחר מכן הוא קיבל ביקור קבוצה

|
שי מושל, ליעד כהן, עילאי חדד, לירוי רביבו ודניאל טולמסוב עם אריאל זגורסק (באדיבות מכבי עירוני אשדוד)
שי מושל, ליעד כהן, עילאי חדד, לירוי רביבו ודניאל טולמסוב עם אריאל זגורסק (באדיבות מכבי עירוני אשדוד)

במסגרת המחזור השביעי בליגה א' דרום, מכבי עירוני אשדוד אירחה בביתה (הסינתטיקו) את הפועל מרמורק. בסיום, 0:5 למקומיים, בעוד בין מביאי הכדורים, סביב המגרש, אפשר למצוא את אריאל זגורסקי, שחקן מחלקת הנוער, יחד עם חבריו לקבוצה. אריאל, בדומה לקהל אוהדי עירוני אשדוד וצוות השחקנים והאימון, שמחו עד השעות הקטנות של הלילה נוכח הניצחון הענק.

יום למוחרת, אריאל נשלח לבית הספר, כמו יתר הילדים, כמדי יום בשבוע, כשבמהלך אותו היום נפצע והובל לטיפול רפואי שקבע: שבר ביד שמאל. אריאל הכאוב התבאס ונאלץ לקבל תחבושת גבס שתשמור על ידו לתקופת זמן קצובה. בקבוצת הבוגרים שמעו על המקרה של הצעיר בן ה-11 והחליטו לשלוח לביתו צוות של ארבעה שחקני בוגרים ואת המאמן, דניאל טולמסוב.

אלו הפתיעו את אריאל הצעיר והגיעו על מנת לחזק אותו ולשפר את מצב רוחו. קיבל מהם אף כדור כדורגל מאותו יום בו קבוצת הבוגרים ניצחה 0:5 את הפועל מרמורק. אריאל ינוח במעט בביתו, עד אשר יחזור לספסל הלימודים ולמשחק הכדורגל. העונה, רשם כבר ארבעה משחקים בקבוצות ילדים ב' ו-ג' במחלקת הנוער של מכבי עירוני אשדוד.

הנער הצעיר החל את דרכו בכדורגל הישראלי בעונת המשחקים 2023/24, כשחבר אז לראשונה למחלקת הנוער של מכבי עירוני אשדוד. נרשם אז כשחקן טרום ילדים א' שפלה והתכבד ב-13 הופעות. עונה לאחר מכן, שיחק בקבוצת ילדים ג' של המועדון, אז ערך 20 הופעות. עד שיחזור הוא מהפציעה שמלווה אותו, לעת עתה, חבריו יציירו לו על הגבס ויחתמו לו עליו באהבה גדולה.

הודעת מכבי עירוני אשדוד: "שחקני קבוצת הבוגרים שלנו שי מושל, ליעד כהן, עילאי חדד ולירוי רביבו יחד עם מאמן הקבוצה דניאל טולמסוב, הגיעו לבקר את שחקן קבוצת ילדים ב׳ שלנו אריאל זגורסקי ששבר את היד. הביקור המרגש העלה חיוך גדול על הפנים של השחקן הצעיר, והזכיר לכולנו מהי משפחת עירוני אמיתית דאגה, חום, ואחדות מכל הגילים. מאחלים החלמה מהירה וחזרה מהירה למגרשים”.

