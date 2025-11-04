מאמן ושחקני עירוני אשדוד ביקרו נער ששבר את ידו

במסגרת המחזור השביעי בליגה א' דרום, מכבי עירוני אשדוד אירחה בביתה (הסינתטיקו) את הפועל מרמורק. בסיום, 0:5 למקומיים, בעוד בין מביאי הכדורים, סביב המגרש, אפשר למצוא את אריאל זגורסקי, שחקן מחלקת הנוער, יחד עם חבריו לקבוצה. אריאל, בדומה לקהל אוהדי עירוני אשדוד וצוות השחקנים והאימון, שמחו עד השעות הקטנות של הלילה נוכח הניצחון הענק.

יום למוחרת, אריאל נשלח לבית הספר, כמו יתר הילדים, כמדי יום בשבוע, כשבמהלך אותו היום נפצע והובל לטיפול רפואי שקבע: שבר ביד שמאל. אריאל הכאוב התבאס ונאלץ לקבל תחבושת גבס שתשמור על ידו לתקופת זמן קצובה. בקבוצת הבוגרים שמעו על המקרה של הצעיר בן ה-11 והחליטו לשלוח לביתו צוות של ארבעה שחקני בוגרים ואת המאמן, דניאל טולמסוב.

אלו הפתיעו את אריאל הצעיר והגיעו על מנת לחזק אותו ולשפר את מצב רוחו. קיבל מהם אף כדור כדורגל מאותו יום בו קבוצת הבוגרים ניצחה 0:5 את הפועל מרמורק. אריאל ינוח במעט בביתו, עד אשר יחזור לספסל הלימודים ולמשחק הכדורגל. העונה, רשם כבר ארבעה משחקים בקבוצות ילדים ב' ו-ג' במחלקת הנוער של מכבי עירוני אשדוד.

הנער הצעיר החל את דרכו בכדורגל הישראלי בעונת המשחקים 2023/24, כשחבר אז לראשונה למחלקת הנוער של מכבי עירוני אשדוד. נרשם אז כשחקן טרום ילדים א' שפלה והתכבד ב-13 הופעות. עונה לאחר מכן, שיחק בקבוצת ילדים ג' של המועדון, אז ערך 20 הופעות. עד שיחזור הוא מהפציעה שמלווה אותו, לעת עתה, חבריו יציירו לו על הגבס ויחתמו לו עליו באהבה גדולה.

הודעת מכבי עירוני אשדוד: "שחקני קבוצת הבוגרים שלנו שי מושל, ליעד כהן, עילאי חדד ולירוי רביבו יחד עם מאמן הקבוצה דניאל טולמסוב, הגיעו לבקר את שחקן קבוצת ילדים ב׳ שלנו אריאל זגורסקי ששבר את היד. הביקור המרגש העלה חיוך גדול על הפנים של השחקן הצעיר, והזכיר לכולנו מהי משפחת עירוני אמיתית דאגה, חום, ואחדות מכל הגילים. מאחלים החלמה מהירה וחזרה מהירה למגרשים”.