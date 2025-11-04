היחס שמקבלת ריאל מדריד לניצחון באנפילד

חגיגת כדורגל אירופית תתרחש הערב (שלישי), כשהבמה הגדולה בעולם הכדורגל, ליגת האלופות, שבה אלינו למחזור משחקים נוסף עמוס בכל טוב, כשמוקד ליברפול תארח את ריאל מדריד לקרב אימפריות, פאריס סן ז’רמן תפגוש את באיירן מינכן למפגש מעצמות ובנוסף, נאפולי תשחק מול פרנקפורט למשחק שיכול לספק שערים רבים.

מלכת הזכיות במפעל, ריאל מדריד, זוכה לעדיפות קטנה עם יחס של פי 2.20 לניצחון חוץ באנפילד, כשליברפול המארחת, זוכה ליחס של פי 2.50. תוצאת תיקו תזכה את המנחשים ביחס של פי 3.90.

שחקני פאריס סן ז'רמן. יצליחו לעצור את המכונה ממינכן? (IMAGO)

הזוכה בעונה הקודמת, פאריס סן ז’רמן, פוגשת את הקבוצה הלוהטת באירופה, באיירן מינכן, כשאם תנצח, היא תכניס לזוכים יחס של פי 2.40. יחס זהה מקבלת גם היריבה, כשגם היא תשלשל לכיסם יחס של פי 2.40. שוויון יוביל את המנחשים לזכות ביחס של פי 3.55 מכספם.

אלופת איטליה, נאפולי, רוצה להתאושש מהתבוסה לפ.ס.וו איינדהובן במחזור שעבר, והיא פייבוריטית ברורה בביתה עם יחס של פי 1.55. ניצחון מפתיע של פרנקפורט היריבה, יכניס לזוכים יחס של פי 4.70. אם ייגמר בתיקו, המנחשים יקבלו יחס של פי 3.95.