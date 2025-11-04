יום שלישי, 04.11.2025 שעה 11:16
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

היחס שמקבלת ריאל מדריד לניצחון באנפילד

ה'ווינר' קבע: הבלאנקוס זוכים לעדיפות קטנה על ליברפול, כשניצחון שווה יחס של פי 2.20, בעוד הפסד פי 2.50. וגם: היחסים של פ.ס.ז' ובאיירן מינכן

|
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

חגיגת כדורגל אירופית תתרחש הערב (שלישי), כשהבמה הגדולה בעולם הכדורגל, ליגת האלופות, שבה אלינו למחזור משחקים נוסף עמוס בכל טוב, כשמוקד ליברפול תארח את ריאל מדריד לקרב אימפריות, פאריס סן ז’רמן תפגוש את באיירן מינכן למפגש מעצמות ובנוסף, נאפולי תשחק מול פרנקפורט למשחק שיכול לספק שערים רבים.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

מלכת הזכיות במפעל, ריאל מדריד, זוכה לעדיפות קטנה עם יחס של פי 2.20 לניצחון חוץ באנפילד, כשליברפול המארחת, זוכה ליחס של פי 2.50. תוצאת תיקו תזכה את המנחשים ביחס של פי 3.90.

שחקני פאריס סן זשחקני פאריס סן ז'רמן. יצליחו לעצור את המכונה ממינכן? (IMAGO)

הזוכה בעונה הקודמת, פאריס סן ז’רמן, פוגשת את הקבוצה הלוהטת באירופה, באיירן מינכן, כשאם תנצח, היא תכניס לזוכים יחס של פי 2.40. יחס זהה מקבלת גם היריבה, כשגם היא תשלשל לכיסם יחס של פי 2.40. שוויון יוביל את המנחשים לזכות ביחס של פי 3.55 מכספם.

אלופת איטליה, נאפולי, רוצה להתאושש מהתבוסה לפ.ס.וו איינדהובן במחזור שעבר, והיא פייבוריטית ברורה בביתה עם יחס של פי 1.55. ניצחון מפתיע של פרנקפורט היריבה, יכניס לזוכים יחס של פי 4.70. אם ייגמר בתיקו, המנחשים יקבלו יחס של פי 3.95.

