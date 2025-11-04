יום שלישי, 04.11.2025 שעה 09:50
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5343-3194אליצור נתניה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

הפציעה גרמה לפרידה: בלייקס עזב את גליל עליון

הגארד, שנבחר למצטיין המחזור הראשון ונפגע, שוחרר מהצפוניים, שלא מתכוונים כרגע להביא עוד זר. בקבוצה מרוצים מהניצחון על נתניה והחזרה של רז אדם

|
גוני יזרעאלי (רועי כפיר)
גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

הפועל גליל עליון הודיעה כי עקב הפציעה שלו בברך, היא משחררת את ג'יילן בלייקס. כזכור, הגארד הצטיין במחזור הראשון של הליגה, בנצחון על הפועל העמק ואף נבחר למצטיין המחזור הראשון, עם 19 נקודות, 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים ושלוש חטיפות. באותו המשחק נפגע בברכו וכך הרומן הסתיים לאחר משחק ליגה אחד בלבד. 

בהודעת המועדון נאמר: “הפועל גליל עליון נפרדת מג'יילן בלייקס ומאחלת לו החלמה מהירה. ג'יילן הצטרף אלינו בתחילת העונה, הרשים מהרגע הראשון, ואף נבחר לשחקן המצטיין של מחזור הפתיחה בליגת העל, הישג שמסמל את הכישרון, המחויבות והאנרגיות שהביא איתו למועדון ולפרקט. לצערנו, בעקבות הפציעה, שני הצדדים בהחלטה משותפת סיכמו שג’יילן יצא לארצות הברית להמשך טיפול ושיקום בשל כך הצדדים נפרדים בשלב זה”.

עוד רשמו: “אנו מבקשים להודות לג'יילן על התקופה הקצרה והמרשימה, על הרוח הספורטיבית והחיובית ועל התרומה המקצועית והאישית. מאחלים לך שיקום מוצלח וחזרה מהירה וחזקה לפרקט. הדלת בגליל תמיד תישאר פתוחה עבורך". כזכור, בגליל הביאו במקום בלייקס את ג'ורדן בון מהפועל חולון, אך ביום רביעי האחרון נפרדו גם מאייזיאה בראון, שסיים חוזה זמני. כרגע הקבוצה עם ארבעה זרים בלבד ונכון לעכשיו, גם מסיבות כלכליות, אין כוונה להביא זר חמישי. 

הקבוצה ניצחה אתמול בנתניה את ניצחונה השני בליגה, 78:85, וקיבלה בחזרה את רז אדם, שחזר מהפציעה בכתף ושיחק בליגה לראשונה העונה. אדם תרם 8 נקודות ב-14 דקות משחק. בגליל מאמינים שהסגל הישראלי הרחב, יחד אם ארבעת הזרים, מספיק טובים כרגע להשיג את מטרות הקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */