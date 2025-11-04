הפציעה גרמה לפרידה: בלייקס עזב את גליל עליון

הפועל גליל עליון הודיעה כי עקב הפציעה שלו בברך, היא משחררת את ג'יילן בלייקס. כזכור, הגארד הצטיין במחזור הראשון של הליגה, בנצחון על הפועל העמק ואף נבחר למצטיין המחזור הראשון, עם 19 נקודות, 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים ושלוש חטיפות. באותו המשחק נפגע בברכו וכך הרומן הסתיים לאחר משחק ליגה אחד בלבד.

בהודעת המועדון נאמר: “הפועל גליל עליון נפרדת מג'יילן בלייקס ומאחלת לו החלמה מהירה. ג'יילן הצטרף אלינו בתחילת העונה, הרשים מהרגע הראשון, ואף נבחר לשחקן המצטיין של מחזור הפתיחה בליגת העל, הישג שמסמל את הכישרון, המחויבות והאנרגיות שהביא איתו למועדון ולפרקט. לצערנו, בעקבות הפציעה, שני הצדדים בהחלטה משותפת סיכמו שג’יילן יצא לארצות הברית להמשך טיפול ושיקום בשל כך הצדדים נפרדים בשלב זה”.

עוד רשמו: “אנו מבקשים להודות לג'יילן על התקופה הקצרה והמרשימה, על הרוח הספורטיבית והחיובית ועל התרומה המקצועית והאישית. מאחלים לך שיקום מוצלח וחזרה מהירה וחזקה לפרקט. הדלת בגליל תמיד תישאר פתוחה עבורך". כזכור, בגליל הביאו במקום בלייקס את ג'ורדן בון מהפועל חולון, אך ביום רביעי האחרון נפרדו גם מאייזיאה בראון, שסיים חוזה זמני. כרגע הקבוצה עם ארבעה זרים בלבד ונכון לעכשיו, גם מסיבות כלכליות, אין כוונה להביא זר חמישי.

הקבוצה ניצחה אתמול בנתניה את ניצחונה השני בליגה, 78:85, וקיבלה בחזרה את רז אדם, שחזר מהפציעה בכתף ושיחק בליגה לראשונה העונה. אדם תרם 8 נקודות ב-14 דקות משחק. בגליל מאמינים שהסגל הישראלי הרחב, יחד אם ארבעת הזרים, מספיק טובים כרגע להשיג את מטרות הקבוצה.