"קרב ענק", "ויניסיוס באנפילד": אירופה בציפייה

בעולם הכדורגל יש קבוצות טובות, יש מצוינות ויש אימפריות, ובכל פעם ששתי אימפריות נפגשות זה לא יכול שלא להיות מרתק. מפגש שכזה יקרה היום (שלישי, 22:00) כשליברפול תארח את ריאל מדריד לקרב ענק באנפילד, במסגרת שלב הליגה של ליגת האלופות, מפגש שלא כל כך זר למועדונים בשנים האחרונות.

בשנה שעברה, עונה אדירה של הרדס ורעה של הבלאנקוס, זה נגמר עם 0:2 לליברפול באנפילד בשלב הליגה גם כן, אך לפני זה המאזן חד צדדי לצד הלבן. 0:1 ריאל, 2:5 ריאל, 0:1 ריאל, 0:0, 1:3 ריאל, 1:3 ריאל, 0:1 ריאל ו-0:3 ריאל, כל זאת מ-2014, שכמובן יש להחשיב פה שני מפגשים בגמר האלופות ועוד לא מעט הדחות בנוקאאוט של האדומים לספרדים.

אגב, לפני 2014, אם נרצה לחזור לניצחון האחרון של ליברפול, אז זה היה בשמינית הגמר בצ’מפיונס עם 0:5 בגומלין. 0:4 במשחק השני באנפילד אחרי 0:1 בברנבאו, מי כבש את ה-0:1 בברנבאו? זכרתם נכון, יוסי בניון עם אותה נגיחה מפורסמת לרשת של איקר קסיאס.

ויניסיוס ומוחמד סלאח (IMAGO)

לא מעט שמות לבשו גם את המדים האדומים וגם את המדים הלבנים, כשאחד הגדולים שבהם הוא מאמן ריאל כיום צ’אבי אלונסו. בספרד נזכרו בשמות: סטיב מקמנמן, ניקולאס אנלקה, אנטוניו נונייס, מייקל אוון, אלברו ארבלואה, פרננדו מוריינטס, ג’רזי דודק, נורי שאהין והאחרון והכי טרי, האיש שגדל במרסיסיידרס וישוב לראשונה לאנפילד כיריב – טרנט אלכסנדר-ארנולד.

בספרד מתרגשים לקראת המשחק, כאשר במארקה התמקדו בוויניסיוס, שאמנם בשנתיים מעט קשות יותר, אך אוהב לפגוש את ליברפול. לברזילאי יש לא פחות מחמישה שערים ושני בישולים בשבעה מפגשים נגד האדומים, כשכמובן מעל כל התרומה הזו יש את הגול ב-0:1 בגמר האלופות ב-2022. “הסיוט של ליברפול חוזר לאנפילד”, זעקו במארקה. “משחק ענק תמיד, בו הכוכבים מגיעים תמיד”.

מרסלו מניף את הגביע אחרי 0:1 על ליברפול (רויטרס)

גם באנגליה מתרגשים: “אמנם ליברפול ניצחה בעונה שעברה ושמה סוף לרצף, אך כרגע ריאל נראית יותר טוב והיא פייבוריטית למרות שזה באנפילד”, ניתחו ב’דיילי מייל’. “ההגנה של ארנה סלוט נראית רע, וקשה לדמיין מצב בו קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס לא יענישו, כשגם ג’וד בלינגהאם לבטח ישמח לכבוש על אדמת מולדתו, והקבוצה שנלחמה עם ריאל כדי להחתימו”.

ההרכב המשוער של ליברפול: גיורגי ממרדשווילי, קונור בראדלי, איברהימה קונאטה, וירג’יל ואן דייק, אנדרו רוברטסון, אלכסיס מק-אליסטר, ראיין חראבנברך, דומיניק סובוסלאי, מוחמד סלאח, קודי גאקפו והוגו אקיטיקה.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.