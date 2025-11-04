יום שלישי, 04.11.2025 שעה 13:34
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

"קרב ענק", "ויניסיוס באנפילד": אירופה בציפייה

בספרד ואנגליה מתרגשים לקראת ליברפול נגד ריאל ב-22:00: המאזן שנוטה בבירור לבלאנקוס, השחקנים שלבשו את שתי החולצות, הכותרות וההרכבים המשוערים

|
הכותרות באירופה (צילום מסך)
הכותרות באירופה (צילום מסך)

בעולם הכדורגל יש קבוצות טובות, יש מצוינות ויש אימפריות, ובכל פעם ששתי אימפריות נפגשות זה לא יכול שלא להיות מרתק. מפגש שכזה יקרה היום (שלישי, 22:00) כשליברפול תארח את ריאל מדריד לקרב ענק באנפילד, במסגרת שלב הליגה של ליגת האלופות, מפגש שלא כל כך זר למועדונים בשנים האחרונות.

בשנה שעברה, עונה אדירה של הרדס ורעה של הבלאנקוס, זה נגמר עם 0:2 לליברפול באנפילד בשלב הליגה גם כן, אך לפני זה המאזן חד צדדי לצד הלבן. 0:1 ריאל, 2:5 ריאל, 0:1 ריאל, 0:0, 1:3 ריאל, 1:3 ריאל, 0:1 ריאל ו-0:3 ריאל, כל זאת מ-2014, שכמובן יש להחשיב פה שני מפגשים בגמר האלופות ועוד לא מעט הדחות בנוקאאוט של האדומים לספרדים.

אגב, לפני 2014, אם נרצה לחזור לניצחון האחרון של ליברפול, אז זה היה בשמינית הגמר בצ’מפיונס עם 0:5 בגומלין. 0:4 במשחק השני באנפילד אחרי 0:1 בברנבאו, מי כבש את ה-0:1 בברנבאו? זכרתם נכון, יוסי בניון עם אותה נגיחה מפורסמת לרשת של איקר קסיאס.

ויניסיוס ומוחמד סלאח (IMAGO)ויניסיוס ומוחמד סלאח (IMAGO)

לא מעט שמות לבשו גם את המדים האדומים וגם את המדים הלבנים, כשאחד הגדולים שבהם הוא מאמן ריאל כיום צ’אבי אלונסו. בספרד נזכרו בשמות: סטיב מקמנמן, ניקולאס אנלקה, אנטוניו נונייס, מייקל אוון, אלברו ארבלואה, פרננדו מוריינטס, ג’רזי דודק, נורי שאהין והאחרון והכי טרי, האיש שגדל במרסיסיידרס וישוב לראשונה לאנפילד כיריב – טרנט אלכסנדר-ארנולד.

בספרד מתרגשים לקראת המשחק, כאשר במארקה התמקדו בוויניסיוס, שאמנם בשנתיים מעט קשות יותר, אך אוהב לפגוש את ליברפול. לברזילאי יש לא פחות מחמישה שערים ושני בישולים בשבעה מפגשים נגד האדומים, כשכמובן מעל כל התרומה הזו יש את הגול ב-0:1 בגמר האלופות ב-2022. “הסיוט של ליברפול חוזר לאנפילד”, זעקו במארקה. “משחק ענק תמיד, בו הכוכבים מגיעים תמיד”.

מרסלו מניף את הגביע אחרי 0:1 על ליברפול (רויטרס)מרסלו מניף את הגביע אחרי 0:1 על ליברפול (רויטרס)

גם באנגליה מתרגשים: “אמנם ליברפול ניצחה בעונה שעברה ושמה סוף לרצף, אך כרגע ריאל נראית יותר טוב והיא פייבוריטית למרות שזה באנפילד”, ניתחו ב’דיילי מייל’. “ההגנה של ארנה סלוט נראית רע, וקשה לדמיין מצב בו קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס לא יענישו, כשגם ג’וד בלינגהאם לבטח ישמח לכבוש על אדמת מולדתו, והקבוצה שנלחמה עם ריאל כדי להחתימו”.

ההרכב המשוער של ליברפול: גיורגי ממרדשווילי, קונור בראדלי, איברהימה קונאטה, וירג’יל ואן דייק, אנדרו רוברטסון, אלכסיס מק-אליסטר, ראיין חראבנברך, דומיניק סובוסלאי, מוחמד סלאח, קודי גאקפו והוגו אקיטיקה.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

