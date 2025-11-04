"לואיס דיאס או ויני? אני מעריץ של ויניסיוס"

רוברטו פירמינו כבר חווה המון דברים בכדורגל. בגיל 35, החלוץ הברזילאי ששיחק במדי הסלסאו והפך לסמל בליברפול עם 364 שערים ב-424 הופעות במדיה, משחק כיום בליגה הקטארית במדי אל סאד. רגע לפני המשחק של האקסית הערב (שלישי) מול ריאל מדריד, ‘בובי’ סיפק ראיון למארקה הספרדי.

“זה אחד המשחקים הכי טובים שאפשר לראות היום בעולם הכדורגל, וכאוהד ליברפול, אני מקווה שהיא תנצח”, פתח פירמינו את דבריו, כשהתייחס ליחסי הכוחות בין שני הצדדים שייפגשו באנפילד.

קיליאן אמבפה או אלכסנדר איסק?

”קיליאן, ברור”.

קיליאן אמבפה. הבחירה של פירמינו קלה (רדאד ג'בארה)

ג’וד בלינגהאם או מוחמד סלאח?

”מו סלאח”.

לואיס דיאס או ויניסיוס?

”זו בחירה מאוד קשה, אבל ויני. הוא שחקן נהדר. הייתה לי ההזדמנות לשחק איתו בנבחרת ולפגוש אותו במשחקים נגד ריאל מדריד. אישית, הוא בן אדם נחמד מאוד. אני חושב שזה נורמלי עבור אוהדי היריבה להפעיל עליו לחץ, אבל אני לא אוהב את זה שזה הולך לכיוון גזעני.

“אם אני הייתי הוא, הייתי מנסה לא להקשיב יותר מדי למה שנאמר מחוץ לאצטדיון. הייתי מנסה להתמקד בכדורגל למרות מה שאנשים אומרים. אני מאחל לו המון בהצלחה. אני אוהד שלו, ואני אוהב אותו ככדורגלן”.

רוברטו פירמינו חוגג עם לואיס דיאס. מעדיף את ויניסיוס (IMAGO)

אתה חושב שקרלו אנצ’לוטי יכול להציל את העתיד של ברזיל?

”כן, אני חושב שהנבחרת שלנו הייתה צריכה מאמן כמוהו, עם הניסיון האירופי שלו. הוא מאמן טוב מאוד והוא הוכיח את זה במהלך הזמן שלו בריאל מדריד. אני חושב שהוא יפתור את הבעיות בנבחרת”.

הפסדת שני גמרים בליגת האלופות נגד ריאל מדריד ב-2018 ו-2022. האם היא הכבשה השחורה בקריירה שלך?

“כן, האמת היא שאלו היו שני גמרים אירופיים, זה לא רק תואר. זה עצוב וכואב מאוד, אבל זה קרה נגד ריאל מדריד. בפעם הראשונה הייתי מאוד צעיר, זו הייתה השנה השלישית שלי בליברפול ולא היה לי מספיק ניסיון במעמדים האלו. בפעם השנייה, היו לנו הזדמנויות לכבוש נגד ריאל, הם הצליחו למצוא את הרשת, וניצחו, כמו תמיד”.

קרלו אנצ'לוטי. יציל את נבחרת ברזיל? (IMAGO)

באותו המשחק טיבו קורטואה עצר כל דבר אפשרי.

”כן, אני זוכר את זה טוב מאוד. והם ניצחו בסוף, כמובן”.

מי היה השחקן הספרדי האהוב עלייך?

”אני חושב שאנדרס אינייסטה או צ’אבי. אהבתי מאוד את דויד וייה, ג’רארד פיקה, איקר קסיאס. מהדור הזה היו כל כך הרבה שחקנים”.