יום שלישי, 04.11.2025 שעה 13:34
כדורגל עולמי

"לואיס דיאס או ויני? אני מעריץ של ויניסיוס"

לקראת מפגש הענק בין ליברפול לריאל הערב ב-22:00, סמל הרדס רוברטו פירמינו התייחס לכוכב הבלאנקוס: "הייתי מנסה להתמקד בכדורגל". וגם: אמבפה וסלאח

|
רוברטו פירמינו מנסה לעצור את ויניסיוס (IMAGO)
רוברטו פירמינו מנסה לעצור את ויניסיוס (IMAGO)

רוברטו פירמינו כבר חווה המון דברים בכדורגל. בגיל 35, החלוץ הברזילאי ששיחק במדי הסלסאו והפך לסמל בליברפול עם 364 שערים ב-424 הופעות במדיה, משחק כיום בליגה הקטארית במדי אל סאד. רגע לפני המשחק של האקסית הערב (שלישי) מול ריאל מדריד, ‘בובי’ סיפק ראיון למארקה הספרדי.

“זה אחד המשחקים הכי טובים שאפשר לראות היום בעולם הכדורגל, וכאוהד ליברפול, אני מקווה שהיא תנצח”, פתח פירמינו את דבריו, כשהתייחס ליחסי הכוחות בין שני הצדדים שייפגשו באנפילד.

קיליאן אמבפה או אלכסנדר איסק?
”קיליאן, ברור”.

קיליאן אמבפה. הבחירה של פירמינו קלה (רדאד גקיליאן אמבפה. הבחירה של פירמינו קלה (רדאד ג'בארה)

ג’וד בלינגהאם או מוחמד סלאח?
”מו סלאח”.

לואיס דיאס או ויניסיוס?
”זו בחירה מאוד קשה, אבל ויני. הוא שחקן נהדר. הייתה לי ההזדמנות לשחק איתו בנבחרת ולפגוש אותו במשחקים נגד ריאל מדריד. אישית, הוא בן אדם נחמד מאוד. אני חושב שזה נורמלי עבור אוהדי היריבה להפעיל עליו לחץ, אבל אני לא אוהב את זה שזה הולך לכיוון גזעני.

“אם אני הייתי הוא, הייתי מנסה לא להקשיב יותר מדי למה שנאמר מחוץ לאצטדיון. הייתי מנסה להתמקד בכדורגל למרות מה שאנשים אומרים. אני מאחל לו המון בהצלחה. אני אוהד שלו, ואני אוהב אותו ככדורגלן”.

רוברטו פירמינו חוגג עם לואיס דיאס. מעדיף את ויניסיוס (IMAGO)רוברטו פירמינו חוגג עם לואיס דיאס. מעדיף את ויניסיוס (IMAGO)

אתה חושב שקרלו אנצ’לוטי יכול להציל את העתיד של ברזיל?
”כן, אני חושב שהנבחרת שלנו הייתה צריכה מאמן כמוהו, עם הניסיון האירופי שלו. הוא מאמן טוב מאוד והוא הוכיח את זה במהלך הזמן שלו בריאל מדריד. אני חושב שהוא יפתור את הבעיות בנבחרת”.

הפסדת שני גמרים בליגת האלופות נגד ריאל מדריד ב-2018 ו-2022. האם היא הכבשה השחורה בקריירה שלך?
“כן, האמת היא שאלו היו שני גמרים אירופיים, זה לא רק תואר. זה עצוב וכואב מאוד, אבל זה קרה נגד ריאל מדריד. בפעם הראשונה הייתי מאוד צעיר, זו הייתה השנה השלישית שלי בליברפול ולא היה לי מספיק ניסיון במעמדים האלו. בפעם השנייה, היו לנו הזדמנויות לכבוש נגד ריאל, הם הצליחו למצוא את הרשת, וניצחו, כמו תמיד”.

קרלו אנצקרלו אנצ'לוטי. יציל את נבחרת ברזיל? (IMAGO)

באותו המשחק טיבו קורטואה עצר כל דבר אפשרי.
”כן, אני זוכר את זה טוב מאוד. והם ניצחו בסוף, כמובן”.

מי היה השחקן הספרדי האהוב עלייך?
”אני חושב שאנדרס אינייסטה או צ’אבי. אהבתי מאוד את דויד וייה, ג’רארד פיקה, איקר קסיאס. מהדור הזה היו כל כך הרבה שחקנים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */