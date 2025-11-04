"היחיד שהגיע": למרות ההפסד, מחמאות לאבדיה

עוד לילה, עוד משחק, עוד הצגה של דני אבדיה. הפעם זה אולי הספיק לניצחון, אבל הישראלי הבריק עם שיא עונתי של 33 נקודות בהפסד 123:115 של פורטלנד ללייקרס, ששיחקו ללא שלושת הכוכבים בדמות לוקה דונצ’יץ’, לברון ג’יימס ואוסטין ריבס הלילה (בין שני לשלישי).

אבדיה היה הקלע המוביל במשחק מצד שתי הקבוצות והוסיף שישה ריבאונדים, שני אסיסטים, חסימה אחת וחטיפה אחת. דני קלע ב-50% מהשדה עם 10 מ-20 בסך הכל, 3 מ-9 לשלוש ו-10 מ-11 מהקו (90.9%). אגב, כל שחקני פורטלנד ביחד קלעו רק 9 שלשות, מספר לא גבוה ביחס ל-NBA של היום, ואבדיה קלע 3 מהן.

באתר בלייזרס אדג’ שמסקר את פורטלנד רשמו על הישראלי: “הוא היחיד שהגיע בהתקפה, בטח ברגעים הרעים של הקבוצה. הוא הגיע לקו מתי שהוא רצה, והראה סט יכולות בניהול ההתקפה, כשהוא גם עזר בהגנה לא מעט. ההגנה שלו תרמה לכמה איבודים של הלייקרס ולסלים קלים בצד השני עבור פורטלנד”.

דני אבדיה חודר (רויטרס)

אגב, כמעט שבע דקות לסיום הרבע הרביעי עבירה על דני אבדיה של מרקוס סמארט נשרקה, כאשר תוך כדי המהלך הישראלי אף שלח את המפרק לעבר הראש של הגארד. תחילה היה נראה שהעניינים נהיים חמים על הפרקט, אך אחרי ששחקנים הפרידו בין השניים הם כן התקרב ואחד לשני כדי לשוחח וסיימו את הנושא במהירות.