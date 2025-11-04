יום שלישי, 04.11.2025 שעה 10:06
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"זהות, צעירים וצירוף ליגיונרים וזרים איכותיים"

במכבי חיפה מבינים שכדי לבצע מהפכה בקבוצה הם יצטרכו לשנות אסטרטגיה. במועדון לא איבדו תקווה במאבק על אירופה, מאמצים לאיתור קשר 10 וקיצוני ימני

|
ליאור רפאלוב וברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
ליאור רפאלוב וברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מכבי חיפה תחזור היום (שלישי) להתאמן במתכונת של שני אימונים ביום תחת המאמן ברק בכר ובכך להאיץ את ההכנות לקראת משחקה של הקבוצה בדוחא מול בני סכנין, לאחריו הקבוצה תצא לפגרה שזרוע קצרה, כשאחר כך היא מתוכננת לצאת למחנה אימונים שיתקיים ככל הנראה באילת. 

המטרה בחיפה היא לנסות ולאחד את השורות במהירות האפשרית, בעיקר בגלל שהטבלה עדיין לא ברחה בכל מה שנוגע למאבק על אחד המקומות שמובילים לאירופה. פער הנקודות מהמקום השלישי עומד כיום על 6 נקודות, דבר שעוד ניתן למחוק, אבל כדי שזה יקרה הקבוצה תצטרך להתחיל ולנצח אחרי שישה משחקים בהם היא השיגה 4 נקודות בלבד מתוך 18 נקודות אפשריות.

במקביל, אחרי הכישלון המהדהד עד כה בבניית הסגל, בכרמל מודעים לכך שהם יצטרכו לשנות אסטרטגיה בכל נושא עיצוב ובניית הסגל וזה צריך להתחיל כבר בחודש ינואר הקרוב. כפי שפורסם ב-ONE, עיקר המאמצים מתרכזים כרגע במציאת חיזוק לעמדות קשר ה-’10’ ושחקן כנף ימין. 

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

"אם אנחנו רוצים להצליח, נהיה חייבים לשנות אסטרטגיה ולהחזיר זהות ישראלית לסגל על ידי צירוף שני ליגיונרים, שילוב  שחקני נוער בולטים וחיזוק הקבוצה בשני זרים איכותיים. רק ככה נוכל לראות קבוצה הרבה יותר טובה ויציבה כפי שכולנו ציפינו לראות. לא נביא כל ליגיונר, נחתים רק כאלו שישדרגו אותנו בצורה משמעותית וירצו מאוד להיות כאן”, אמרו בחיפה.

