"זהות, צעירים וצירוף ליגיונרים וזרים איכותיים"

מכבי חיפה תחזור היום (שלישי) להתאמן במתכונת של שני אימונים ביום תחת המאמן ברק בכר ובכך להאיץ את ההכנות לקראת משחקה של הקבוצה בדוחא מול בני סכנין, לאחריו הקבוצה תצא לפגרה שזרוע קצרה, כשאחר כך היא מתוכננת לצאת למחנה אימונים שיתקיים ככל הנראה באילת.

המטרה בחיפה היא לנסות ולאחד את השורות במהירות האפשרית, בעיקר בגלל שהטבלה עדיין לא ברחה בכל מה שנוגע למאבק על אחד המקומות שמובילים לאירופה. פער הנקודות מהמקום השלישי עומד כיום על 6 נקודות, דבר שעוד ניתן למחוק, אבל כדי שזה יקרה הקבוצה תצטרך להתחיל ולנצח אחרי שישה משחקים בהם היא השיגה 4 נקודות בלבד מתוך 18 נקודות אפשריות.

במקביל, אחרי הכישלון המהדהד עד כה בבניית הסגל, בכרמל מודעים לכך שהם יצטרכו לשנות אסטרטגיה בכל נושא עיצוב ובניית הסגל וזה צריך להתחיל כבר בחודש ינואר הקרוב. כפי שפורסם ב-ONE, עיקר המאמצים מתרכזים כרגע במציאת חיזוק לעמדות קשר ה-’10’ ושחקן כנף ימין.

שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

"אם אנחנו רוצים להצליח, נהיה חייבים לשנות אסטרטגיה ולהחזיר זהות ישראלית לסגל על ידי צירוף שני ליגיונרים, שילוב שחקני נוער בולטים וחיזוק הקבוצה בשני זרים איכותיים. רק ככה נוכל לראות קבוצה הרבה יותר טובה ויציבה כפי שכולנו ציפינו לראות. לא נביא כל ליגיונר, נחתים רק כאלו שישדרגו אותנו בצורה משמעותית וירצו מאוד להיות כאן”, אמרו בחיפה.