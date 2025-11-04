"צריכים להיות יחד ולדעת לקבל את הביקורות"

אווירה לא פשוטה הייתה אתמול (שני) באימון הפועל חיפה אחרי התבוסה 4:1 למ.ס אשדוד. חסרונם של שני שחקני ההגנה - הבלם ברונו רמירז והמגן סאנה גומס, הורגש ורק העצים את העובדה שהקבוצה, לפחות בכל מה שקשור למצבת הבלמים, לא נערכה נכון. להוציא את רמירז וג'ורג' דיבה, אין לה בלם טבעי נוסף והיא מאלתרת כל פעם מחדש בלם אחר מתוך הסגל.

בקבוצה ינסו להכשיר את רמירז שסובל מרגישות במפשעה למשחק הקרוב מול הפועל פ"ת. המאמן גל אראל שוחח עם השחקנים ואמר להם: "חובה עלינו להיות ביחד דווקא עכשיו, אחרי שני ההפסדים, ולדעת לקבל את הביקורות.

“עד לפני שני משחקים פרגנו לכם ועכשיו צריך לשים את המשחק האחרון מאחור. ניצחון מול הפועל פ"ת ונוכל להתקדם אל החלק העליון של הטבלה, הפסד עלול לגרום לנו להסתכל למטה".