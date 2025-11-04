2 נק', 5 אס' וניצחון לבורג בבכורה, 24 לשארפ

ליגת המכללות בארה”ב יצאה לדרך, והפעם עם מספר שיא של נציגים ישראלים שם וחלקם שיחקו גם הלילה (בין שני לשלישי). במוקד, טנסי ואיתן בורג, יוסטון ועמנואל שארפ, ליפסקומב ואור אשכנזי ופרדו פורט וויין ויובל לוין. בנוסף, אלון מיכאלי, יהונתן לוי ונועם דוברת לא שיחקו עם הקבוצות שלהם.

טנסי – מרסר 61:76

הקבוצה מהדרום פתחה את המסע שלה עם ניצחון מרשים, כאשר איתן בורג הנציג הישראלי שלנו בקבוצה הזו שיחק בסך הכל 15 דקות, קלע שתי נקודות, הוסיף חמישה אסיסטים וקלע 1 מ-2 מהשדה, כשהוא לא זרק מהקו ולא זרק לשלוש. נייט אמנט הוביל את המנצחת עם 18 נקודות, בדרך לפתיחה ברגל ימין.

איתן בורג בפעולה (רויטרס)

להיי – יוסטון 75:57

גם סגנית האלופה החלה כמו שהיא רצתה את העונה, עם ניצחון חד וחלק על על המכללה מפנסילבניה. עמנואל שארפ, ללא ספק הכוכב הגדול של הקבוצה הזו שגם בשנה שעברה היה מדהים בריצת הפלייאוף, קלע הכי הרבה במשחק מצד שני הצדדים עם 24 נקודות, אליהן הוסיף 7 ריבאונדים, אסיסט, שלוש חטיפות וחסימה אחת. יוסטון מדורגת שנייה לזכייה, אחרי פרדו של עומר מאייר.

עמנואל שארפ חודר (רויטרס)

ליפסקומב – ונדרבילט 105:61

הפסד לא נעים בכלל לאור אשכנזי וחבריו בבית עם תבוסה של למעלה מ-40 הפרש. הישראלי שיחק 13 דקות, קלע ארבע נקודות והוסיף שלושה ריבאונדים ואסיסט חד, אך גם ארבעה איבודים והוא זרק רק זריקה אחת מהשדה. חמישה שחקנים קלעו בספרות כפולות אצל המנצחת, טיילר ניקל הוביל עם 20.

אור אשכנזי בהגנה (רויטרס)

גראנד קניון – פרדו פורט וויין 71:90

גם במקרה הזה הפסד די כואב לשחקן הישראלי, כאשר יובל לוין שיחק 5 דקות, רשם 0 מ-2 מהשדה באופן כללי, 0 מ-1 לשלוש, קלע 0 נקודות והוא וחבריו נכנעו למכללה מפיניקס, אצלה חמישה שחקנים קלעו בספרות כפולות, וג’יידן הנלי וננה אווסו-אננה קלעו 17 נק’ כל אחד מעל כולם.

תוצאות נוספות

פפרדיין – לייף פסיפיק 80:88 (יהונתן לוי לא שיחק אצל פפרדיין)

מיאמי – ג’קסונוויל 69:86 (נועם דוברת לא שיחק במיאמי)

קולורדו – מונטנה סטייט 78:84 (אלון מיכאלי לא שיחק בקולורדו)