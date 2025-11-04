הגורמים מווינגייט במעצר בית, החקירה נמשכת

אחרי כמעט יממה שלמה במעצר לטובת חקירה ביחידת ההונאה בלהב 433 של המשטרה, שלושת העצורים שקשורים לפרשת השחיתות בהסתדרות ובמכון וינגייט שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים וחקירתם נמשכת כך שהם נדרשו להתייצב הבוקר (שלישי) מחדש לחקירה.

השלושה - שני עובדים בכירים מווינגייט וגורם בכיר בספורט הישראלי שקשור בעקיפין למכון הלאומי לספורט, נעצרו לפנות בוקר אתמול בבתיהם. הם נחקרו באזהרה בחשד למעורבות בפרשת השוחד והשחיתות של ההסתדרות. המשטרה לקחה מבתיהם וממשרדיהם מחשבים וטלפונים סלולריים, כאשר שוטרים פשטו על מכון וינגייט והחרימו ציוד ומסמכים במשך שעות.

לאחר כמעט יממה שלמה במעצר, במהלך הלילה, החשודים מהספורט הישראלי שוחררו מיחידת ההונאה למעצרי בית בתנאים מגבילים, כולל צווי הרחקה שקיבלו ממכון וינגייט, ונדרשו להתייצב לחקירות נוספות בשעות הבוקר מחדש. לפי המשטרה, הם חלק מתוך 35 עצורים שהובאו לחקירה, אבל ייתכן וגורמים נוספים יובאו לחקירה בהמשך.

מכון וינגייט (מערכת ONE)

במרכז הפרשה עומד עזרא גבאי, איש עסקים שהוא גם בעליה של חברת ביטוח, ומעצרו הוארך בבית המשפט אתמול. על פי החשד, גבאי לכאורה הפעיל מנגנון של קבלת טובות הונאה ושוחד בתמורה למינויים פוליטיים בתפקידים בכירים ולבחירת חברת הביטוח שלו כך שתבטח גופים עסקיים ותאגידים ממשלתיים באמצעות ועדי העובדים.

לפי החשד, גם במכון וינגייט לכאורה נבחרה חברת גבאי ביטוחים. כעת במשטרה בודקים בין היתר האם חברת גבאי ביטוחים אכן זכתה בעבר במכרז לשירותי ביטוח עבור עובדי מכון וינגייט במסלול האלמנטרי, ואם כן, כיצד התנהל המכרז המדובר ומי עמד מאחוריו. החקירה נמשכת, כאמור.

בפרשה הרחבה, שמתפרסת על עשרות ארגונים כולל גופים ציבוריים, לכאורה מעורב לפי החשד גם ארנון בר דוד, יו”ר ההסתדרות וחברו של גבאי, כמו גם אשתו, הילה קניסטר בר דוד, שעמדה בעבר בראש מנהלת ליגת הכדורסל לנשים, ומעצרם של השניים הוארך בשמונה ימים. גם ראש העיר קריית גת, כפיר סויסה, הודיע כי נחקר בפרשה. כזכור, סויסה כיהן לתקופה מסוימת בתפקיד מנכ”ל משרד התרבות והספורט, בטרם נבחר לראשות העיר.

ארנון בר דוד (עודד קרני)

לעובדי מכון וינגייט, שנותרו בהלם, הועבר דף מסרים במהלך היממה האחרונה ובו נכתב: “היום בשעות הבוקר המוקדמות הגיעו למכון חוקרים וביקשו לראות חומרים. המכון ואנשיו שיתפו פעולה באופן מלא. נודע לנו ששניים מעובדי המכון עוכבו לחקירה. המכון הבטיח לרשויות המשך שיתוף פעולה מלא. מעבר לכך, אין לנו מידע נוסף. מעתה והלאה, אנו מבקשים להבהיר שהמכון ממשיך בתפקוד מלא. כל הפעילויות ממשיכות כסדרן”.