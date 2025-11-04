אבדיה קלע 33 נקודות, פורטלנד נכנעה ללייקרס

בכל לילה, בכל הזדמנות, בכל משחק וכמעט כבר בכל פוזשן דני אבדיה מוכיח שהוא כוכב NBA. גם הלילה (בין שני לשלישי) הפורוורד הישראלי להט, ואף יותר מהרגיל, כאשר הוא הדהים לחלוטין על הפרקט בבית נגד לוס אנג’לס לייקרס עם 33 נקודות (שיא עונתי), 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת, מה שלא הספיק מול האורחת, שניצחה 115:123.

הרבה זמן שהתרגלנו להופעות מדהימות בזו אחר זו של דני, אך רצינו הופעות קלאץ’ ב-NBA ואת זה קיבלנו, אך זה לא הספיק. אבדיה היה נהדר במאני טיים עם סלים חשובים, שלשה גדולה ואף מסירות טובות, אך גם עם עבירת תוקף קריטית וגבולית יש לציין, ובסופו של דבר הקבוצה מ-LA חגגה, כשרק הישראל הגיע לרבע האחרון אצל הבלייזרס והוא לא יכול היה לבדו.

בכל מקרה, פורטלנד ספגה את ההפסד השלישי שלה העונה בשבעה משחקים, לצד ארבעה ניצחונות. הלייקרס, ששיחקו ללא לברון ג’יימס, ללא לוקה דונצ’יץ’ וללא אוסטין ריבס, מצאו דרך להגיע למאזן חיובי של 2:5. דיאנדרה אייטון היה מעל כולם (חוץ מדני) עם 29 נקודות נגד האקסית, בעוד רוי האצ’ימורה קלע 28.

בפורטלנד, גם שיידון שארפ הגיע למפגש עם 23 נקודות, כאשר גם ג’רמי גראנט וטומאני קמארה תרמו 18 ו-14 בהתאמה, אך הקלע המוביל במשחק היה מספר 8 בגופיה הלבנה, שרקד על הפרקט ואולי, רק אולי, עשה צעד נוסף לעבר תואר השחקן המשתפר של העונה וייתכן להופעת אולסטאר ראשונה בליגה.