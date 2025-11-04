יום שלישי, 04.11.2025 שעה 09:50
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%600-6465פילדלפיה 76'
80%573-5955שיקגו בולס
71%787-8117דטרויט פיסטונס
71%825-8597מילווקי באקס
67%660-6896ניו יורק ניקס
67%685-6986קליבלנד קאבלירס
57%819-8677מיאמי היט
43%814-8187אורלנדו מג'יק
43%847-8517שארלוט הורנטס
33%715-6766אטלנטה הוקס
33%743-7246טורונטו ראפטורס
29%769-7757בוסטון סלטיקס
17%716-6826אינדיאנה פייסרס
14%889-7887וושינגטון וויזארדס
0%891-7797ברוקלין נטס
 מערב 
100%768-8557אוקלהומה ת'אנדר
83%649-7096סן אנטוניו ספרס
80%574-6435דנבר נאגטס
71%821-8417לוס אנג'לס לייקרס
67%673-7496יוסטון רוקטס
57%810-8237גולדן סטייט ווריורס
57%809-8187מינסוטה טימברוולבס
50%712-7136יוטה ג'אז
50%716-7336פורטלנד בלייזרס
43%846-8127ממפיס גריזליס
40%556-5495לוס אנג'לס קליפרס
33%748-7106פיניקס סאנס
29%809-7517דאלאס מאבריקס
29%847-8147סקרמנטו קינגס
0%629-5225ניו אורלינס פליקנס

אבדיה קלע 33 נקודות, פורטלנד נכנעה ללייקרס

הכוכב שוב הראה איזה שחקן מדהים הוא עם שיא עונתי וגם 6 ריב', 2 אס', חטיפה וחסימה, אך קבוצתו הפסידה 123:115 לאורחת בלי ריבס, לברון ודונצ'יץ'

|
דני אבדיה חודר (רויטרס)
דני אבדיה חודר (רויטרס)

בכל לילה, בכל הזדמנות, בכל משחק וכמעט כבר בכל פוזשן דני אבדיה מוכיח שהוא כוכב NBA. גם הלילה (בין שני לשלישי) הפורוורד הישראלי להט, ואף יותר מהרגיל, כאשר הוא הדהים לחלוטין על הפרקט בבית נגד לוס אנג’לס לייקרס עם 33 נקודות (שיא עונתי), 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים, חטיפה אחת וחסימה אחת, מה שלא הספיק מול האורחת, שניצחה 115:123.

הרבה זמן שהתרגלנו להופעות מדהימות בזו אחר זו של דני, אך רצינו הופעות קלאץ’ ב-NBA ואת זה קיבלנו, אך זה לא הספיק. אבדיה היה נהדר במאני טיים עם סלים חשובים, שלשה גדולה ואף מסירות טובות, אך גם עם עבירת תוקף קריטית וגבולית יש לציין, ובסופו של דבר הקבוצה מ-LA חגגה, כשרק הישראל הגיע לרבע האחרון אצל הבלייזרס והוא לא יכול היה לבדו.

בכל מקרה, פורטלנד ספגה את ההפסד השלישי שלה העונה בשבעה משחקים, לצד ארבעה ניצחונות. הלייקרס, ששיחקו ללא לברון ג’יימס, ללא לוקה דונצ’יץ’ וללא אוסטין ריבס, מצאו דרך להגיע למאזן חיובי של 2:5. דיאנדרה אייטון היה מעל כולם (חוץ מדני) עם 29 נקודות נגד האקסית, בעוד רוי האצ’ימורה קלע 28.

בפורטלנד, גם שיידון שארפ הגיע למפגש עם 23 נקודות, כאשר גם ג’רמי גראנט וטומאני קמארה תרמו 18 ו-14 בהתאמה, אך הקלע המוביל במשחק היה מספר 8 בגופיה הלבנה, שרקד על הפרקט ואולי, רק אולי, עשה צעד נוסף לעבר תואר השחקן המשתפר של העונה וייתכן להופעת אולסטאר ראשונה בליגה.

