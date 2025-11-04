יום שלישי, 04.11.2025 שעה 08:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

שביעות רצון בבאר שבע: עמדנו בלחץ כמו גברים

אושר בנגב: "היה מכעיס לרדת למקום השני בוקר המשחק, אבל לקחנו את זה למקום של מוטיבציה". מחמאות לוונטורה, זלאטנוביץ' וגנאח. דיופ בספק לאשדוד

הלדר לופס ודן ביטון מאושרים (רדאד ג'בארה)
הלדר לופס ודן ביטון מאושרים (רדאד ג'בארה)

אחרי הניצחון הקטן על מכבי בני ריינה, הפועל באר שבע המשיכה את המומנטום, אבל הפעם עשתה את זה בגדול. למרות שבית הדין של ההתאחדות בחר בוקר המשחק להודיע על החלטתו על אירועי הדרבי, מה שהוריד את באר שבע למקום השני, האדומים גברו אמש (שני) 1:0 על בית"ר ירושלים באצטדיון טדי המלא, והמשיכו להתבסס בחלק העליון של הטבלה עם תצוגה מאוזנת ומרשימה. בשבת - רועי גורדנה ומ.ס אשדוד יגיעו לטרנר.

"עשינו ניצחון חשוב, עמדנו בלחץ כמו גברים", אמרו בבירת הנגב, "היה מאוד מכעיס לרדת למקום השני בוקר המשחק, דיברנו על זה שכולם צריכים לקחת את זה למקום של המוטיבציה. קשה מאוד לנצח את בית"ר בטדי ולא סתם לא עשינו את זה 3 שנים. בסוף זה עוד 3 נקודות, אנחנו רוצים המשכיות גם נגד אשדוד", אמרו במועדון.

רן קוז'וק, שהוביל את הקבוצה לשני ניצחונות רצופים וחשובים, זכה למחמאות על ההכנה למשחק. באר שבע הציגה עליונות במשך יותר משעה מול היריבה הביתית, שלטה במשחק הלחץ והגיעה למספר מצבים מסוכנים, אלמלא יכולת יוצאת דופן של מיגל סילבה בשער בית"ר, ייתכן שכבר במחצית הראשונה היתרון היה גדול יותר. "היינו צריכים לרדת למחצית ביתרון, בית"ר חילקו מתנות ולא ניצלנו אותם. היה חשש שנשלם אבל בסוף יצא טוב", אמרו שחקנים בב"ש.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

בצד ההגנתי, באר שבע רשמה משחק שני ברציפות ללא ספיגה. אור בלוריאן וג'יבריל דיופ הציגו ביטחון ושקט מאחור ורשמו ערב נקי מטעויות, כשגם לוקאס ונטורה נראה קרוב לגרסה הטובה והמוכרת שלו. בקישור ההתקפי, קינגס קאנגווה היה דינמי ומעורב, וגם אם לא הצליח למצוא את הרשת, המשיך להוכיח עד כמה הוא חשוב במערך של קוז'וק. איגור זלאטנוביץ’, שבישל את שער הניצחון, קיבל גם הוא מחמאות על עבודה קבוצתית ומשחק חכם.

גיבור הערב היה דן ביטון, שכבש את שער הניצחון. הקשר אולי לא רשם משחק גדול, אך היה במקום הנכון בזמן הנכון והוא בדרך לעונה הפורייה ביותר בקריירה שלו. גם אמיר גנאח, ששב לאחר השחרור מצה"ל, קיבל שבחים על האנרגיה והמחויבות, ובמועדון כבר החלו לפעול כדי להאריך את חוזהו בשנתיים נוספות.

דן ביטון. עוד משחק, עוד שער שכבש (אורן בן חקון)דן ביטון. עוד משחק, עוד שער שכבש (אורן בן חקון)

לקראת המשחק הבא מול מ.ס אשדוד, יש מעט דאגה במועדון. ג’יבריל דיופ נמצא בספק, כאשר היום יתברר האם מדובר בכיווץ או משהו חמור יותר. איגור זלאטנוביץ’, שנפגע בהתנגשות ראשים עם גיל כהן, הוחלף כאמצעי זהירות במקרה של פגיעת ראש. הסרבי העיד כי הוא מרגיש טוב, אך צפוי לעבור בדיקות נוספות כדי לוודא שהכול תקין.

בשבת הקרובה צפוי עוד רגע מרגש ביציעים. רועי גורדנה, אחד השחקנים האהובים והמוערכים שעברו במועדון בשנים האחרונות, יזכה לטקס הוקרה לפני המשחק. 

גג'ונבוסקו קאלו מול ג'יבריל דיופ (רדאד ג'בארה)
