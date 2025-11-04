"יש לנו הזדמנות אמיתית להתקרב לשלב הבא"

הפועל חולון תעלה הערב (שלישי, 19:00) על הפרקט בסומבוטהיי שבהונגריה במסגרת המחזור הרביעי של שלב הבתים המוקדם של ליגת האלופות של פיב"א. המשחק שיהיה גם משחק 'הבית' האחרון של חולוניה בשלב הנוכחי כאשר היא 'תארח' את שולה הצרפתית. המפגש מול הקבוצה הצרפתית יהיה כאמור השני של הסגולים צהובים בשבועיים האחרונים וניצחון הערב יקרב אותם מאוד לשלב הבא – 16 האחרונות.

הקבוצה קיבלה חדשות טובות מכיוונו של דריק וולטון ג'וניור שכזכור נעדר ממחזור הליגה האחרון מול עירוני נס ציונה בעקבות פציעה קלה כשהוא שב לאימונים ויעמוד לרשות הצוות המקצועי. חולוניה ניצחה את נס ציונה בשישי האחרון וכעת היא תרצה להשלים ניצחון כפול על שולה שכאמור יקדם אותה מאוד למחוז חפצם.

בליגת האלופות של פיב"א הקבוצה שמסיימת במקום הראשון את שלב הבתים מעפילה ישירות לשלב 16 האחרונות בעוד שהקבוצות שמסיימות במקומות השני והשלישי ממשיכות לסדרות הפלייאין שמשוחקות בפורמט של הטובה משלושה משחקים כשיתרון הביתיות הולך עם הקבוצות שסיימו במקום השני.

דני פרנקו (רועי כפיר)

מאמן הקבוצה דני פרנקו אמר לקראת המשחק: "אחרי הניצחון בצרפת, יש לנו הזדמנות אמיתית לעשות צעד משמעותי לכיוון השלב הבא ב-BCL. שולה היא קבוצה איכותית שתגיע עם מוטיבציה גבוהה אחרי ההפסד, אבל אנחנו מוכנים ונחושים. המשחק הזה הוא הזדמנות להוכיח את עצמנו בליגה האירופית ולקרב אותנו לאחת המטרות שלנו העונה. השחקנים מרוכזים, ממוקדים ומבינים היטב את גודל ההזדמנות".

עידן זלמנסון הוסיף: "משחק חשוב מאוד להמשך הדרך שלנו ב-BCL כשגם למיקום יש חשיבות גדולה. שמנו את הניצחון בשולה מאחורינו ואנחנו ממוקדים ב-100% במשחק מחר שיהיה משחק חדש שנצטרך לבוא אליו עם אנרגיות, אגרסיביות וריכוז כדי לא לתת לצרפתים לפתח את המשחק שלהם ולחזור לארץ עם ניצחון".