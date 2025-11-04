יום שלישי, 04.11.2025 שעה 09:49
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
5256-2743ריטאס וילנה1
5245-2363פרומיתאס2
4246-2423היידלברג3
4228-2233לגיה ורשה4
 בית 2 
6242-2623שאלון1
5235-2553אלבה ברלין2
4256-2663נימבורק3
3262-2123סבאח באקו4
 בית 3 
6205-2663חובנטוד בדאלונה1
5247-2523הפועל חולון2
4266-2493שולה3
3262-2133בורסאספור4
 בית 4 
6223-2703טנריפה1
5253-2413טופאש בורסה2
4249-2443טראפני שארק3
3275-2453בני הרצליה4
 בית 5 
6255-2743גלאטסראיי1
5220-2313וירצבורג2
4240-2413איגוקאה3
3260-2293טרייסטה4
 בית 6 
6199-2313א.א.ק. אתונה1
5221-2383סולנוקי אולאי2
4228-2153לוויצה פטריוטי3
3238-2023ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
6201-2713מלאגה1
5256-2513מרסין2
4246-2233קרדיצה3
3301-2593אוסטנד4
 בית 8 
6212-2643גראן קנאריה1
5240-2473סובוטיקה ספרטק2
4216-2303לה מאן3
3277-2043בנפיקה ליסבון4

"יש לנו הזדמנות אמיתית להתקרב לשלב הבא"

פרנקו דיבר לקראת המשחק של חולון נגד שולה בליגת האלופות של פיב"א ב-19:00: "צ'אנס להוכיח את עצמנו". זלמנסון: "חשוב מאוד". וולטון ג'וניור כשיר

|
ג'ורדן מקריי מאושר (רועי כפיר)
ג'ורדן מקריי מאושר (רועי כפיר)

הפועל חולון תעלה הערב (שלישי, 19:00) על הפרקט בסומבוטהיי שבהונגריה במסגרת המחזור הרביעי של שלב הבתים המוקדם של ליגת האלופות של פיב"א. המשחק שיהיה גם משחק 'הבית' האחרון של חולוניה בשלב הנוכחי כאשר היא 'תארח' את שולה הצרפתית. המפגש מול הקבוצה הצרפתית יהיה כאמור השני של הסגולים צהובים בשבועיים האחרונים וניצחון הערב יקרב אותם מאוד לשלב הבא – 16 האחרונות.

הקבוצה קיבלה חדשות טובות מכיוונו של דריק וולטון ג'וניור שכזכור נעדר ממחזור הליגה האחרון מול עירוני נס ציונה בעקבות פציעה קלה כשהוא שב לאימונים ויעמוד לרשות הצוות המקצועי. חולוניה ניצחה את נס ציונה בשישי האחרון וכעת היא תרצה להשלים ניצחון כפול על שולה שכאמור יקדם אותה מאוד למחוז חפצם.

בליגת האלופות של פיב"א הקבוצה שמסיימת במקום הראשון את שלב הבתים מעפילה ישירות לשלב 16 האחרונות בעוד שהקבוצות שמסיימות במקומות השני והשלישי ממשיכות לסדרות הפלייאין שמשוחקות בפורמט של הטובה משלושה משחקים כשיתרון הביתיות הולך עם הקבוצות שסיימו במקום השני.  

דני פרנקו (רועי כפיר)דני פרנקו (רועי כפיר)

מאמן הקבוצה דני פרנקו אמר לקראת המשחק: "אחרי הניצחון בצרפת, יש לנו הזדמנות אמיתית לעשות צעד משמעותי לכיוון השלב הבא ב-BCL. שולה היא קבוצה איכותית שתגיע עם מוטיבציה גבוהה אחרי ההפסד, אבל אנחנו מוכנים ונחושים. המשחק הזה הוא הזדמנות להוכיח את עצמנו בליגה האירופית ולקרב אותנו לאחת המטרות שלנו העונה. השחקנים מרוכזים, ממוקדים ומבינים היטב את גודל ההזדמנות".

עידן זלמנסון הוסיף: "משחק חשוב מאוד להמשך הדרך שלנו ב-BCL כשגם למיקום יש חשיבות גדולה. שמנו את הניצחון בשולה מאחורינו ואנחנו ממוקדים ב-100% במשחק מחר שיהיה משחק חדש שנצטרך לבוא אליו עם אנרגיות, אגרסיביות וריכוז כדי לא לתת לצרפתים לפתח את המשחק שלהם ולחזור לארץ עם ניצחון".

