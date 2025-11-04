סלי ניצחון ליאניס באינדיאנה ולנורקיץ' בבוסטון

משחקי ליגת ה-NBA נמשכו הלילה (בין שני לשלישי) וסיפקו עמם כרגיל דרמות גדולות וכדורסל משובח. יאניס העניק למילווקי ניצחון על אינדיאנה עם סל ניצחון, בעוד נורקיץ’, עם סל ניצחון משלו, העניק ליוטה ניצחון מפתיע בבוסטון. דנבר גברה על סקרמנטו, דטרויט על ממפיס, הניקס המשיכו לדהור במדיסון סקוור גארדן, הפעם על חשבון וושינגטון, בעוד יוסטון המשיכה גם היא במומנטום על חשבון דאלאס.

אינדיאנה (6:1) - מילווקי (2:5) 117:115

משחק אדיר בין שתיים מהקבוצות החזקות במזרח הסתיים עם סל ניצחון בפייד-אווי נהדר על הבאזר של הכוכב הגדול של הבאקס, יאניס אנטטוקומפו, שגם סיים עם 33 נקודות, 13 ריבאונדים ו-5 אסיסטים מול הקבוצה מולה הוא והירוקים הודחו מהפלייאוף אשתקד. מיילס טרנר, שחזר לראשונה לאולם באינדיאנה, זכה לקריאות בוז לאורך כל המשחק מצד הקהל המקומי, והשיב עם 9 נקודות, 7 ריבאונדים ו-5 חסימות. קייל קוזמה הוסיף 15 נקודות. מנגד, פסקל סיאקם כיכב עם 32 נקודות ו-8 אסיסטים ואייזאה ג'קסון רשם דאבל דאבל של 21 נקודות ו-10 כדורים חוזרים.

בוסטון (5:3) - יוטה (4:3) 105:103

הלילה הזה סיפק לנו עוד סל ניצחון דרמטי. יוסוף נורקיץ’ קלע נקודות אחרי ריבאונד התקפה בשניות האחרונות והעניק לג’אז ניצחון מפתיע ביותר בטי די גארדן על הסלטיקס, שהיו כמובן ללא ג’ייסון טייטום. בוסטון כבר הוליכה ביתרון דו ספרתי, אך האורחים מהמערב רשמו רבע שלישי נפלא הצליחו לחזור לעניינים. קיונטה ג'ורג' הוביל את המנצחת עם 31 נקודות, בעוד לאורי מארקנן הוסיף 20 עם 9 ריבאונדים. בצד שני, ג'יילן בראון קלע 36 ופייטון פריצ'רד הוסיף 18.

שחקני יוטה חוגגים (רויטרס)

דנבר (2:4) - סקרמנטו (5:2) 124:130

ללא בעיות מיוחדות. הנאגטס הוליכו לאורך כל המשחק, ללא יוצא מן הכלל, וזכו לבסוף בניצחון, כשהוביל אותם כמובן ניקולה יוקיץ' עם שיא עונתי של 34 נקודות ו-14 אסיסטים. כריסטיאן בראון הוסיף 21 נקודות, בעוד ארון גורדון קלע 20. מנגד, ראסל ווסטברוק הוביל את הקינגס מול האקסית עם שיאי עונה של 26 נקודות ו-12 ריבאונדים, בעוד דמאר דרוזן קלע 19 ודניס שרודר 18.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

ממפיס (5:3) - דטרויט (2:5) 114:106

הצגה של קייד קנינגהאם הובילה את הפיסטונס לניצחון יוקרתי במשחק החוץ במערב. הרכז קלע 33 נקודות (19 מתוכן במהלך הרבע האחרון), בעוד אייזיאה סטיוארט הוסיף דאבל דאבל של 26 נקודות ו-14 ריבאונדים, כאשר ג'יילן דורן ורון הולנד קלעו 14 נקודות כל אחד. ג'ארן ג'קסון ג'וניור הוביל את המפסידה עם 21 נקודות, בעוד ג'ה מוראנט, שחזר מהשעיה של משחק אחד, רשם דאבל דאבל של 18 נקודות ו-10 אסיסטים.

קייד קנינגהאם (רויטרס)

ניו יורק ניקס (3:4) - וושינגטון (6:1) 102:119

הניקס עם מאזן מושלם עד כה העונה במדיסון סקוור גארדן (0:4), ולהפך בחוץ (3:0). הלילה, זה היה תורם של הוויזארדס לצאת מנוצחים מהאולם האייקוני במנהטן, כאשר קארל אנתוני טאונס הוביל את הקבוצה מהתפוח הגדול עם 33 נקודות, 13 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. ג’יילן ברונסון ואו ג’יי אננובי קלעו 16 כל אחד, בעוד ג’ורדן קלרקסון הוסיף 15. מנגד, אלכס סאר הוביל עם 19 את המפסידה.

קארל אנתוני טאונס בפעולה (רויטרס)

יוסטון (2:4) - דאלאס (5:2) 102:110

ניצחון רביעי ברציפות לרוקטס, שפתחו את העונה לא טוב עם שני הפסדים רצופים. אמן תומפסון הוביל את המנצחת עם שיא עונתי של 27 נקודות, בכוד אלפרן שנגון הנהדר רשם דאבל דאבל של 26 נקודות ו-11 ריבאונדים. קווין דוראנט קלע 21 נקודות למרות ערב קליעה חלש יחסית (6 מ-18 מהשדה). מנגד, אצל המאבריקס, שחסרו את אנתוני דיוויס וקיירי ארווינג, פי ג’יי וושינגטון בלט עם שיאי עונה של 29 נקודות ו-12 ריבאונדים. הבחירה הראשונה בדראפט, קופר פלאג, סיים עם 12 נקודות ו-5 ריבאונדים, בעוד קליי תומפסון המשיך להפגין חולשה וקלע 5 נקודות בלבד.

שנגון מככב, יוסטון מאושרת (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס (3:3) – מיאמי היט (3:4) 120:119

אחרי שני הפסדים ולמרות משחק גדול של ג’יימס הארדן (29 נק’, 7 ריב’ 8 אס’) וקאווי לאונרד (27 נק’) אצל הקבוצה הביתית, ההיט שבו לנצח על חודה של נקודה בזכות דאבל-דאבל של באם אדביו, שסיים עם 25 נקודות (8 מ-14 מה-2) ו-10 ריבאונדים. למעשה, למרות שהמשחק הסתיים בהפרש נקודה בלבד, הקבוצה מעיר המלאכים לא באמת הצליחה לקחת את המושכות, בעיקר רדפה ופרט לרבע השני, בילתה את רוב המשחק בפיגור, כשבסופו נפלה מהרגליים.