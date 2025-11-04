יום חמישי, 06.11.2025 שעה 13:39
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%684-7086שיקגו בולס
75%890-9258דטרויט פיסטונס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%845-8787פילדלפיה 76'
71%806-8307קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
50%941-9798מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%963-9638שארלוט הורנטס
14%828-7857אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
12%1025-8958וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
83%686-7656דנבר נאגטס
75%937-9598לוס אנג'לס לייקרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
71%767-8257סן אנטוניו ספרס
57%835-8547פורטלנד בלייזרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
33%682-6566לוס אנג'לס קליפרס
29%840-7397ניו אורלינס פליקנס
29%866-8177פיניקס סאנס
25%910-8508דאלאס מאבריקס

סלי ניצחון ליאניס באינדיאנה ולנורקיץ' בבוסטון

לילה ענק ב-NBA: היווני העניק 115:117 דרמטי למילווקי, הבוסני 103:105 ליוטה. דנבר גברה על סקרמנטו, דטרויט על ממפיס. ניצחונות גם לניקס וליוסטון

|
יאניס אנטטוקומפו בטירוף (רויטרס)
יאניס אנטטוקומפו בטירוף (רויטרס)

משחקי ליגת ה-NBA נמשכו הלילה (בין שני לשלישי) וסיפקו עמם כרגיל דרמות גדולות וכדורסל משובח. יאניס העניק למילווקי ניצחון על אינדיאנה עם סל ניצחון, בעוד נורקיץ’, עם סל ניצחון משלו, העניק ליוטה ניצחון מפתיע בבוסטון. דנבר גברה על סקרמנטו, דטרויט על ממפיס, הניקס המשיכו לדהור במדיסון סקוור גארדן, הפעם על חשבון וושינגטון, בעוד יוסטון המשיכה גם היא במומנטום על חשבון דאלאס. 

אינדיאנה (6:1) - מילווקי (2:5) 117:115

משחק אדיר בין שתיים מהקבוצות החזקות במזרח הסתיים עם סל ניצחון בפייד-אווי נהדר על הבאזר של הכוכב הגדול של הבאקס, יאניס אנטטוקומפו, שגם סיים עם 33 נקודות, 13 ריבאונדים ו-5 אסיסטים מול הקבוצה מולה הוא והירוקים הודחו מהפלייאוף אשתקד. מיילס טרנר, שחזר לראשונה לאולם באינדיאנה, זכה לקריאות בוז לאורך כל המשחק מצד הקהל המקומי, והשיב עם 9 נקודות, 7 ריבאונדים ו-5 חסימות. קייל קוזמה הוסיף 15 נקודות. מנגד, פסקל סיאקם כיכב עם 32 נקודות ו-8 אסיסטים ואייזאה ג'קסון רשם דאבל דאבל של 21 נקודות ו-10 כדורים חוזרים.

בוסטון (5:3) - יוטה (4:3) 105:103

הלילה הזה סיפק לנו עוד סל ניצחון דרמטי. יוסוף נורקיץ’ קלע נקודות אחרי ריבאונד התקפה בשניות האחרונות והעניק לג’אז ניצחון מפתיע ביותר בטי די גארדן על הסלטיקס, שהיו כמובן ללא ג’ייסון טייטום. בוסטון כבר הוליכה ביתרון דו ספרתי, אך האורחים מהמערב רשמו רבע שלישי נפלא הצליחו לחזור לעניינים. קיונטה ג'ורג' הוביל את המנצחת עם 31 נקודות, בעוד לאורי מארקנן הוסיף 20 עם 9 ריבאונדים. בצד שני, ג'יילן בראון קלע 36 ופייטון פריצ'רד הוסיף 18.

שחקני יוטה חוגגים (רויטרס)שחקני יוטה חוגגים (רויטרס)

דנבר (2:4) - סקרמנטו (5:2) 124:130

ללא בעיות מיוחדות. הנאגטס הוליכו לאורך כל המשחק, ללא יוצא מן הכלל, וזכו לבסוף בניצחון, כשהוביל אותם כמובן ניקולה יוקיץ' עם שיא עונתי של 34 נקודות ו-14 אסיסטים. כריסטיאן בראון הוסיף 21 נקודות, בעוד ארון גורדון קלע 20. מנגד, ראסל ווסטברוק הוביל את הקינגס מול האקסית עם שיאי עונה של 26 נקודות ו-12 ריבאונדים, בעוד דמאר דרוזן קלע 19 ודניס שרודר 18. 

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (רויטרס)

ממפיס (5:3) - דטרויט (2:5) 114:106

הצגה של קייד קנינגהאם הובילה את הפיסטונס לניצחון יוקרתי במשחק החוץ במערב. הרכז קלע 33 נקודות (19 מתוכן במהלך הרבע האחרון), בעוד אייזיאה סטיוארט הוסיף דאבל דאבל של 26 נקודות ו-14 ריבאונדים, כאשר ג'יילן דורן ורון הולנד קלעו 14 נקודות כל אחד. ג'ארן ג'קסון ג'וניור הוביל את המפסידה עם 21 נקודות, בעוד ג'ה מוראנט, שחזר מהשעיה של משחק אחד, רשם דאבל דאבל של 18 נקודות ו-10 אסיסטים.

קייד קנינגהאם (רויטרס)קייד קנינגהאם (רויטרס)

ניו יורק ניקס (3:4) - וושינגטון (6:1) 102:119

הניקס עם מאזן מושלם עד כה העונה במדיסון סקוור גארדן (0:4), ולהפך בחוץ (3:0). הלילה, זה היה תורם של הוויזארדס לצאת מנוצחים מהאולם האייקוני במנהטן, כאשר קארל אנתוני טאונס הוביל את הקבוצה מהתפוח הגדול עם 33 נקודות, 13 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. ג’יילן ברונסון ואו ג’יי אננובי קלעו 16 כל אחד, בעוד ג’ורדן קלרקסון הוסיף 15. מנגד, אלכס סאר הוביל עם 19 את המפסידה.

קארל אנתוני טאונס בפעולה (רויטרס)קארל אנתוני טאונס בפעולה (רויטרס)

יוסטון (2:4) - דאלאס (5:2) 102:110

ניצחון רביעי ברציפות לרוקטס, שפתחו את העונה לא טוב עם שני הפסדים רצופים. אמן תומפסון הוביל את המנצחת עם שיא עונתי של 27 נקודות, בכוד אלפרן שנגון הנהדר רשם דאבל דאבל של 26 נקודות ו-11 ריבאונדים. קווין דוראנט קלע 21 נקודות למרות ערב קליעה חלש יחסית (6 מ-18 מהשדה). מנגד, אצל המאבריקס, שחסרו את אנתוני דיוויס וקיירי ארווינג, פי ג’יי וושינגטון בלט עם שיאי עונה של 29 נקודות ו-12 ריבאונדים. הבחירה הראשונה בדראפט, קופר פלאג, סיים עם 12 נקודות ו-5 ריבאונדים, בעוד קליי תומפסון המשיך להפגין חולשה וקלע 5 נקודות בלבד.

שנגון מככב, יוסטון מאושרת (רויטרס)שנגון מככב, יוסטון מאושרת (רויטרס)

לוס אנג’לס קליפרס (3:3) – מיאמי היט (3:4) 120:119

אחרי שני הפסדים ולמרות משחק גדול של ג’יימס הארדן (29 נק’, 7 ריב’ 8 אס’) וקאווי לאונרד (27 נק’) אצל הקבוצה הביתית, ההיט שבו לנצח על חודה של נקודה בזכות דאבל-דאבל של באם אדביו, שסיים עם 25 נקודות (8 מ-14 מה-2) ו-10 ריבאונדים. למעשה, למרות שהמשחק הסתיים בהפרש נקודה בלבד, הקבוצה מעיר המלאכים לא באמת הצליחה לקחת את המושכות, בעיקר רדפה ופרט לרבע השני, בילתה את רוב המשחק בפיגור, כשבסופו נפלה מהרגליים.

סימונה פונטקיו חוגג (רויטרס)סימונה פונטקיו חוגג (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */