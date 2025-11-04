5 נקודות לשרף, וולף ערך בכורה ב-NBA ולא קלע

רשמית, ישראלי שלישי ב-NBA. דני וולף ערך הלילה (בין שני לשלישי) את הופעת הבכורה שלו בליגה הטובה בעולם, כאשר עלה ביחד עם בן שרף מהספסל ב-3:33 הדקות האחרונות בהפסד 125:109 של ברוקלין למינסוטה טימברוולבס, הפסד שהוריד את הנטס למאזן 7:0 בתחתית הקונפרנס המזרחי, דבר שקורה לה לראשונה מזה עשור.

וולף, שהתאושש מהפציעה ממנה סבל בקרסול, רשם 0 מ-1 מהשדה, הוריד ריבאונד ומסר 2 אסיסטים, מתוכם אחד לשלשה של שרף, שסיים עם 5 נקודות (1 מ-3 מהשדה, 1 מ-1 משלוש, 2 מ-2 מהעונשין), ריבאונד אחד וגם איבד כדור אחד.

הקרדיט של שרף די דועך בשני המשחקים האחרונים, זאת לאחר שפתח בחמישייה בחמשת המשחקים הראשונים של העונה. אחרי שאתמול הוא לא שותף נגד מינסוטה, הפעם הוא שיחק דקות בודדות מול הטימברוולבס.

בן שרף זורק (רויטרס)

מינסוטה, שחסרה את כוכבה הגדול, אנתוני אדוארדס, הפצוע, לא טיילה בברקלייס סנטר. אחרי שלושה רבעים צמודים, האורחים מהמערב הצליחו לברוח בזכות רבע אחרון של 21:34.

דונטה דיווינצ'נזו (25 נקודות) וג’יידן מקדניאלס (22) הובילו את המנצחת, כאשר נאז רידס הוסיף 21, ג'וליוס רנדל רשם טריפל דאבל נהדר של 19 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים ורודי גובר הוסיף דאבל דאבל של 15 נקודות (ב0100 מהשדה) ו-12 ריבאונדים. מנגד, בנטס, שהיו ללא מייקל פורטר ג’וניור, קאם תומאס היה המוביל עם 25 נקודות. ניק קלקסטון קלע 19, נואה קלאוני הוסיף 15 וזאיר וויליאמס 14.