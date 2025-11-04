קאלו היה מאוכזב, מיכה צפוי לקבל הארכת חוזה

אכזבה עצומה בבית”ר ירושלים אחרי ההפסד להפועל באר שבע. מיגל סילבה היה המצטיין במגרש והשאיר את הקבוצה מהבירה רלוונטית עד לדקות הסיום ועם אפשרות לצאת לפחות עם נקודה, אך החמצות של שחקניה, בעיקר ב-20 הדקות האחרונות של המשחק, חתמו את התוצאה, 1:0 למחזיקת הגביע.

“בחצי הראשון, אם לא מיגל סילבה זה 4:0 לבאר שבע, החצי השני היה בשליטה שלנו, אבל לא תרגמנו את המצבים לשערים, זו הייתה הבעיה שלנו במשחק”, אומרים בבית”ר ירושלים.

ההפסד לבאר שבע פתח פער של שבע נקודות מהמקום הראשון. נכון, זה רק המחזור התשיעי, אבל הפער הזה יכול להיות משמעותי בכל הקשור למאבקי הצמרת ובבית”ר יודעים שעוד הפסד למכבי תל אביב במחזור הקרוב ומאבק על תואר האליפות יהיה בגדר חלום.

מיגל סילבה. תפס משחק גדול (רדאד ג'בארה)

חסרונו של לוקה גדראני הורגש אתמול. בית”ר הייתה חשופה בהגנה, באר שבע הגיעה ללא מעט מצבים ובנס המחצית לא הסתיימה בתוצאה גבוהה יותר. הבלם יטוס לגאורגיה כדי לעבור שיקום מהפציעה בברך במטרה לחזור אחרי הפגרה לסגל. אפרופו פגרה, במהלכה, בית”ר תצא למחנה אימון באילת כחלק משמירה על כושר והכנות לקראת החזרה לליגה בסוף נובמבר.

בחזרה למשחק אתמול. ג’ונובוסקו קאלו, שלא הצליח להבקיע ולבוא לידי ביטוי, היה מאוד מאוכזב מעצמו ובבית”ר ניסו לעודד אותו. “הייתי קרוב, ליד, לא הלך לי, אני כועס על עצמי”, אמר קאלו לשחקנים בחדר ההלבשה.

ברק יצחקי מודאג (רדאד ג'בארה)

מאמן הקבוצה, ברק יצחקי, התייחס לשער שכבשה באר שבע: "אחרי הבעיטה של אצילי, הכדור היה בתוך הרחבה, קאלו הוריד פחות טוב לירדן כהן ואליאל פרץ יצא להתקפה עם הצעדים הארוכים שלו, אפילו צעקתי לירדן כהן לעצור אותו בפאול, אבל זה היה מאוחר מדי. זאת הייתה התקפה מתפרצת קטלנית. היו לנו משחקים הרבה פחות טובים שניצחנו, הקהל רואה שאנחנו מנסים לייצר כדורגל חיובי ושמח והם יודעים להעריך. 12 שנים? יהיו עוד הזדמנויות לנצח את באר שבע בטדי".

דור מיכה, שהיה מהטובים ביותר בקבוצה במשחק אתמול מסיים חוזה ובמועדון מהבירה כבר מדברים על כך שחייבים כבר עכשיו לשבת עם השחקן על העונה הבאה לפני שקבוצות אחרות יקפצו על המציאה.