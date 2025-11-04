יום שלישי, 04.11.2025 שעה 08:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

קאלו היה מאוכזב, מיכה צפוי לקבל הארכת חוזה

חלוץ בית"ר ירושלים לחבריו בחדר ההלבשה אחרי ה-1:0 לב"ש: "כועס על עצמי". בבירה יודעים שצריך להזדרז עם החתמת הקשר. גדראני יעבור שיקום בגיאורגיה

|
ג'ונבוסקו קאלו מול ג'יבריל דיופ (רדאד ג'בארה)
ג'ונבוסקו קאלו מול ג'יבריל דיופ (רדאד ג'בארה)

אכזבה עצומה בבית”ר ירושלים אחרי ההפסד להפועל באר שבע. מיגל סילבה היה המצטיין במגרש והשאיר את הקבוצה מהבירה רלוונטית עד לדקות הסיום ועם אפשרות לצאת לפחות עם נקודה, אך החמצות של שחקניה, בעיקר ב-20 הדקות האחרונות של המשחק, חתמו את התוצאה, 1:0 למחזיקת הגביע.

“בחצי הראשון, אם לא מיגל סילבה זה 4:0 לבאר שבע, החצי השני היה בשליטה שלנו, אבל לא תרגמנו את המצבים לשערים, זו הייתה הבעיה שלנו במשחק”, אומרים בבית”ר ירושלים.

ההפסד לבאר שבע פתח פער של שבע נקודות מהמקום הראשון. נכון, זה רק המחזור התשיעי, אבל הפער הזה יכול להיות משמעותי בכל הקשור למאבקי הצמרת ובבית”ר יודעים שעוד הפסד למכבי תל אביב במחזור הקרוב ומאבק על תואר האליפות יהיה בגדר חלום. 

מיגל סילבה. תפס משחק גדול (רדאד גמיגל סילבה. תפס משחק גדול (רדאד ג'בארה)

חסרונו של לוקה גדראני הורגש אתמול. בית”ר הייתה חשופה בהגנה, באר שבע הגיעה ללא מעט מצבים ובנס המחצית לא הסתיימה בתוצאה גבוהה יותר. הבלם יטוס לגאורגיה כדי לעבור שיקום מהפציעה בברך במטרה לחזור אחרי הפגרה לסגל. אפרופו פגרה, במהלכה, בית”ר תצא למחנה אימון באילת כחלק משמירה על כושר והכנות לקראת החזרה לליגה בסוף נובמבר. 

בחזרה למשחק אתמול. ג’ונובוסקו קאלו, שלא הצליח להבקיע ולבוא לידי ביטוי, היה מאוד מאוכזב מעצמו ובבית”ר ניסו לעודד אותו. “הייתי קרוב, ליד, לא הלך לי, אני כועס על עצמי”, אמר קאלו לשחקנים בחדר ההלבשה. 

ברק יצחקי מודאג (רדאד גברק יצחקי מודאג (רדאד ג'בארה)

מאמן הקבוצה, ברק יצחקי, התייחס לשער שכבשה באר שבע: "אחרי הבעיטה של אצילי, הכדור היה בתוך הרחבה, קאלו הוריד פחות טוב לירדן כהן ואליאל פרץ יצא להתקפה עם הצעדים הארוכים שלו, אפילו צעקתי לירדן כהן לעצור אותו בפאול, אבל זה היה מאוחר מדי. זאת הייתה התקפה מתפרצת קטלנית. היו לנו משחקים הרבה פחות טובים שניצחנו, הקהל רואה שאנחנו מנסים לייצר כדורגל חיובי ושמח והם יודעים להעריך. 12 שנים? יהיו עוד הזדמנויות לנצח את באר שבע בטדי".

דור מיכה, שהיה מהטובים ביותר בקבוצה במשחק אתמול מסיים חוזה ובמועדון מהבירה כבר מדברים על כך שחייבים כבר עכשיו לשבת עם השחקן על העונה הבאה לפני שקבוצות אחרות יקפצו על המציאה.

דור מיכה בפעולה (רדאד גדור מיכה בפעולה (רדאד ג'בארה)
