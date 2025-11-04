הפועל ב"ש השיגה ניצחון שכולו הצהרת כוונות

אחרי הניצחון הקטן 0:1 על מכבי בני ריינה במחזור הקודם, הפועל באר שבע המשיכה את המומנטום אבל הפעם עשתה את זה בענק. האדומים גברו אמש (שני) 0:1 על בית"ר ירושלים באצטדיון טדי המלא, וחזרו למקום הראשון לאחר שבבוקר הורדו על ידי החלטת בית הדין של ההתאחדות לכדורגל בעקבות אירועי הדרבי.

איציק כלפי ודובב גבאי מסכם ניצחון שני ברציפות של הפועל באר שבע, שעמדה בלחץ גדול וחזרה הביתה עם ניצחון יוקרתי. דובב באמירה נחרצת על איגור זלאטנוביץ, המצטיין של כל אחד, ההישג של דן ביטון וההצהרה שבאר שבע שולחת לליגה.

עוד בפרק - שינוי המערך בסוף לא עשה טוב, האם קינגס קאנגווה יוכל לשחק נגד מכבי תל אביב בדצמבר, הוויכוח לגבי החיזוק שהקבוצה צריכה לעשות בינואר, האם הודעת בית הדין של ההתאחדות הלחיצה את השחקנים, הכנות לאשדוד בשבת ועוד. האזנה נעימה!