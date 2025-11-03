נקודה למחשבה: אוביידו ואוססונה נפרדו ב-0:0

הליגה הספרדית המשיכה הערב (שני), כאשר המחזור ה-11 ננעל עם המשחק האחרון, כשקבוצות התחתית, אוביידו ואוססונה, נפרדו ב-0:0.

שתי הקבוצות, ששקועות עמוק בתחתית, קיוו להשיג ניצחון ולהצליח לברוח מהקו האדום, אך השער המיוחל לא הגיע באף צד, זאת למרות מספר הזדמנויות למסגרת של האדומים-כחולים, כששני המועדונים יכולים להיות בהחלט לא מרוצים מהנקונדה.

אוססונה, שנמצאת במקום ה-15 הגיעה אחרי שלושה הפסדים רצופים, כשהיא עצרה את הרצף השלילי, אך סיימה רק בתיקו לא מספיק מבחינתה ותקווה לחזור לנצח במחזור הבא מול סביליה. מנגד, אוביידו מתחת לקו האדום במקום ה-19 ובשבוע הבא מחכה לה מפגש קשה מול אתלטיק בילבאו.