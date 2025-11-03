סנדרלנד רביעית באנגליה אחרי 1:1 מול אברטון

המחזור ה-10 בפרמייר ליג ננעל לו היום (שני) לאחר שקיבלנו משחק בין סנדרלנד לאברטון. שתי הקבוצות נפרדו ב-1:1 באצטדיון האור וחלקו נקודות. חניכיו של דייויד מויס רשמו משחק שלישי ברציפות ללא ניצחון ונראה כי הם בתחילתו של משבר.

במחצית הראשונה היו אלה המארחים שהחזיקו יותר בכדור, אך הטופיז היו אלה שהפתיעו את יריביהם, הבקיעו את השער הראשון בדקה ה-15 מרגליו של לימאן אנדייה ועלו על לוח התוצאות ראשונים.

במחצית השנייה, המארחים המשיכו לשלוט בכדור ואף הצליחו לבעוט יותר לשער של ג’ורדן פיקפורד האנגלי. דקה לאחר פתיחת המחצית השנייה, גראניט ג’אקה, הרכש הגדול של הקבוצה מצפון אנגליה, היה זה שכבש את שער השוויון והצליח להרגיע את מאמנו. לבסוף, המשחק נגמר ב-1:1.

במחזור הבא, סנדרלנד תארח את ארסנל, מוליכת הליגה, למשחק צמרת קשה. בצד השני של המתרס, אברטון תחזור הביתה על מנת לארח את פולהאם ותנסה להשיג ניצחון ראשון לאחר שלושה משחקים רצופים שלא לקחה את שלוש הנקודות.