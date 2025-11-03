ר"ג נותרה מושלמת וחגגה עם 64:96 אצל רמלה

מחזור נוסף בליגת העל בכדורסל נשים שוחק לו היום (שני) עם מספר תוצאות מעניינות, כשבמוקד רמת גן ממשיכה להוביל את הטבלה אחרי 64:96 על רמלה. בנוסף, הפועל ירושלים גברה 81:94 על הפועל ב”ש, מכבי בנות אשדוד ניצחה את פתח תקווה, מכבי כרמיאל בית הכרם חגגה על מכבי חיפה והפועל ראשון לציון נכנעה לאליצור חולון.

אליצור רמלה – עירוני רמת גן 96:64

רמת גן ללא הפסד מתחילת העונה וניצחה בצורה מאוד מרשימה ברמלה. חתוקאי להטה עם 3 שלשות מתוך 4 ניסיונות וסך הכל 18 נקודות ו-4 חטיפות. רמלה עם 20 איבודים במהלך המשחק ורק 4 שלשות מתוך 23 ניסיונות לעומת 16 שלשות לרמת גן מתוך 24.

קלעו לרמלה: עדן רוטברג (5 ריבאונדים) 17 נקודות, צ׳לסי נלסון (9 ריבאונדים) 16 נקודות, שרדינה גרין 8 נקודות, מאי רווח וקירה למברט (6 אסיסטים) 7 נקודות כ״א, ליאור גרזון 4 נקודות, אופיר קירשטיין 3 נקודות, מיקיה הריגן 2 נקודות.

קלעו לרמת גן: ויקטוריה ויויאנס (8 ריבאונדים) 24 נקודות, אליס חתוקאי 18 נקודות, אימארי תומס (6 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 15 נקודות, שיר תירוש (5 אסיסטים) 13 נקודות, גילי אייזנר (5 אסיסטים) 12 נקודות, פאולה סטרוטמן 10 נקודות, קסניה קוזמינה 4 נקודות.

הפועל ב”ש – הפועל ירושלים 94:81

קלעו לבאר שבע/דימונה: אבינה ווסטברוק (6 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 35 נקודות, דסטני הארדן 12 נקודות, אופק טלקר 8 נקודות, טטיאנה יורקביצ’וס (9 ריבאונדים) וניקה באריץ (5 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 7 נקודות כ״א, מאי בייקו ושדא כנעאן 6 נקודות כ״א.

קלעו לירושלים: מיכאלה לזיץ’ (7 ריבאונדים, 10 אסיסטים) 32 נקודות, זיומארה מוריסון (10 ריבאונדים) 19 נקודות, סוואנה ווילקינסון (18 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 14 נקודות, אניה פוקס-רובטין 13 נקודות, נועה מגד 9 נקודות, ירדן דנן 4 נקודות, ג’וי אוסיגוואי 2 נקודות, מיה לויד 1 נקודה.

מכבי בנות אשדוד – פתח תקווה 61:82

החניכות של שירה העליון חזרו לעצמן עם תצוגת הגנה נהדרת. מלשקה כיכבה עם 21 נק ב-71 אחוז מהשדה, 7 ריבאונדים ו-6 אסיסטים והובילה את אשדוד במדד הניקוד.

קלעו לאשדוד: קסניה מלשקה (7 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 21 נקודות, סטפני וואטס (5 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 17 נקודות, סטאשה קארי (7 ריבאונדים) 13 נקודות, הדר חדד ומיליצה יובנוביץ (8 ריבאונדים ) 10 נקודות כ״א, דור סער 8 נקודות, מאיה זילברשלג 3 נקודות.

קלעו לפתח תקווה: ג’סמין פולארד (14 ריבאונדים) 17 נקודות, ספרקל טיילור (6 ריבאונדים) 14 נקודות, בויאנה קובסביץ 11 נקודות, יובאנה פאשיץ’ 8 נקודות, נועה וואשדי 7 נקודות, מאי דיין 4 נקודות.

מכבי כרמיאל בית הכרם – מכבי חיפה 69:76

העולה החדשה המשיכה בעונה נהדרת וניצחה בזכות רבע אחרון של מאבק נחוש על כל כדור. 12 נקודות לכרמיאל במתפרצת האהובה על השחקניות ו-17 נקודות מאיבודי חיפה, לעומת 8 בלבד במתפרצת לחיפה ו-8 מאיבודי כרמיאל.

קלעו לכרמיאל בית הכרם: אריאל הירן (5 ריבאונדים, 5 אסיסטים) ואלישיה ג’נקינס (10 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 18 נקודות, ניצן עמר 12 נקודות, סופיה גומז ואופיר לביא 11 נקודות כ״א, קטרינה ווצ׳קוביץ׳ 4 נקודות, יעל טויטו 2 נקודות.

קלעו לחיפה: שאיין סלרס 31 נקודות, טיאה פרסלי 14 נקודות, כריסטינה היגינס (10 ריבאונדים) 10 נקודות, נור כיוף (7 אסיסטים) ואמליה רמביסווסקה 5 נקודות כ״א, בטי מונונגה (9 ריבאונדים) ומיקה ינאי 2 נקודות כ״א.

אליצור חולון – הפועל ראשון לציון 71:89

משחק רע מאוד של ראשון לציון אחרי שני ניצחונות משמעותיים. חולון הצליחה במשחק התקפה מוצלח או הגנה חלשה של ראשון. ברון הצטיינה עם 25 נק’, 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים ו-4 חטיפות.

שחקניות חולון חוגגות (לירון מולדובן, באדיבות המנהלת)

עוד קלעו לחולון: ריצ׳רדסון 17 נק 14 ריבאונדים 4 אסיסטים, וטורי 13 נק’, ג׳וזף 13 נק’, ליטלפילד 13 נק’.

לראשון: קריסטין לין 18 נק’, יינג 11 נק’, בוגיצ׳ביץ׳ 10, ציפל 9 נק’ (7 ריבאונדים), יצחקי 9 נק’ (8 אסיסטים).