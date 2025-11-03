יום שלישי, 04.11.2025 שעה 00:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
עוד טורים של עמית בן שושן
הקישור בבית"ר רך וחסר אנרגיה20/10/2025 | 17 תגובות
למעט 20 דקות, בית"ר לא הופיעה15/09/2025 | 26 תגובות
חיפה לא תהווה איום על הגדולות31/08/2025 | 23 תגובות
עם 2-3 חיזוקים בית"ר יכולה לרוץ לאליפות14/08/2025 | 18 תגובות
טורי דעה נוספים
חיפה לוזרים, קבוצה של מפסידנים
איציק אהרונוביץ
01/11/2025 | 179 תגובות
גמר במעמד צד אחד של בית"ר
אבי נמני
28/10/2025 | 25 תגובות
בכר חזר על טעויות, חיפה בנויה לפלייאוף התחתון
איציק אהרונוביץ
25/10/2025 | 109 תגובות
הקישור בבית"ר רך וחסר אנרגיה
עמית בן שושן
20/10/2025 | 17 תגובות
עמית בן שושן

בית"ר התקשתה עם הלחץ של ב"ש בחצי הראשון

עמית בן שושן בטור אישי ל-ONE: הירושלמים פתחו את המשחק בהססנות, עם הנעת כדור לא מדויקת, כאשר קוז'וק ושחקניו הגיעו מוכנים והשיגו שלוש נקודות

אצטדיון טדי לבש חג הערב (שני), כשבית״ר ירושלים אירחה את הפועל באר שבע לקרב לוהט במסגרת ליגת העל. הקהל הירושלמי הגיע בהמוניו, יצר אווירה מחשמלת וסיפק תצוגת עידוד מרהיבה מהדקה הראשונה ועד האחרונה, אך למרות התמיכה האדירה, הקבוצה הביתית לא הצליחה למנוע מהאדומים של באר שבע לחגוג ניצחון חשוב במשחק חוץ קשה.

בית״ר פתחה את המשחק בהססנות, עם הנעת כדור לא מדויקת בקו האחורי, שאפשרה לבאר שבע להשתלט במהירות על מרכז המגרש ולשלוט בקצב המשחק. לוקאס ונטורה, אליאל פרץ ודן ביטון ניהלו את העניינים בצורה שקטה ומדויקת, בעוד בית״ר התקשתה להתמודד עם הלחץ הגבוה והמעברים המהירים של היריבה.

מספר איבודי כדור מסוכנים בצד הירושלמי הובילו למצבים קורצים לבאר שבע, אך מיגל סילבה, השוער המצטיין של בית״ר, הציל פעם אחר פעם ושמר על שער נקי לאורך דקות ארוכות. שער היתרון של באר שבע הגיע בעקבות איבוד קריטי של ג’ונבוסקו קאלו ברחבת היריבה, איבוד שנוצל עד תום עם מתפרצת קטלנית וסיום מדויק לרשת של סילבה.

מיגל סילבה. תפס משחק גדול (רדאד גמיגל סילבה. תפס משחק גדול (רדאד ג'בארה)

למרות ששתי הקבוצות עלו במערך זהה, המשחק נטה לטובת באר שבע, בעוד בית״ר ניסתה לעקוץ במתפרצות. שתי הזדמנויות מצוינות של הצהובים-שחורים נעצרו רק בקורה, כשהמזל שוב לא היה לצדם.

במחצית השנייה ביצע ברק יצחקי חילוף כפול שהכניס אנרגיה חדשה למגרש. בית״ר השתחררה מהלחץ, החלה ליזום והגיעה למספר מצבים מסוכנים, אך באר שבע ידעה להגיב עם מתפרצות חדות בהובלת דן ביטון וקינגס קאנגווה.

דן ביטון. עוד משחק, עוד שער שכבש (אורן בן חקון)דן ביטון. עוד משחק, עוד שער שכבש (אורן בן חקון)

האדומים שמרו על היתרון עד הסיום, למרות לחץ כבד של בית״ר בדקות האחרונות ועידוד בלתי פוסק מצד הקהל הירושלמי, שדחף את קבוצתו באמונה עד הרגע האחרון.

הפועל באר שבע הגיעה מוכנה, שיחקה באגרסיביות, ביטחון ויעילות, והשיגה שלוש נקודות יקרות באחד המגרשים הקשים בליגה. בצד השני, בית״ר יכולה לקחת איתה בעיקר את המחצית השנייה ואת היכולת המרשימה של מיגל סילבה ודור מיכה, שהיו נקודות האור במשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתיתספורט אחר חדשות
טניס
גלישת גלים
בריאות וכושר
האזור המוטורי
כדוריד
כדורעף
כדורשת
ג'ודו
שייט
גלישת רוח
אופניים
אתלטיקה/התעמלות
שחייה
טאקוונדו / אגרוף
ספורט אמריקני / NFL
ספורט בקהילה
ענפי ספורט אילת
התאחדות בתי הספר
המשחקים הפראלימפיים
ONE CHAMPIONSHIP