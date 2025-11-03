בית"ר התקשתה עם הלחץ של ב"ש בחצי הראשון

אצטדיון טדי לבש חג הערב (שני), כשבית״ר ירושלים אירחה את הפועל באר שבע לקרב לוהט במסגרת ליגת העל. הקהל הירושלמי הגיע בהמוניו, יצר אווירה מחשמלת וסיפק תצוגת עידוד מרהיבה מהדקה הראשונה ועד האחרונה, אך למרות התמיכה האדירה, הקבוצה הביתית לא הצליחה למנוע מהאדומים של באר שבע לחגוג ניצחון חשוב במשחק חוץ קשה.

בית״ר פתחה את המשחק בהססנות, עם הנעת כדור לא מדויקת בקו האחורי, שאפשרה לבאר שבע להשתלט במהירות על מרכז המגרש ולשלוט בקצב המשחק. לוקאס ונטורה, אליאל פרץ ודן ביטון ניהלו את העניינים בצורה שקטה ומדויקת, בעוד בית״ר התקשתה להתמודד עם הלחץ הגבוה והמעברים המהירים של היריבה.

מספר איבודי כדור מסוכנים בצד הירושלמי הובילו למצבים קורצים לבאר שבע, אך מיגל סילבה, השוער המצטיין של בית״ר, הציל פעם אחר פעם ושמר על שער נקי לאורך דקות ארוכות. שער היתרון של באר שבע הגיע בעקבות איבוד קריטי של ג’ונבוסקו קאלו ברחבת היריבה, איבוד שנוצל עד תום עם מתפרצת קטלנית וסיום מדויק לרשת של סילבה.

מיגל סילבה. תפס משחק גדול (רדאד ג'בארה)

למרות ששתי הקבוצות עלו במערך זהה, המשחק נטה לטובת באר שבע, בעוד בית״ר ניסתה לעקוץ במתפרצות. שתי הזדמנויות מצוינות של הצהובים-שחורים נעצרו רק בקורה, כשהמזל שוב לא היה לצדם.

במחצית השנייה ביצע ברק יצחקי חילוף כפול שהכניס אנרגיה חדשה למגרש. בית״ר השתחררה מהלחץ, החלה ליזום והגיעה למספר מצבים מסוכנים, אך באר שבע ידעה להגיב עם מתפרצות חדות בהובלת דן ביטון וקינגס קאנגווה.

דן ביטון. עוד משחק, עוד שער שכבש (אורן בן חקון)

האדומים שמרו על היתרון עד הסיום, למרות לחץ כבד של בית״ר בדקות האחרונות ועידוד בלתי פוסק מצד הקהל הירושלמי, שדחף את קבוצתו באמונה עד הרגע האחרון.

הפועל באר שבע הגיעה מוכנה, שיחקה באגרסיביות, ביטחון ויעילות, והשיגה שלוש נקודות יקרות באחד המגרשים הקשים בליגה. בצד השני, בית״ר יכולה לקחת איתה בעיקר את המחצית השנייה ואת היכולת המרשימה של מיגל סילבה ודור מיכה, שהיו נקודות האור במשחק.