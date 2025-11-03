יום חמישי, 06.11.2025 שעה 02:13
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5343-3194אליצור נתניה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

קטש: כרגע צריך לעשות את המיטב עם מה שיש

מאמן מכבי ת"א דיבר אחרי ה-81:84 על ר"ג: "אני אוהב את השחקנים שלי. מי שעל המגרש צריך להבין שיש לו מחויבות". על המשחק: "לא משהו שנותן ביטחון"

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

אחרי משחק צמוד ולא פשוט, מכבי תל אביב נותרה מושלמת בליגה, אחרי שהצליחה לנצח הערב (שני) 81:84 את מכבי רמת גן. רומן סורקין ולוני ווקר הובילו את הצהובים, ואחרי המשחק המאמן שלהם, עודד קטש, דיבר על התחושות.

על האוהדים: “מרגש. מתגעגעים להיות פה. בלעדיי האנרגיות שלהם לא בטוח שהיינו מנצחים. קבוצות מגיעות ומרגישות שאין להם מה להפסיד, והמספרים בסוף מדברים. באיזשהו שלב אחרי הרבע הראשון שהיה שערורייתי מבחינתנו, הם (ר”ג) צברו ביטחון. אהבתי את התגובה של השחקנים”.

קטש:״צריכים ללמוד את הלקח כאילו הפסדנו״

איך שהמשחק התפתח: “זה עניין של ניסיון והבנה. חסר לנו להיות יותר אגרסיביים ומרוכזים. זה לא תמיד קל לעשות את זה, בטח אחרי שבוע כפול. כל מי שעל המגרש יש לו מחויבות. ברבע הראשון נתנו להם להרגיש מאוד נוח. חפרנו בור ויצאנו ממנו, זה לא משהו שנותן ביטחון להמשך. צריך ללמוד מזה”.

רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)

על המשחק נגד מונאקו: “יש דברים שלא נצליח לתקן. כשבאים לשחק נגד קבוצה אגרסיבית כמו מונאקו אנחנו צריכים להיות גם כאלה. אם נצליח להגיע לרמה הזאת אולי נשמור לעצמנו סיכוי לנצח את המשחק. הם קבוצה מאוד הגנתית וזה עוד מבחן עבורנו”. 

על מצב הסגל והאם הוא רוצה שחקנים חדשים: “אני לא יודע, גם בשבילי ובשביל כולנו, אני לא יכול לחזור על אותם תשובות. בשלב הזה צריך לעשות את המיטב עם מה שיש. אני אוהב את השחקנים שלי. הבעיה האחרונה זה ששחקנים לא רוצים. ביורוליג בניגוד למקומות אחרים כל פוזשן וכל משחק חשוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */