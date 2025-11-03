קטש: כרגע צריך לעשות את המיטב עם מה שיש

אחרי משחק צמוד ולא פשוט, מכבי תל אביב נותרה מושלמת בליגה, אחרי שהצליחה לנצח הערב (שני) 81:84 את מכבי רמת גן. רומן סורקין ולוני ווקר הובילו את הצהובים, ואחרי המשחק המאמן שלהם, עודד קטש, דיבר על התחושות.

על האוהדים: “מרגש. מתגעגעים להיות פה. בלעדיי האנרגיות שלהם לא בטוח שהיינו מנצחים. קבוצות מגיעות ומרגישות שאין להם מה להפסיד, והמספרים בסוף מדברים. באיזשהו שלב אחרי הרבע הראשון שהיה שערורייתי מבחינתנו, הם (ר”ג) צברו ביטחון. אהבתי את התגובה של השחקנים”.

קטש:״צריכים ללמוד את הלקח כאילו הפסדנו״

איך שהמשחק התפתח: “זה עניין של ניסיון והבנה. חסר לנו להיות יותר אגרסיביים ומרוכזים. זה לא תמיד קל לעשות את זה, בטח אחרי שבוע כפול. כל מי שעל המגרש יש לו מחויבות. ברבע הראשון נתנו להם להרגיש מאוד נוח. חפרנו בור ויצאנו ממנו, זה לא משהו שנותן ביטחון להמשך. צריך ללמוד מזה”.

רומן סורקין מטביע (רועי כפיר)

על המשחק נגד מונאקו: “יש דברים שלא נצליח לתקן. כשבאים לשחק נגד קבוצה אגרסיבית כמו מונאקו אנחנו צריכים להיות גם כאלה. אם נצליח להגיע לרמה הזאת אולי נשמור לעצמנו סיכוי לנצח את המשחק. הם קבוצה מאוד הגנתית וזה עוד מבחן עבורנו”.

על מצב הסגל והאם הוא רוצה שחקנים חדשים: “אני לא יודע, גם בשבילי ובשביל כולנו, אני לא יכול לחזור על אותם תשובות. בשלב הזה צריך לעשות את המיטב עם מה שיש. אני אוהב את השחקנים שלי. הבעיה האחרונה זה ששחקנים לא רוצים. ביורוליג בניגוד למקומות אחרים כל פוזשן וכל משחק חשוב”.