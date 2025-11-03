"עם כפר שלם הייתי בפער גדול ולא עלינו ליגה"

זה הלך קשה, אך מכבי פתח תקוה הצליחה לרשום הערב (שני) ניצחון שישי ברציפות, הפעם 0:1 על הפועל רעננה משער של עידו כהן ובכך פתחה פער מהמקום השלישי ועשתה עוד צעד חשוב בדרך לעליית ליגה פוטנציאלית.

המאמן נועם שהם דיבר אחרי הניצחון: “אנחנו יודעים שבליגה הזאת לא יהיה לנו קל בכל משחק. גם בעפולה עשינו את זה קשה. ברגע שאנחנו מגיעים למצבים שלנו ומחמיצים, אז באופן טבעי שהמשחק מגיע לסוף אנחנו נלחצים. אנחנו קבוצה שיש לה מטרות, שרוצה לעלות ליגה וגם אנחנו קבוצה שעבדה מאוד קשה במשך 11 מחזורים”.

ההפסד לדימונה בגביע: “זה לא יושב בראש. אם לא היינו רוצים או לא מחויבים אז זה היה יושב טוב. אני אמרתי לשחקנים שמשחק כזה קורה אחת למאתיים שנה. זה קרה לנו לצערי, אבל בסופו של עניין רצינו לעבור שלב, אמרתי כל הכבוד לדימונה ובסוף המטרה שלנו בסוף העונה היא לעלות ליגה. אין לנו מטרה אחרת”.

שחקני מכבי פ"ת חוגגים (שחר גרוס)

הפער בצמרת: “יש פה שחקנים מאוד מחויבים וגם יש דוגמאות מהשנה שעברה. עם כפר שלם אחרי סיבוב אחד הייתי עם 11 או 12 נקודות פור מהמקום השלישי ולא עלינו ליגה. רמת גן היו מקום שני בסוף הסיבוב הראשון ובסוף לא עלו ליגה. יש הרבה דוגמאות, אסור להוריד את הרגל מהגז. אנחנו צריכים להמשיך לעבוד קשה וחזק להיות נחושים”.

“אנחנו צריכים לאושש טיפה את הפצועים שלנו, נבוא לנוף הגליל וזה מה שמעניין אותי עכשיו, לא מעניין אותי אחרי ולא לפני. יש לנו משימה ביום שישי מול נוף הגליל. שוב פעם, לא יהיה קל כי אין קל בליגה הזאת. נצטרך להביא שלוש נקודות ולנוח קצת”.

עידו כהן והשחקנים חוגגים (שחר גרוס)

“עשינו כבר קרב קצוות כזה מול עפולה. בליגה הזאת אין קרב קצוות. עפולה מסוגלת לנצח את בני יהודה ויכולה לבוא קבוצה מהתחתית ולנצח כל קבוצה. היום חדרה באה למכבי הרצליה ועשתה 2:2. בסוף הפערים נורא קטנים בליגה הזאת. אני מחשיב את כל הקבוצות בליגה הזאת באותה רמה”.

המשחק מול נוף הגליל: ''אנחנו נבוא רעננים לקחת את הנקודות ולאושש את השחקנים. נרצה לעבוד על דברים חדשים שאנחנו רוצים להכניס, כי בסוף קבוצות לומדות אותנו. נצטרך להביא דברים חדשים אחרי הפגרה המאולצת הזאת ולבוא רעננים ופרשים”.