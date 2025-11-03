יום שלישי, 04.11.2025 שעה 00:52
כדורגל ישראלי

"מבקש לראות בדו"ח הסודי את שמו של זוהר”

במהלך הדיון בפרשה המסעירה שהתפוצצה "יד לוחצת יד" עלה שמו של שר הספורט מיקי זוהר, כשסנגורו של יו"ר ההסתדרות דרש לעיין במסמך החסוי בו נזכר שמו

|
שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)
שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

בדיון שנערך היום (שני) בבית משפט השלום בראשון לציון בפני סגנית הנשיאה, דורית סבן נוי, בפרשת "יד לוחצת יד" שהתפוצצה הבוקר עם גל מעצרים רחב של בכירים, עלה שמו של שר התרבות והספורט, מיקי זוהר.

עו"ד מיכה פטמן, המייצג את יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, ביקש במהלך הדיון מבית המשפט לעיין בדו"ח הסודי של היחידה החוקרת ואמר: "אני מבקש לראות בדו"ח הסודי את שמו של מיקי זוהר".

פטמן טען כי מעצרו של בר דוד, שהוארך בשמונה ימים, אינו מוצדק וכי מדובר באדם מבוגר וחולה, שמשתף פעולה באופן מלא עם החוקרים. לדבריו, אין כל ראיה הקושרת אותו לטובות הנאה או לעבירות פליליות.

ארנון בר דוד (ראובן שוורץ)ארנון בר דוד (ראובן שוורץ)

עוד ציין עו"ד פטמן כי בהתכתבויות בין בר דוד למיקי זוהר אין כל עדות להתערבות פסולה: “בהתכתבות עם מיקי זוהר, ניתן לראות התכתבויות רבות עם גבאי שהוא מבקש לעזור לו, החשוד לא עונה, לא מתעלם, הוא לא מתעסק בזה. יש לו מיליון עובדים על הראש והוא לא מתעסק בזה. אם יש להם שקר שיציגו שקר, איפה הכסף? אין. אין טובות הנאה, זה חקירה שאין בינה לבין הרוח שמוציא גבאי והרושם שהוא עושה בקשרים שלו ואיך שהוא מנפנף בהם, אין קשר עובדתי למציאות".

