"במחצית השנייה היינו עדיפים בהרבה על ב"ש"

בית”ר ירושלים קיוותה לנצל את המומנטום לאחר הזכייה בגביע הטוטו, אך לצערה היא לא הצליחה להתעלות הערב (שני) והפסידה 1:0 להפועל באר שבע באצטדיון טדי.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה ברק יצחקי דיבר: “במחצית השנייה היינו עדיפים בהרבה על הפועל באר שבע. במחצית הראשונה לא היינו במשחק, לא יצרנו מצבים והם שלטו בקצב המשחק. במחצית השנייה חבל, בסוף לא הצלחנו להבקיע, יצרנו מצבים והזדמנויות והיינו טובים יותר. לא חושב שהגיע לנו להפסיד, הם עשו את העבודה וניצחו ואנחנו מאוכזבים”.

בנוגע לאיבודים בשליש ההגנתי של הקבוצה הוסיף: “הרבה פעמים יצאנו בצורה טובה קדימה. בסוף עובדים על הדברים האלה מדי יום ואני דורש מהשחקנים להניע את הכדור. אין מה לעשות יש בזה סיכון. ידענו שאם נעביר את המשחק מצד לצד נוכל להביך את באר שבע. לפעמים יש חוסר ריכוז ומאבדים את הכדור, לפעמים כשיצאנו מהלחץ ידענו ”.

שחקני בית"ר ירושלים יורדים מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

המאמן המשיך: “אנחנו עדיין בתחילת העונה. נכון ששני המשחקים הקרובים יכולים לתת תמונה ברורה. אני מאוכזב מהמשחק אבל מרוצה מאוד מהמחצית השנייה. אפשר לקשר את זה למשחק גביע שלא היינו במשחק אולי חצי שעה. בסוף התוצאה מאכזבת”.

מיגל סילבה דיבר אחרי מאמנו: “אני חושב שזה היה משחק טוב שלנו. המחצית השנייה הייתה בעיקר בשליטתנו. אנחנו לוקחים דברים חיוביים מהיום. אנחנו עובדים טוב. היו רגעים שהתקשינו, אני מאמין בהגנה שלי”.