ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"במחצית השנייה היינו עדיפים בהרבה על ב"ש"

ברק יצחקי נותר מתוסכל לאחר ההפסד לדרומיים: "יצרנו מצבים והיינו טובים יותר, אנחנו מאוכזבים. ידענו שאם נעביר את המשחק מצד לצד נוכל להביך אותם"

ברק יצחקי מודאג (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי מודאג (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים קיוותה לנצל את המומנטום לאחר הזכייה בגביע הטוטו, אך לצערה היא לא הצליחה להתעלות הערב (שני) והפסידה 1:0 להפועל באר שבע באצטדיון טדי.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה ברק יצחקי דיבר: “במחצית השנייה היינו עדיפים בהרבה על הפועל באר שבע. במחצית הראשונה לא היינו במשחק, לא יצרנו מצבים והם שלטו בקצב המשחק. במחצית השנייה חבל, בסוף לא הצלחנו להבקיע, יצרנו מצבים והזדמנויות והיינו טובים יותר. לא חושב שהגיע לנו להפסיד, הם עשו את העבודה וניצחו ואנחנו מאוכזבים”.

בנוגע לאיבודים בשליש ההגנתי של הקבוצה הוסיף: “הרבה פעמים יצאנו בצורה טובה קדימה. בסוף עובדים על הדברים האלה מדי יום ואני דורש מהשחקנים להניע את הכדור. אין מה לעשות יש בזה סיכון. ידענו שאם נעביר את המשחק מצד לצד נוכל להביך את באר שבע. לפעמים יש חוסר ריכוז ומאבדים את הכדור, לפעמים כשיצאנו מהלחץ ידענו ”.

שחקני בית"ר ירושלים יורדים מאוכזבים (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים יורדים מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

המאמן המשיך: “אנחנו עדיין בתחילת העונה. נכון ששני המשחקים הקרובים יכולים לתת תמונה ברורה. אני מאוכזב מהמשחק אבל מרוצה מאוד מהמחצית השנייה. אפשר לקשר את זה למשחק גביע שלא היינו במשחק אולי חצי שעה. בסוף התוצאה מאכזבת”.

מיגל סילבה דיבר אחרי מאמנו: “אני חושב שזה היה משחק טוב שלנו. המחצית השנייה הייתה בעיקר בשליטתנו. אנחנו לוקחים דברים חיוביים מהיום. אנחנו עובדים טוב. היו רגעים שהתקשינו, אני מאמין בהגנה שלי”.

