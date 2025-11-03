נהלל יזרעאל גברה 1:3 על ראשל"צ בנערים ב'

ליגת העל בשנתון נערים ב' עוד לא הגיעה אפילו לאמצע הדרך, אך כבר עתה יש קבוצה שראויה למחמאות על אופי ואמונה, קבוצת "צו פיוס" של מ.כ נהלל יזרעאל, המודרכת על ידי עידן ויצמן. בתשעת המחזורים הראשונים צברה נקודה אחת, ספגה לא מעט הפסדים ומיעטה לכבוש, אך המשיכה לעבוד קשה ולהאמין בעצמה והנה בשבוע האחרון באה על שכרה עם שני ניצחונות.

0:3 ביתי על עירוני קריית שמונה באמצע השבוע שעבר ו-1:3 הערב (שני) במשחק החוץ על הפועל ראשל"צ שבשלהי העונה שעברה ניצחה 2:3 את משחק הפלייאוף בין הקבוצות, בדרך להעפלה לליגת העל של שנתון נערים ג'.

מ.כ נהלל יזרעאל פתחה את המשחק בצורה מצוינת, צמד שערים מהיר שכבש יובל גלוברמן (3’, 7’), שהיוו את שעריו הראשונים העונה והעניקו לקבוצה האורחת יתרון 0:2 בשלב מוקדם.

בשלהי המחצית הראשונה הכשלה ברחבת נהלל על שחקן מקומי, שלחה את נהוראי אבוטבול אל נקודת הפנדל וזה כבש שער שקבע את תוצאת המחצית הראשונה, 1:2 לזכות הקבוצה הצפונית.

עם פתיחת המחצית השנייה נכנסו לשדה המשחק, בשורות הקבוצה האורחת מוחמד מוראד ומידד ביטון - שכעבור 16 דקות כבש שער, שסלל את דרכה של מ.כ נהלל יזרעאל לניצחון 1:3, שמציב אותה במקום הלפני אחרון בטבלה, עם יתרון של ארבע נקודות על נועלת הטבלה, הפועל ר"ג. הפועל ראשל"צ מקדימה כעת את יריבתה מהערב בשתי נקודות.

המחזור ה-11 בליגת העל יינעל מחר (שלישי) במשחק בו תארח הפועל פ"ת הרביעית בטבלה את קבוצת "צו פיוס" של הפועל רמת השרון, אותה היא מקדימה בשלוש נקודות. במחזור הקרוב הפועל ראשל"צ תתארח אצל השישית בטבלה, הפועל ת"א, בעוד שמ.כ נהלל יזרעאל תארח את הפועל פ"ת.