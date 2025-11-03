יום שני, 03.11.2025 שעה 22:21
ליגה הולנדית 25-26
2810-3011פיינורד1
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן2
2413-2411אלקמאר3
2015-2111אייאקס4
1915-1711כרונינגן5
1615-2011אוטרכט6
1623-1411ספרטה רוטרדם7
1520-2711ניימיכן8
1518-2011טוונטה אנסחדה9
1419-1911הירנביין10
1317-1711גו אהד איגלס11
1320-1611פורטונה סיטארד12
1219-1411נאק ברדה13
1019-1411וולנדם14
1021-1011אקסלסיור רוטרדם15
927-1311זוולה16
821-1411טלסטאר17
632-1511הראקלס אלמלו18

"מתחת למצופה": בהולנד ביקרו את אוסקר גלוך

פרשן הטלגרף, ולנטיין דריסן, לא ריחם על מאמן אייאקס ושחקני הרכש שביניהם הקשר הישראלי: "אם יפסידו פעמיים, ג'ון הייטינחה יהיה חייב ללכת הביתה"

|
אוסקר גלוך וג'ון הייטינחה (IMAGO)
אוסקר גלוך וג'ון הייטינחה (IMAGO)

בהולנד ממשיכים לדבר ולבקר את אייאקס אמסטרדם. פרשן הטלגרף, ולנטיין דריסן התמקד בעיקר במצבו המעורער של ג’ון הייטינחה, מאמן הקבוצה, לפני השבוע הקריטי בו יפגשו את גלאטסראיי ואוטרכט: “אם הוא יפסיד פעמיים, יהיה חייב לעזוב, אתה לא לוקח את עצמך ברצינות כמועדון אם אתה נותן להייטינחה להישאר. יש כל כך מעט התפתחות בקבוצה הזאת.

“יש להם שבוע שלם להתאמן ולהשתלט על הדברים, אבל אתה לא רואה כלום. ואז זה פשוט מפסיק. זה לא יכול להימשך ככה. עשית את הטעות הזאת בעצמך, אבל כמנהל טכני, אתה גם צריך לתקן את הטעויות שלך. אי אפשר פשוט ללכת כולכם".

מייק ורוויי פרשן נוסף של הטלגרף אומר כי: “הדיבורים סביב הייטינחה שאתם שומעים מתוך אייאקס נשמעו גם לפני טוונטה. זה בגלל איך שהם שיחקו. נגד הירנביין, זה לא היה מבטיח במיוחד. אם אתה מצליח להבקיע רק פעמיים בבית, אתה עושה משהו לא בסדר. לא היה מבנה, זה הרגיש לגמרי לא במקום. הייטינחה יכל לשנות, אך הכדורגל שהם שיחקו היה כל כך רשלני. כמאמן, אתה אחראי לזה”.

אוסקר גלוך בועט (IMAGO)אוסקר גלוך בועט (IMAGO)

לדברי שני העיתונאים ההולנדים, ההחתמות של אוסקר גלוך וקו איטקורה עדיין לא הוכיחו את עצמם ונדמה שהם “פחות טובים מהמצופה”. איטקורה, בפרט, נושא את עיקר הביקורת. “איטקורה, כמובן, מאכזב בצורה יוצאת דופן. הוא הובא בקול תרועה”.

