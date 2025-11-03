"מתחת למצופה": בהולנד ביקרו את אוסקר גלוך

בהולנד ממשיכים לדבר ולבקר את אייאקס אמסטרדם. פרשן הטלגרף, ולנטיין דריסן התמקד בעיקר במצבו המעורער של ג’ון הייטינחה, מאמן הקבוצה, לפני השבוע הקריטי בו יפגשו את גלאטסראיי ואוטרכט: “אם הוא יפסיד פעמיים, יהיה חייב לעזוב, אתה לא לוקח את עצמך ברצינות כמועדון אם אתה נותן להייטינחה להישאר. יש כל כך מעט התפתחות בקבוצה הזאת.

“יש להם שבוע שלם להתאמן ולהשתלט על הדברים, אבל אתה לא רואה כלום. ואז זה פשוט מפסיק. זה לא יכול להימשך ככה. עשית את הטעות הזאת בעצמך, אבל כמנהל טכני, אתה גם צריך לתקן את הטעויות שלך. אי אפשר פשוט ללכת כולכם".

מייק ורוויי פרשן נוסף של הטלגרף אומר כי: “הדיבורים סביב הייטינחה שאתם שומעים מתוך אייאקס נשמעו גם לפני טוונטה. זה בגלל איך שהם שיחקו. נגד הירנביין, זה לא היה מבטיח במיוחד. אם אתה מצליח להבקיע רק פעמיים בבית, אתה עושה משהו לא בסדר. לא היה מבנה, זה הרגיש לגמרי לא במקום. הייטינחה יכל לשנות, אך הכדורגל שהם שיחקו היה כל כך רשלני. כמאמן, אתה אחראי לזה”.

אוסקר גלוך בועט (IMAGO)

לדברי שני העיתונאים ההולנדים, ההחתמות של אוסקר גלוך וקו איטקורה עדיין לא הוכיחו את עצמם ונדמה שהם “פחות טובים מהמצופה”. איטקורה, בפרט, נושא את עיקר הביקורת. “איטקורה, כמובן, מאכזב בצורה יוצאת דופן. הוא הובא בקול תרועה”.