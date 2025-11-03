יום שני, 03.11.2025 שעה 21:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
234-239מכבי ת"א1
216-238הפועל ב"ש2
1710-178בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

בית"ר ערכה טקס לשחקני העבר שזכו בגביע ה-1

במסגרת שנת ה-90 של הקבוצה, היא ערכה חגיגה מיוחדת לאגדות המועדון, שהיו שותפים לזכייה ההיסטורית. בין הכוכבים: מלמיליאן, נוימן, יוסי מזרחי ועוד

|
טקס לאגדות בית
טקס לאגדות בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים משחקת בשעה זו נגד הפועל באר שבע במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל, כאשר מעבר לכך שהקבוצה קיימה טקס מרגש לשורד השבי, בר קופרשטיין, המועדון ביצע טקס לשחקני העבר – אגדות שנת 76, שזכו בגביע הראשון אי פעם של בית”ר.

עם עליית שחקני ההווה לכר הדשא, גם שחקנים כמו דני נוימן, ויקטור לוי, יוסי מזרחי, יוסי חכם, אורי מלמילאן, חנן אזולאי, ניסים בכר, יצחק ג’נ’ו, יוסי אברהמי ואברהם לוי, עלו אל הכר הדשא וקיבלו את הכבוד להם הם ראוים, כאשר הם גם חתמו על מגן ה-90 שנה אשר שייך לאגדות המועדון ולאנשים שנמצאים בספר התהילה שלו.

למעשה, בית”ר ירושלים זכתה בגביע הראשון שלה בשנת 1975/76 באצטדיון רמת גן מלא, כשבמשחק הקבוצה מהבירה ניצחה 1:2 את מכבי תל אביב ואותם שחקנים ששותפיים לזכייה ההיסטורית, הגיעו הערב לאצטדיון טדי.

אורי מלמיליאן מודה לקהל (רדאד גאורי מלמיליאן מודה לקהל (רדאד ג'בארה)
אורי מלמיליאן מתקבל באהבה בטדי (אורן בן חקון)אורי מלמיליאן מתקבל באהבה בטדי (אורן בן חקון)
יוסי מזרחי בטקס (רדאד גיוסי מזרחי בטקס (רדאד ג'בארה)
בר קופרשטיין מוקף בוותיקי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)בר קופרשטיין מוקף בוותיקי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)
