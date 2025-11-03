בית"ר ערכה טקס לשחקני העבר שזכו בגביע ה-1

בית”ר ירושלים משחקת בשעה זו נגד הפועל באר שבע במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל, כאשר מעבר לכך שהקבוצה קיימה טקס מרגש לשורד השבי, בר קופרשטיין, המועדון ביצע טקס לשחקני העבר – אגדות שנת 76, שזכו בגביע הראשון אי פעם של בית”ר.

עם עליית שחקני ההווה לכר הדשא, גם שחקנים כמו דני נוימן, ויקטור לוי, יוסי מזרחי, יוסי חכם, אורי מלמילאן, חנן אזולאי, ניסים בכר, יצחק ג’נ’ו, יוסי אברהמי ואברהם לוי, עלו אל הכר הדשא וקיבלו את הכבוד להם הם ראוים, כאשר הם גם חתמו על מגן ה-90 שנה אשר שייך לאגדות המועדון ולאנשים שנמצאים בספר התהילה שלו.

למעשה, בית”ר ירושלים זכתה בגביע הראשון שלה בשנת 1975/76 באצטדיון רמת גן מלא, כשבמשחק הקבוצה מהבירה ניצחה 1:2 את מכבי תל אביב ואותם שחקנים ששותפיים לזכייה ההיסטורית, הגיעו הערב לאצטדיון טדי.

אורי מלמיליאן מודה לקהל (רדאד ג'בארה)

אורי מלמיליאן מתקבל באהבה בטדי (אורן בן חקון)

יוסי מזרחי בטקס (רדאד ג'בארה)