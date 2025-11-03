יום שני, 03.11.2025 שעה 22:23
ליגה טורקית
ליגה טורקית 25-26
295-2511גלאטסראיי1
258-2111פנרבחצ'ה2
247-1711טרבזונספור3
2011-1711סמסונספור4
196-1311גוזטפה5
1818-1511גאזישיר גאזיינטפ6
1715-1811בשיקטאש7
1411-1111אלאניספור8
1418-1811קוניאספור9
139-1211בשאקשהיר10
1314-1211ריזספור11
1320-1211אנטליהספור12
1115-1011קוצ'איליספור13
1015-1111קסימפשה14
924-1111קייסריספור15
816-1011גנצ'לרבירליג'י16
814-611איופספור17
423-1011פתיח קארגומרוק18

חליחל עלה מהספסל אצל דילה גורי, תיקו ליוספי

החלוץ נכנס כמחליף לדקות הסיום בקבוצתו הגאורגית ועזר לה לשמור על הפסגה. באוקראינה, 0:0 לקשר באוקראינה, דאבור הפסיד 4:1 עם שבאב אל-אהלי דובאי

|
תומר יוספי וסוכנו עידן בן אבו (פרטי)
תומר יוספי וסוכנו עידן בן אבו (פרטי)

הליגות השונות ברחבי אירופה והעולם נמצאות בעיצומן, כאשר גם נציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לקחת חלק במדי קבוצותיהם. היום (שני) מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס מנסים לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

עבדאללה חליחל וקבוצתו דילה גורי נמצאים בפסגת הטבלה הגאורגית, כשניצחו 0:1 את טורפדו קוטייסי. החלוץ נכנס בדקה ה-83 ועזר לקבוצתו לשמור על היתרון. לישראלי וחבריו נותרו חמישה משחקים עם פער שלוש נקודות מאיבריה השנייה, לה יש משחק חסר, על מנת לזכות באליפות מקומית, יחד עם האפשרות להשלים דאבל כשהם גם בגמר הגביע הגאורגי.

# גם באוקראינה, אחד הנציגים שלנו במדינה, תומר יוספי, עלה כמחליף במדי קבוצתו פוליסיה ז’יטומיר בדקה ה-80, אך לא הצליח לעזור לחבריו למצוא את הרשת ב-0:0 נגד מטליסט.

# בטורקיה, אנטליהספור ורמזי ספורי הצליחו להשיג ניצחון שני ברציפות בזכות 0:1 על איופסור. הקשר השלים 79 דקות על המגרש, כששתי דקות לפני כן ראה את הכרטיס הצהוב שייאלץ אותו להחמיץ את המחזור הבא נגד בשיקטאש.

מונאס דאבור עלה מהספסל בהפסד 4:1 של שבאב אל-אהלי דובאי מאיחוד האמירויות לאל דוחייל הקטארית במסגרת ליגת האלופות האסייתית. החלוץ נכנס בדקה ה-67, במצב של 3:1, אך לא השפיע על תוצאת המשחק וראה את היריבה מגדילה את ההפרש, בדרך להפסד בכורה במפעל.

