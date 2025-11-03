יום שני, 03.11.2025 שעה 22:21
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
93-133פאריס סן-ז'רמן1
92-123באיירן מינכן2
90-93אינטר3
90-83ארסנל4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
34-63מארסיי18
38-73אתלטיקו מדריד19
37-53קלאב ברוז'20
37-43אתלטיק בילבאו21
311-73איינטרכט פרנקפורט22
39-43נאפולי23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-23סלביה פראג28
25-13פאפוס29
210-53באייר לברקוזן30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

"כיף לחזור לאנפילד, וירץ אחת הסיבות שאני כאן"

צ'אבי אלונסו דיבר לקראת משחקה של ריאל מדריד מול ליברפול בליגת האלופות: "טרנט כשיר ויכול לשחק, הסיפור שלו שונה משלי". וגם: האוסן על ויניסיוס

|
צ'אבי אלונסו במסיבת עיתונאים (IMAGO)
צ'אבי אלונסו במסיבת עיתונאים (IMAGO)

עוד כשהסתיימה הגרלת שלב הליגה של ליגת האלופות, הרבה עיניים הלכו למפגש המצופה בין ליברפול לריאל מדריד, והוא יקרה מחר (שלישי, 22:00). האדומים יארחו את הלבנים לקרב בין שתי הקבוצות הגדולות בתולדות הענף באנפילד, ולקראת ההתמודדות מאמן הספרדים צ’אבי אלונסו והבלם דין האוסן התיישבו במסיבת העיתונאים לענות על השאלות.

מבחינה מקצועית, לא פחות מארבעה שחקנים ייעדרו מבחינתם של האורחים, כאשר אלונסו יצטרך להסתדר ללא פרנקו מסטנואונו, דני קרבחאל, דויד אלאבה ואנטוניו רודיגר. בנוסף, מי שבספק הוא דווקא מי שאמור לפגוש את קבוצת נעוריו והקבוצה אצלה בילה כל הקריירה, טרנט אלכסנדר-ארנולד, שישוב לאנפילד אחרי שעזב בקיץ לריאל.

צ’אבי אלונסו התייחס לחזרה שלו לאנפילד, אחרי ששיחק שם בעבר: “זה תמיד מרגיש טוב לחזור למקום שאהבו אותך בו כל כך. התקופה שלי שם הייתה חשובה, זה לא היה סתם צעד חסר משמעות. הייתי שם חמש שנים ולמדתי המון. לא רק על איך לשחק, אלא גם על איך לחשוב. עזר לי להיות שם.

צצ'אבי אלונסו במדי ליברפול (IMAGO)

“אני מנסה לא לתת לרגשות שלי להוות תפקיד. אני לא רוצה שהם ישנו את ההכנות שלי, מה שצריך לקרות יקרה. להרחיק את עצמי מהרגשות במשחקים האלו זה חשוב כדי שאוכל להתמקד במה שאני צריך לעשות.

“טרנט אלכסנדר ארנולד בסדר”, סיפר המאמן על המגן שישחק מול הקבוצה בה גדל, “הוא לא שיחק בפעם האחרונה בגלל מה שקרה במהלך המשחק. הוא כשיר ויכול לשחק מחר. אנחנו צריכים אותו כי יש לו איכויות גדולות. אנחנו חייבים עזור לו ולתת לו מה שהוא צריך כדי להופיע בצורה טובה.

טרנט אלכסנדר ארנולד. חוזר לאנפילד (IMAGO)טרנט אלכסנדר ארנולד. חוזר לאנפילד (IMAGO)

“לא דיברנו על החזרה שלו לכאן, אם נהיה כנים. הוא צריך לחוות את הרגשות שלו במשחק בצורה שהיא שלו. הסיפור שלו שונה משלי, הוא גדל כאן. אני זוכר כשהוא עלה להתאמן איתנו בבוגרים ממחלקת הנוער”.

המאמן דיבר גם על פלוריאן ווירץ, אותו אימן בלברקוזן ובינתיים לא מצליח להשתלב בליברפול: “זה שינוי גדול עבורו לבוא לאנגליה אחרי כל כך הרבה שנים בגרמניה. הוא צריך להסתגל, אבל הוא שחקן מאוד מיוחד. כנראה שהוא אחת הסיבות לכך שאני כאן. אני מקווה שלא מחר, אבל שהוא יצליח להראות את האיכויות שלו בקרוב”.

וירץ ואלונסו (רויטרס)וירץ ואלונסו (רויטרס)

האוסן התייחס ליריבה: “אנחנו מצפים למשחק הזה ומקווים לקחת את כל שלוש הנקודות, ולעשות את הכי טוב שלנו. כבר שיחקתי באנפילד בעבר, זה רק מגרש כדורגל”.

הבלם המשיך ודיבר על העניין מהרדס בקיץ: “ריאל מדריד היא חלום עבורי, רציתי לשחק עבור הקבוצה הטובה ביותר בעולם. אני מתאים לרעיונות של צ’אבי אלונסו והתכנית של המועדון. אני שמח מאוד. אדר מיליטאו לצידי בלם שלם והוא בחור נהדר מחוץ למגרש. אנחנו מסתדרים מעולה”.

דין האוסן במסיבת עיתונאים (IMAGO)דין האוסן במסיבת עיתונאים (IMAGO)

הספרדי סיפר על ההתנצלות של ויניסיוס בחדר ההלבשה אחרי הקלאסיקו: “אם לומר את האמת, התקשורת כתבה המון דברים והפכה את זה לסיפור גדול כשבפועל זה לא היה כזה סיפור. הוא התנצל, זה הכל. הדברים האלו קורים בכדורגל”.

על אמבפה אמר: “בעונה שעברה לא שיחקתי כאן, אז ציפיתי בהרבה משחקים של ריאל מדריד, אבל לא בכולם. הוא שחקן שזכה בנעל הזהב לא בגלל שהוא לא בכושר. אנחנו שמחים מאוד לשחק איתו”.

