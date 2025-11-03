"אני מבקש תמיכה מהאוהדים ומתחייב שניתן הכל"

בני יהודה ציפתה להיות במקום אחר בשלב הזה של העונה, אך ציפיות לחוד ומציאות לחוד. הכתומים קיוו להיאבק על העפלה לליגת העל, אבל הם חווים כישלון אחר כישלון והשיא הגיע כשמסאי דגו פוטר ואלי לוי החליף אותו, כשגם עם דמות חדשה על הקווים, בני יהודה הפסידה 1:0 להפועל עפולה והיום (שני) המאמן הוציא הודעה עם מסר לאוהדים.

“אוהדים יקרים, אתחיל בזה שאני מרגיש כבוד גדול לאמן את בני יהודה, שהוא לא עוד מועדון בכדורגל הישראלי ובטח לא בשבילי”, פתח אלי לוי והמשיך: “הצטרפתי למועדון לפני כשבוע, מתוך אמונה גדולה שיש מה לעשות עוד העונה הזו. שאפשר וצריך להרים את כל מי שנמצא במועדון למקומות לו אנחנו ראויים.

“הדברים לא יקרו יש מאין, לא יקרו ללא עבודה קשה ובוודאי לא יקרו ללא תמיכה שלכה. הבעלים, אלירן עובד, עשה ימים כלילות להעמיד לטובת הקבוצה ובכלל למועדון, את התנאים להצלחה, והעובדות הן ולא ניתן להכחיש, שעד כה, זו עונה מאכזבת”.

אוהדי בני יהודה מתוסכלים (שחר גרוס)

המאמן המשיך: “הדבר הכי טוב בכדורגל זה שניתן לשנות ולשפר כבר במשחק הקרוב, מחכה לנו משחק חשוב מאוד ביום שישי הקרוב, וכל משחק מעתה הוא עוד צעד בדרך למעלה, יהיו רגעים לא פשוטים ומאתגרים ואני מבטיח שניתן את הכל כדי להחזיר לכם (לקהל) על התמיכה.

“בעוד כשבוע נצא לפגרה, בה נעשה את כל ההכנות הנדרשות ואת כל ההתאמות כשהפנים שלנו קדימה. מועדון גדול ללא תמיכה של הקהל יכול להיכנס לסחרור לא בריא, אני מבקש את התמיכה והסבלנות ואני מתחייב בשמי ובשם השחקנים, וכמובן בשם המועדון, לתת הכל עד טיפת הזיעה האחרונה על כר הדשא. יאאלה בני יהודה”.