קדנציה שנייה: ידין לוגסי חתם בהפועל עכו

בהפועל עכו עושים הכול כדי להציל את העונה כאשר ל-ONE נודע שהערב (שני) חתם במועדון הקשר ידין לוגסי. השחקן בן ה-26 החל את העונה שעברה במדי הפועל חדרה מליגת העל וסיים אותה בהפועל עפולה מהליגה הלאומית.

עוד קודם הוא יצא לקדנציה מעבר לים במדי סבאיל האזרית כשאת הפריצה שלו עשה בעירוני ק״ש, בה החל את קריירת הבוגרים. עבור לוגסי, מדובר בקדנציה שנייה בשורות המועדון, לאחר שהושאל לשם בעונת 2019/20 לחצי העונה השנייה.

הפועל עכו פתחה רע מאוד את העונה, וזאת למרות מסע הרכש המרשים מאוד של הצפוניים בראשות צחי נקש. הקבוצה עם 12 נקודות בלבד מתוך 33 אפשריות לאחר 11 מחזורים, כאשר היא עם שני ניצחונות, שש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. בעקבות כך כזכור ירון הוכנבוים סיים את דרכו.