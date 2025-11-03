רונאלדו: רוני אמר שמסי טוב ממני? אני לא מסכים

פירס מורגן פרסם טיזר לראיון חדש ובלעדי עם כריסטיאנו רונאלדו, שיעלה מחר (שלישי, 16:00 שעון ישראל), ראיון שהשחקן עצמו הגדיר כ“הראיון האישי הגדול ביותר בחיי”. הכוכב הפורטוגלי, שבדרך כלל נמנע מראיונות אישיים, פתח הפעם את הלב בפני העיתונאי הבריטי.

כבר בקטע הקצר שפורסם, נגע מורגן באחת הסוגיות שמעוררות עניין תמידי בעולם הכדורגל – מי הטוב ביותר, מסי או רונאלדו? במהלך הראיון נראה מורגן שואל שאלות שאליהן רונאלדו מגיב בעיקר במבטים ובחיוכים. אחת מהן עסקה בדבריו של חברו לשעבר ממנצ’סטר יונייטד, וויין רוני, שטען בעבר שמסי שחקן טוב יותר.

תגובתו של רונאלדו הייתה חדה וברורה: “זה בכלל לא מפריע לי. אני לא מסכים עם הדעה, אני לא רוצה להיות צנוע”. בהמשך נשאל כוכב אל נאסר על הדיווחים כי הפך לאחרונה לספורטאי הראשון שמוגדר “מיליארדר”. רונאלדו השיב בצחוק: “זה לא נכון, הייתי מיליארדר כבר לפני הרבה שנים”.

ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

עוד קצת נושאים. בטיזר רואים שפירס מורגן, אצלו רונאלדו לא מתראיין לראשונה, שואל על מספר אירועים גדולים, אך עליהם לא הראו את התשובה ואותם נקבל רק בראיון המלא. בין הנושאים: איך הציע נישואים לג’ורג’ינה, מותו של דיוגו ז’וטה ועל כך שלא בא להלוויה, הפרישה שקרובה, החולצה שנתן לטראמפ, מנצ’סטר יונייטד והאם לדעתו ארסנל תזכה העונה בליגה.