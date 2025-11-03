חתמי זכתה במקום ה-2 באליפות העולם בסאפ

נבחרת ישראל בסאפ (Stand Up Paddling) השלימה את השתתפותה ההיסטורית הראשונה כמשלחת באליפות העולם, שהתקיימה באבו דאבי שבאיחוד האמירויות במסגרת הפדרציה הבינלאומית לקאנו (ICF), כאשר השיגה גם תוצאות מרשימות, כשבמוקד זכייה במדליית כסף של דיוה חתמי.

זו הייתה הפעם הראשונה שמשלחת רשמית מטעם מדינת ישראל יצאה לייצג את המדינה בענף הסאפ, בהובלת המאמן רן געש-זזיק ובהשתתפות: ערן קניאס (קפטן הנבחרת), דיוה חתמי, שי רובין, בת חן דקל קרטר, מקסים רפופורט, דבי בלומנטל, ויקטור מורטוב ושחר פוטפוב.

השגת ההכרה הבינלאומית והייצוג הרשמי של ישראל באליפות העולם הם פרי שיתוף פעולה ייחודי בין איגוד הקיאקים בישראל לעמותת הסאפ הישראלית. המשלחת זכתה לפני היציאה לרגע מרגש ומכבד לספורט הימי הישראלי ולכל העוסקים בענף, כשהתארחה בבית הנשיא וקיבלה את ברכתו לקראת ההתמודדות מול למעלה מ-50 מדינות מרחבי העולם.

הישגי הנבחרת:

דיוה חתמי – מדליית כסף מקצה טכני נשים מעל גיל 50.

שני דירוגים בטופ 10 העולמי: מקום 10 שי רובין במקצה מרחק Open ומקום 8 במקצה טכני Open.

דירוג כללי: מקום 15 מתוך כל המדינות המשתתפות.

דירוג מאסטרס: מקום 11.

תוצאות בולטות במקצים המתנפחים: מקצה גברים (מתוך 69 מתחרים) ערן קניאס - מקום 21, שי רובין - מקום 28. מקצה נשים (מתוך 39 מתחרות): דיוה חתמי - מקום 8, בת חן דקל קרטר - מקום 10.

רן געש-זזיק, מנטור ומאמן נבחרת ישראל בסאפ: “זו הפעם הראשונה שאיגוד הקיאקים מוציא נבחרת סאפ, בשיתוף פעולה עם עמותת הסאפ הישראלית. אני מצטרף לא רק כמאמן אלא גם על תקן שופט בינלאומי וזהו כבוד גדול עבורי. ספורט תמיד מבטל את כל הפוליטיקה – וזו הייתה הזדמנות להראות לעולם את הפן האחר והיפה של ישראל”.

ערן קניאס, קפטן הנבחרת ומייסד עמותת הסאפ הישראלית: “זהו שיא של מסע ארוך ומרגש. אחרי שנים של עבודה מאומצת ומסירות, הגענו לרגע הזה עם קבוצה נחושה ומוכשרת. ההזדמנות להתחרות בבמה העולמית, במיוחד בתקופה מורכבת זו, העניקה לנו פלטפורמה ייחודית לספר את הסיפור שלנו ולהיות שגרירים אמיתיים של ישראל”.

דיוה חתמי, זוכה מדליית כסף (מקום 2 בעולם) בקטגוריית נשים מעל גיל 50: “כבוד גדול בשבילי. עבדתי קשה להגיע לכאן יחד עם נבחרת מדהימה של אנשים שנתנו הכל להביא כבוד למדינה שלנו. לצאת מהבית, להיות כאן, לחתור ולשאת את דגל ישראל לצד למעלה מ-50 מדינות מרחבי העולם זו ברכה וזכות אמיתית. אני לא יצאתי לתחרות הזו לבד, הגולש רועי סטרוגו ז”ל, נישא איתי בלב. חתרתי עבורו, עבור החיילים והצבא שלנו, ועבור מדינת ישראל. בפרט אחרי שנתיים שלא נשמנו בהן - עם ישראל חי”.