ילדים א' - יזרעאל: ניצחון דרמטי לכפר קרע

שתיים מהקבוצות המצליחות של ליגת יזרעאל בשנתון ילדים א' נפגשו בשבת האחרונה למשחק דרבי אזורי, בו אחווה כפר קרע, שעמדה על מאזן של ארבעה ניצחונות והפסד אחד, אירחה את בני מוסמוס, שנהנתה ממאזן מושלם בתום חמישה מחזורים.



שתי הקבוצות לא מיעטו לכבוש שערים בחמשת המחזורים הראשונים, אך הפעם התפתח משחק צמוד, שחקני ההגנה של הקבוצות לא עשו חיים קלים ליריביהם. כשנדמה היה שהמשחק יסתיים בתוצאת שוויון נטולת שערים, התקפה מסודרת של כפר קרע הסתיימה במסירה של המגן, פאדי מסעוד, לקשר, בשאר מסרוואה, שבעט בצורה מצוינת מהרחבה לרשת וקבע בדקה האחרונה של המשחק את התוצאה - ניצחון 0:1 דרמטי לזכותה של כפר קרע.



בשאר מחאג'נה, מאמן כפר קרע, אמר לאחר סיום המשחק: “עבדנו קשה במגרש, היינו עדיפים מהיריבה, ידענו לעמוד טוב, להניע כדור יפה, לראיה השער הובקע בהתקפה מסודרת, שהחלה משוער ושחקן הגנה. ניצחון מתוק במשחק קשה”.

בשיר מחאגנה (באדיבות המועדון)

“אין לי ספק, שהגיבוש שעשינו לפני המשחק נתן פוש. יש לנו קבוצה מגובשת, עוברת עלינו תקופה מדהימה, המטרה שהשחקנים יתקדמו עם הזמן ויידעו לבצע פעולות בצורה טובה יותר. חשוב לי, שיגיעו לגיל נערים עם אישיות חזקה לקראת ההתמודדויות שמצפות להם”.



בסופ"ש הקרוב אחווה כפר קרע תקווה לרשום ניצחון נוסף, כשתתארח אצל מכבי איתיחאד מועאויה. בני מוסמוס תקווה לשוב למסלול הניצחונות במשחק הביתי מול מ.כ טייבה.