עפולה הודיעה: אלכסנדר גרנובסקי מונה למאמן

הפועל עפולה פתחה רע מאוד את העונה והיא מתחת לקו האדום, כאשר הפתיחה הרעה הזו גרמה לו לבצע זעזוע מוקדם על הקווים ולפטר את המאמן דניאל אומנסקי, כאשר מי שאימן במקומו עד אשר יימצא מחליף הוא עוזר המאמן, אלכסנדר גרנובסקי.

אז המינוי הזמני הזה הפך לרשמי, כאשר עפולה הודיעה היום (שני) על כך שגרנובסקי מונה להיות מאמן הקבוצה במקומו של אומנסקי. גרנובסקי בן ה-49 שיחק בעברו בסלביה פראג, מטאליסט חרקוב וצ’רנומורץ אודסה, כשבנוסף לכך יש לו גם שלוש הופעות בנבחרת הבוגרת של אוקראינה.

גרנובסקי אמר לאחר המינוי הראשון למאמן הפועל עפולה: "אני נהנה מאוד לאמן את הקבוצה,זה המקצוע שלי ואני שמח שיש לי את השחקנים האלה בקבוצה,אני מקווה שיחד נצליח להגשים את המטרה שלנו”.

בראיון מיוחד ל-ONE לא מזמן, גרנובסקי סיפר בגבורה על דבר שעליו הוא לא פתח עד כה בקריירה, על כך שהוא מתמודד עם מחלת הסרטן שמלווה אותו ביום יום בשנה האחרונה: “התפקיד? אני סובל מסרטן, ממה אני צריך לפחד? המחלה מסוכנת, הכדורגל מחזיק אותי”, הוא סיפר כחלק מהראיון במדור “לאומית במוקד”.